Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен на природе
Спортсмен на природе
© ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 4:11

Узнал, как за 9 минут укрепить всё тело — не нужна ни одна гантеля

9-минутная тренировка с собственным весом улучшает силу и баланс — исследование Университета здоровья

После 40 лет тело начинает меняться, и привычные тренировки, которые когда-то давались легко, становятся менее эффективными. Но это не повод отказываться от физической активности. В действительности, для того чтобы укрепить тело, не требуется много времени или специального оборудования. Упражнения с собственным весом — это прекрасный способ развить силу, выносливость и улучшить общую физическую форму. Эта тренировка, включающая в себя несколько простых упражнений, займет всего 9 минут и не потребует никаких тренажеров.

9-минутный комплекс для формирования силы и выносливости

Что вам нужно для тренировки? Только ваше тело и немного пространства для выполнения упражнений. Комплекс состоит из 4 упражнений, которые будут чередоваться с короткими перерывами. Весь цикл длится около 9 минут, и вы сможете выполнять его в любом месте — дома, в парке или даже в гостиничном номере.

Тренировка включает следующие элементы:

  1. Приседания с собственным весом — 45 секунд

  2. Отжимания — 45 секунд

  3. Обратные выпады — 45 секунд

  4. Планка с касанием плеча — 45 секунд

После завершения этих упражнений вы делаете перерыв в 30 секунд и повторяете цикл еще раз.

Как выполнять упражнения

Важно соблюдать правильную технику выполнения упражнений, чтобы они были максимально эффективными. Не спешите, поддерживайте плавные переходы от одного упражнения к другому и старайтесь сохранять высокий темп, чтобы поддерживать пульс на нужном уровне.

Приседания с собственным весом

Приседания — это одно из самых эффективных упражнений для тренировки нижней части тела. Они развивают силу ног, ягодиц и кора. Приседания также являются отличной подготовкой для таких повседневных действий, как подъем по лестнице или вставание с сидячего положения. Кроме того, они помогают поддерживать здоровье коленей и улучшают подвижность суставов.

Как это сделать:

  1. Встаньте прямо, расставив ноги на ширине плеч.

  2. Разверните носки немного в стороны и напрягите пресс.

  3. Опускайтесь вниз, сгибая колени и бедра, откидывая таз назад, как если бы вы садились на стул.

  4. Постепенно опускайтесь, пока колени не образуют угол 90 градусов.

  5. Поднимитесь вверх, отталкиваясь от пяток и напрягая ягодицы.

Лучшие вариации:

  • Прыжки с приседаниями

  • Пульсирующие приседания

  • Приседания у стены

Отжимания

Отжимания — это классическое упражнение, которое развивает не только грудные мышцы, но и плечи, трицепсы и корпус. Они укрепляют верхнюю часть тела и помогают поддерживать хорошую осанку и силу, что особенно важно после 40 лет.

Как это сделать:

  1. Лягте на живот, встаньте в позицию высокой планки, разместив руки немного шире плеч.

  2. Напрягите пресс и держите тело прямым от головы до пяток.

  3. Медленно опускайтесь, сгибая локти, чтобы грудь почти коснулась пола.

  4. Поднимитесь в исходную позицию, активно напрягая мышцы живота.

Лучшие варианты:

  • Отжимания с наклонной поверхности

  • Отжимания с касанием плеча

Обратные выпады

Это упражнение прорабатывает ягодицы, бедра и подколенные сухожилия. Оно также помогает развивать равновесие и координацию, что делает его отличным выбором для укрепления нижней части тела без чрезмерной нагрузки на колени.

Как это сделать:

  1. Встаньте прямо, расставив ноги на ширине бедер.

  2. Сделайте шаг назад одной ногой и опуститесь в выпад, согнув колени под углом 90 градусов.

  3. Убедитесь, что переднее колено находится прямо над лодыжкой.

  4. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пяткой передней ноги.

Лучшие вариации:

  • Выпады в ходьбе

  • Выпады с прыжком

Планка с касанием плеча

Планка с касанием плеча — это отличное упражнение для укрепления корпуса и развития выносливости. Оно помогает улучшить координацию между верхней и нижней частью тела, а также укрепляет спину и плечи.

Как это сделать:

  1. Начните с положения высокой планки, руки расположите прямо под плечами.

  2. Расставьте ноги для стабильности.

  3. Напрягите пресс и удерживайте тело прямым.

  4. Поднимите одну руку и коснитесь противоположного плеча, при этом бедра должны оставаться неподвижными.

  5. Смените руки поочередно.

Лучшие вариации:

  • Планка на предплечьях

  • Планка с подъемом колена

Как эффективно наращивать силу после 40 лет

Ключ к успешному развитию силы после 40 лет — это регулярность, восстановление и целеустремленность. Ваше тело может адаптироваться и становиться сильнее, если вы будете обеспечивать ему достаточную нагрузку и время на восстановление. Чтобы добиться устойчивых результатов, тренируйтесь регулярно — 3-5 раз в неделю.

Кроме тренировок, важно следить за восстановлением организма. Это включает в себя:

  • Хороший сон (от 7 до 9 часов)

  • Белковая пища для восстановления мышц

  • Поддержание водного баланса

Также полезно поддерживать физическую активность в повседневной жизни: ходите пешком, выполняйте растяжку и следите за движениями в течение дня. Каждый шаг укрепляет мышцы и улучшает общую физическую форму.

Плюсы и минусы тренировки с собственным весом

Плюсы Минусы
Не требует оборудования Требует самоорганизации
Подходит для любой локации Может быть сложной для новичков
Развивает несколько групп мышц одновременно Риск не соблюсти правильную технику

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать подходящие упражнения для тренировки после 40 лет?

Для тренировки после 40 лет стоит выбирать такие упражнения, которые развивают как силовые, так и выносливостные качества. Хорошо подходят тренировки с собственным весом, включая приседания, отжимания и планку.

Сколько времени нужно для достижения результатов?

Для ощутимых результатов достаточно тренироваться 3-5 раз в неделю по 9-15 минут. Главное — не прекращать тренировки и следить за правильным восстановлением.

Что лучше: тренировки с весом или кардио?

Оптимальный результат даст сочетание силовых тренировок с кардио. Для улучшения здоровья и поддержания мышечной массы после 40 лет важно заниматься и тем, и другим.

Мифы и правда

  • Миф: После 40 лет тренировки с весом неэффективны.

    • Правда: Даже в зрелом возрасте тренировки с собственным весом могут значительно улучшить силу и выносливость.

  • Миф: Тренировки с весом слишком травмоопасны после 40 лет.

    • Правда: Правильная техника и регулярное восстановление минимизируют риск травм.

3 интересных факта

  1. Приседания активируют самые крупные группы мышц, что способствует быстрому сжиганию калорий.

  2. Упражнения с собственным весом идеально подходят для повышения выносливости и улучшения координации.

  3. Восстановление после тренировок так же важно, как и сами тренировки. Без хорошего отдыха результаты могут не оправдать ожиданий.

Исторический контекст

Физическая активность всегда была важной частью жизни человека. В Древней Греции упражнения и физическая культура были основой подготовки к Олимпийским играм. Современные тренировки с собственным весом получили популярность благодаря доступности и эффективности. С их помощью можно поддерживать здоровье и укреплять мышцы, не выходя из дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнение Towel Slide укрепляет ноги и ягодицы — тренеры фитнеса сегодня в 0:10
Попробовала упражнение с полотенцем — и ноги стали подтянутыми за неделю

Домашняя тренировка, которая укрепляет ноги и делает их подтянутыми без тренажёров — только вы, полотенце и немного упорства.

Читать полностью » Тренировался, ел белок, спал по 8 часов — одна вещь разрушала всё, что я строил вчера в 23:26

Почему при хроническом стрессе мышцы перестают расти и как вернуть телу способность восстанавливаться? Разбираем научные причины и практические решения.

Читать полностью » Год ходил в зал без результата, пока не осознал, что мешает моему телу становиться сильнее вчера в 22:26

Мышцы вдруг «встали» и не хотят расти? Причин может быть десятки: от питания и сна до гормонов и стресса. Разбираем, как снова запустить прогресс.

Читать полностью » Думала, что пуанты — только для балерин, а оказалось, это лучшая тренировка для ног вчера в 21:16

Занятия на пуантах — это не просто балетная мечта, а полноценная тренировка для ног и осанки. Разбираемся, чем полезна гимнастика для стоп, какие упражнения самые эффективные и можно ли взрослому встать на пуанты без вреда для здоровья.

Читать полностью » Отказалась от дорогих процедур и начала делать фейсбилдинг — лицо реально подтянулось вчера в 20:27

Фейсбилдинг — альтернатива косметическим процедурам. Разбираемся, как гимнастика для лица укрепляет мышцы, улучшает кровообращение и помогает сохранить молодость без уколов и операций.

Читать полностью » Упражнение Side Imprint укрепляет пресс после родов — тренер Барретт вчера в 19:10
Думала, что без спортзала фигуру не вернуть — ошибалась всего на одно движение

Простое и весёлое упражнение, которое поможет молодой маме вернуть упругость живота, не отрываясь от общения с малышом.

Читать полностью » Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи вчера в 18:10
Вышла на улицу под ливень — и поняла, за что люблю дождливые дни

Дождь не всегда повод грустить: иногда именно в серый день приходит осознание, что вдохновение — это не чудо, а цепочка добрых поступков и искренних встреч.

Читать полностью » Тренировка на лестнице помогает сжечь до 9 калорий в минуту — врачи-кардиологи вчера в 17:10
Хожу по лестнице вместо спортзала — тело подтянулось, а живот исчез сам собой

Не нужны тренажёры и абонементы: всего несколько минут на лестнице способны заменить полноценную тренировку в спортзале.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как снизить затраты на коммуналку: эффективное утепление дома с помощью полимерных материалов
Авто и мото
Двигатель Ford Kent выпускался более 40 лет и стал основой для спортивных машин — Ford
Питомцы
Остатки птичьего корма на земле привлекают грызунов — эксперт Тейлор
Спорт и фитнес
Бегуны увеличили выносливость на 15 процентов за 10 недель — тренеры
Садоводство
Свет без прямых лучей сохраняет листья каллы зелёными
Садоводство
Лаура Суини: весенняя посадка вишни снижает стресс деревьев
Авто и мото
Скрип тормозов осенью возникает из-за ржавчины на дисках — директор автосервиса
Дом
Частая стирка при 90 °C разрушает волокна постельного белья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet