Дом превратился в спортзал: одна гиря заменила десятки тренажёров

Тренажерный зал — это, безусловно, отличное место для тренировки, однако не всем из нас обязательно иметь доступ к оборудованию, чтобы добиться значительных результатов. Многие уверены, что только с использованием множества тренажеров и гирь можно достигнуть впечатляющих успехов, но на самом деле можно добиться отличных результатов, используя минимум оборудования. Простые эластичные ленты, пара гирь и даже гантели, которые есть в вашем доме или сарае, могут стать отличными помощниками в тренировках. Нужно просто знать, как правильно и эффективно использовать эти инструменты.

Примером такой тренировки является опыт Аманды Капритто — сертифицированного тренера и путешественницы, которая почти год тренировалась, не имея постоянного доступа к спортзалу. Она проводила свои тренировки, используя всего несколько предметов: эластичные ленты, одну 15-килограммовую гантель и гирю весом 18 кг. Несмотря на такую простоту, Капритто смогла не только сохранить свою физическую форму, но и значительно повысить свои показатели. Например, она установила личный рекорд в болгарских сплит-приседаниях, выполненных с гантелями по 30 кг в каждой руке.

Тренировка для наращивания силы в домашних условиях

Для эффективных тренировок важно правильно комбинировать упражнения и подходы. Вот пример программы, которую можно использовать дома с минимальным оборудованием:

Тяга одной рукой в наклоне - 2 подхода по 5 повторений на каждую сторону. Румынская становая тяга на одной ноге - 2 подхода по 5-15 повторений на каждую сторону. Суперсет: Махи гирей — 2 подхода по 5-15 повторений.

Отжимания узким хватом — 2 подхода по 5-15 повторений. Суперсет: Обратные выпады поочередно — 2 подхода по 10-15 повторений.

Перенос чемодана — дважды по 30 секунд с каждой стороны.

Эти упражнения эффективны и просты, их можно выполнять в любом месте, не требуя большого количества времени или специализированного оборудования. Если вам ближе тренировки без снарядов, можно попробовать тренировки с собственным весом, которые развивают силу и выносливость без необходимости посещать зал.

"Мои тренировки просты и состоят из незамысловатых упражнений, которые можно выполнять с минимальным набором оборудования", — говорит Капритто. "Я не ставлю жестких целей по количеству повторений, вместо этого предлагаю ориентироваться на диапазон в зависимости от веса используемой гири".

Прогрессивная перегрузка: ключ к успеху

Для эффективного роста силы и мышечной массы важно использовать принцип прогрессивной перегрузки. Это означает, что тренировки должны становиться сложнее по мере того, как ваше тело адаптируется к нагрузкам. Например, если вы легко выполняете 20 повторений с заданным весом, добавьте больше повторений, увеличьте количество подходов или уменьшите отдых между подходами.

Начинающие могут быстро достичь заметных результатов, регулируя такие переменные, как количество повторений, подходов и время отдыха. Например, если вы можете легко делать 10 отжиманий за 3 подхода, попробуйте на следующей неделе добавить еще один подход или увеличить количество повторений.

Использование времени под нагрузкой

Время под нагрузкой — это время, в течение которого мышца находится под напряжением. Чем дольше мышца работает, тем больше стресса она испытывает, что способствует росту. Одним из способов увеличения времени под нагрузкой является замедление выполнения упражнений.

"Приседания с гантелью становятся намного сложнее, если замедлить темп. Потратьте 3 секунды на опускание, задержитесь на несколько секунд в самой низкой точке приседания и затем медленно встаньте", — советует Капритто.

Также можно увеличивать амплитуду движения, например, делать приседания глубже или опускаться на несколько сантиметров ниже, выполняя отжимания с поднятыми руками.

Односторонние упражнения

Один из способов увеличить нагрузку, не имея возможности добавить больше веса — это переход к односторонним упражнениям. Например, вместо двусторонних приседаний с гантелями можно делать болгарские сплит-приседания, что позволит нагрузить каждую ногу отдельно, создавая эффект поднятия большего веса.

Сила и мощность

При ограниченном оборудовании важно не только развивать силу, но и мощность. Это качество можно развивать с помощью плиометрических упражнений, которые активируют мышцы и разнообразят тренировки. Отличный вариант для этого — работа с гирями: например, короткие интервальные тренировки с гирями позволяют задействовать основные группы мышц и сжечь до 300 калорий всего за 15 минут.

Применение принципов тренировки дома

Как отметил тренер, для достижения прогресса не обязательно иметь доступ к тренажерному залу. С помощью методов, таких как прогрессивная перегрузка, увеличение времени под нагрузкой и использование односторонних упражнений, можно значительно улучшить свои результаты, тренируясь в домашних условиях с ограниченным набором оборудования.

"В течение года тренировок с минимальным оборудованием я убедилась, что можно достичь отличных результатов, не имея в распоряжении тренажерного зала, и это далеко не предел", — подытоживает Капритто.

