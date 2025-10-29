Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:10

Попробовал эти тренировки — тело будто из камня: вот что происходит уже через неделю

Тренировка стойки на руках без опоры от The Patriots укрепляет плечи и развивает баланс

Команда The Patriots известна в мире воркаута своей дисциплиной, продуманными программами и впечатляющими результатами. Эта четвёртая часть тренировочного цикла создана для тех, кто хочет стать сильнее, выносливее и увереннее в своих возможностях. В основе каждой программы — контроль, сила и уважение к собственному телу.

Тренировка стойки на руках без опоры

Основная цель этой сессии — укрепить плечевой пояс и научиться держать баланс. Программа выполняется сериями суперсетов без отдыха между упражнениями:

  • Суперсет А: стойка на руках или "лягушка" — 30 секунд + 10 глубоких отжиманий на брусьях или от пола.

  • Суперсет Б: стойка на руках или "лягушка" — 30 секунд + 30 отжиманий на брусьях или от пола.

  • Повторить оба суперсета по кругу.

  • Финал: стойка или "лягушка" — 30 секунд + 35 отжиманий, каждые 5 повторений сопровождаются лёгким прыжком вперёд.

Такой формат развивает выносливость и статическую силу, помогая телу привыкнуть к перевёрнутому положению.

Программа "ДяТеЛ" — две тяжёлые лесенки

Название говорит само за себя: упражнения идут одно за другим с минимальным отдыхом. Это проверка силы и терпения.

  1. Первая "лесенка" — подтягивания на турнике. Начинайте с 1 повторения и добавляйте по одному, пока не дойдёте до максимума. Между подходами всего 5 секунд. Выполните три таких серии, отдыхая между ними 3-5 минут.

  2. Вторая "лесенка" — комбо: подтягивания, выходы силой и отжимания от турника по схеме 5-10-15-20-15-10-5.

  3. Завершите тренировку одним из двух упражнений:

    • вис в группировке в сумме 5 минут;

    • подъёмы корпуса — 10 подходов на максимум повторений.

Эта программа формирует железную хватку и мощный корпус — базу для всех продвинутых элементов.

Турники и брусья: классика в новом формате

Эта часть тренировки развивает координацию и взрывную силу. Она требует сосредоточенности и контроля над каждым движением.

  • Взрывные подтягивания — 5 подходов по 10 повторений.

  • Подтягивания с паузами — 5 подходов с фиксациями на 5 и 10 секунд.

  • Подтягивания нижним хватом с паузами — до максимума.

  • Отжимания на брусьях — три разминочных подхода по 5 повторений и один на максимум, повторить три цикла.

  • Отжимания от пола — 4-5 подходов по 50 повторений.

Этот блок укрепляет плечи, грудные мышцы и руки, развивая симметричную силу тела.

Программа "Red Bull окрыляет"

Динамичная и мощная программа, которая помогает развить силу и взрывность.

  • Выходы силой — 3-4 подхода на максимум, отдых 2 минуты.

  • Подтягивания — 3-4 подхода на максимум с таким же отдыхом.

  • Отжимания на брусьях — пирамида 10-20-30-40-50-40-30-20-10 с паузами 30-60 секунд.

Эта тренировка повышает общий уровень физической формы и помогает адаптироваться к интенсивным нагрузкам.

Ноги спринтера

Не только руки и плечи, но и ноги должны быть сильными. Эта программа направлена на развитие скорости, координации и выносливости.

  • 50 приседаний с подъёмом ноги;

  • 50 выпадов с подъёмом ноги на каждую;

  • 50 боковых выпадов на каждую ногу;

  • 20 подъёмов на носки на возвышении.

Все упражнения выполняются подряд, без отдыха. Новички делают один круг, опытные — два-три, а продвинутые — до пяти. Перерыв между циклами — 5 минут.

Возвращение уличного воина

Комплексная программа для тех, кто хочет укрепить всё тело и дух.

  • Подтягивания: 5-5-5-максимум x 3.

  • Отжимания на брусьях: 10-20-30-40-50.

  • Подтягивания: 5-5-5-максимум.

  • Брусья: 40-30-20-10.

  • Пресс: уголок в висе 5x30 секунд и планка 5x1 минута (обычная, боковая, обычная, другая боковая, обычная).

Этот блок развивает функциональную силу и требует предельной концентрации.

Обратный ход конём

Работа на силу, выносливость и координацию.

  • 20 отжиманий с ногами на возвышении;

  • 20 отжиманий от пола;

  • 20 отжиманий от перекладины;

  • 20 с ногами на возвышении;

  • 20 от пола.

Это один подход, всего их пять, с двухминутными перерывами. После основной части выполняются:

  • Пресс — 5 подходов уголка на полу на максимум.

  • Грудные мышцы — 5 подходов по 100 отжиманий.

  • Глубокие отжимания на брусьях — 5x30.

  • Подтягивания — 3x10.

Максимальные подтягивания

Тренировка для тех, кто хочет выйти за пределы.

  • Подтягивания — 10, затем три подхода на максимум, отдых 2 минуты.

  • После 10-минутного отдыха — три подхода выходов силой.

  • Суперсет: стойка на руках + передний вис — 10 подходов.

  • Завершение — планка и отжимания в сочетании с боковыми сокращениями.

Такой марафон укрепляет мышцы кора и плечевого пояса, улучшает баланс и контроль тела.

Отжимашки "Жим-Жим-Жим"

Финальный блок программы создан для развития трицепсов и грудных мышц.

  • Отжимания с ногами на возвышении — 4x35, отдых 2-3 минуты.

  • BarBarians-отжимания от низкой перекладины — по схеме 10 отжиманий + 10 секунд в упоре, затем 9 + 10 секунд и так далее до 1.

  • Трицепсовые разгибания — 10x10 попеременно.

  • Отжимания от скамьи за спиной — 4x25, отдых 1 минута.

Сравнение программ

  • "Стойка без опоры" — контроль и стабильность.

  • "ДяТеЛ" — сила хвата и выносливость.

  • "Red Bull" — мощность и скорость.

  • "Ноги спринтера" — функциональность и баланс.

  • "Возвращение воина" — комплексное развитие.

  • "Жим-Жим-Жим" — фокус на верх тела.

Советы шаг за шагом

  1. Разогревайтесь 10 минут — суставная гимнастика и лёгкий бег.

  2. Следите за дыханием: на усилие — выдох, на расслабление — вдох.

  3. Сохраняйте технику, даже если устали.

  4. Завершайте тренировку растяжкой — плечи, спина, ноги.

  5. Пейте воду и добавляйте белковые продукты в рацион.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: отсутствие разминки.
последствие: травмы и перенапряжение.
альтернатива: динамическая разминка перед началом тренировки.

ошибка: тренировки без отдыха.
последствие: перетренированность, упадок сил.
альтернатива: чередование интенсивных и лёгких дней.

ошибка: игнорирование ног.
последствие: нарушение баланса тела.
альтернатива: выполнение блока "Ноги спринтера" минимум раз в неделю.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировки доступны без оборудования;

  • развивают силу и выносливость;

  • можно выполнять где угодно.

Минусы:

  • высокие требования к самодисциплине;

  • риск перетренированности без контроля отдыха.

FAQ

Как часто выполнять тренировки The Patriots?
3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку.

Что делать, если не получается стойка на руках?
Начинайте с "лягушки" и постепенно увеличивайте время удержания.

Можно ли совмещать эти тренировки с залом?
Да, но распределяйте нагрузку, чтобы не перегружать одни и те же мышцы.

Мифы и правда

миф: отжимания и подтягивания развивают только руки.
правда: при правильной технике работает всё тело.

миф: тренировки с собственным весом не дают роста мышц.
правда: при систематических занятиях и питании мышцы растут активно.

миф: воркаут — только для молодёжи.
правда: подходящие вариации упражнений найдутся для любого возраста.

Интересные факты

  • The Patriots — многократные чемпионы по стритворкауту.

  • Их методики используют атлеты по всему миру.

  • Программы создавались на основе практики и показательных выступлений.

Эти тренировки — не просто набор упражнений, а философия движения, силы и внутренней дисциплины.

