Попробовал эти тренировки — тело будто из камня: вот что происходит уже через неделю
Команда The Patriots известна в мире воркаута своей дисциплиной, продуманными программами и впечатляющими результатами. Эта четвёртая часть тренировочного цикла создана для тех, кто хочет стать сильнее, выносливее и увереннее в своих возможностях. В основе каждой программы — контроль, сила и уважение к собственному телу.
Тренировка стойки на руках без опоры
Основная цель этой сессии — укрепить плечевой пояс и научиться держать баланс. Программа выполняется сериями суперсетов без отдыха между упражнениями:
-
Суперсет А: стойка на руках или "лягушка" — 30 секунд + 10 глубоких отжиманий на брусьях или от пола.
-
Суперсет Б: стойка на руках или "лягушка" — 30 секунд + 30 отжиманий на брусьях или от пола.
-
Повторить оба суперсета по кругу.
-
Финал: стойка или "лягушка" — 30 секунд + 35 отжиманий, каждые 5 повторений сопровождаются лёгким прыжком вперёд.
Такой формат развивает выносливость и статическую силу, помогая телу привыкнуть к перевёрнутому положению.
Программа "ДяТеЛ" — две тяжёлые лесенки
Название говорит само за себя: упражнения идут одно за другим с минимальным отдыхом. Это проверка силы и терпения.
-
Первая "лесенка" — подтягивания на турнике. Начинайте с 1 повторения и добавляйте по одному, пока не дойдёте до максимума. Между подходами всего 5 секунд. Выполните три таких серии, отдыхая между ними 3-5 минут.
-
Вторая "лесенка" — комбо: подтягивания, выходы силой и отжимания от турника по схеме 5-10-15-20-15-10-5.
-
Завершите тренировку одним из двух упражнений:
-
вис в группировке в сумме 5 минут;
-
подъёмы корпуса — 10 подходов на максимум повторений.
-
Эта программа формирует железную хватку и мощный корпус — базу для всех продвинутых элементов.
Турники и брусья: классика в новом формате
Эта часть тренировки развивает координацию и взрывную силу. Она требует сосредоточенности и контроля над каждым движением.
-
Взрывные подтягивания — 5 подходов по 10 повторений.
-
Подтягивания с паузами — 5 подходов с фиксациями на 5 и 10 секунд.
-
Подтягивания нижним хватом с паузами — до максимума.
-
Отжимания на брусьях — три разминочных подхода по 5 повторений и один на максимум, повторить три цикла.
-
Отжимания от пола — 4-5 подходов по 50 повторений.
Этот блок укрепляет плечи, грудные мышцы и руки, развивая симметричную силу тела.
Программа "Red Bull окрыляет"
Динамичная и мощная программа, которая помогает развить силу и взрывность.
-
Выходы силой — 3-4 подхода на максимум, отдых 2 минуты.
-
Подтягивания — 3-4 подхода на максимум с таким же отдыхом.
-
Отжимания на брусьях — пирамида 10-20-30-40-50-40-30-20-10 с паузами 30-60 секунд.
Эта тренировка повышает общий уровень физической формы и помогает адаптироваться к интенсивным нагрузкам.
Ноги спринтера
Не только руки и плечи, но и ноги должны быть сильными. Эта программа направлена на развитие скорости, координации и выносливости.
-
50 приседаний с подъёмом ноги;
-
50 выпадов с подъёмом ноги на каждую;
-
50 боковых выпадов на каждую ногу;
-
20 подъёмов на носки на возвышении.
Все упражнения выполняются подряд, без отдыха. Новички делают один круг, опытные — два-три, а продвинутые — до пяти. Перерыв между циклами — 5 минут.
Возвращение уличного воина
Комплексная программа для тех, кто хочет укрепить всё тело и дух.
-
Подтягивания: 5-5-5-максимум x 3.
-
Отжимания на брусьях: 10-20-30-40-50.
-
Подтягивания: 5-5-5-максимум.
-
Брусья: 40-30-20-10.
-
Пресс: уголок в висе 5x30 секунд и планка 5x1 минута (обычная, боковая, обычная, другая боковая, обычная).
Этот блок развивает функциональную силу и требует предельной концентрации.
Обратный ход конём
Работа на силу, выносливость и координацию.
-
20 отжиманий с ногами на возвышении;
-
20 отжиманий от пола;
-
20 отжиманий от перекладины;
-
20 с ногами на возвышении;
-
20 от пола.
Это один подход, всего их пять, с двухминутными перерывами. После основной части выполняются:
-
Пресс — 5 подходов уголка на полу на максимум.
-
Грудные мышцы — 5 подходов по 100 отжиманий.
-
Глубокие отжимания на брусьях — 5x30.
-
Подтягивания — 3x10.
Максимальные подтягивания
Тренировка для тех, кто хочет выйти за пределы.
-
Подтягивания — 10, затем три подхода на максимум, отдых 2 минуты.
-
После 10-минутного отдыха — три подхода выходов силой.
-
Суперсет: стойка на руках + передний вис — 10 подходов.
-
Завершение — планка и отжимания в сочетании с боковыми сокращениями.
Такой марафон укрепляет мышцы кора и плечевого пояса, улучшает баланс и контроль тела.
Отжимашки "Жим-Жим-Жим"
Финальный блок программы создан для развития трицепсов и грудных мышц.
-
Отжимания с ногами на возвышении — 4x35, отдых 2-3 минуты.
-
BarBarians-отжимания от низкой перекладины — по схеме 10 отжиманий + 10 секунд в упоре, затем 9 + 10 секунд и так далее до 1.
-
Трицепсовые разгибания — 10x10 попеременно.
-
Отжимания от скамьи за спиной — 4x25, отдых 1 минута.
Сравнение программ
-
"Стойка без опоры" — контроль и стабильность.
-
"ДяТеЛ" — сила хвата и выносливость.
-
"Red Bull" — мощность и скорость.
-
"Ноги спринтера" — функциональность и баланс.
-
"Возвращение воина" — комплексное развитие.
-
"Жим-Жим-Жим" — фокус на верх тела.
Советы шаг за шагом
-
Разогревайтесь 10 минут — суставная гимнастика и лёгкий бег.
-
Следите за дыханием: на усилие — выдох, на расслабление — вдох.
-
Сохраняйте технику, даже если устали.
-
Завершайте тренировку растяжкой — плечи, спина, ноги.
-
Пейте воду и добавляйте белковые продукты в рацион.
Ошибки, последствия и альтернативы
ошибка: отсутствие разминки.
последствие: травмы и перенапряжение.
альтернатива: динамическая разминка перед началом тренировки.
ошибка: тренировки без отдыха.
последствие: перетренированность, упадок сил.
альтернатива: чередование интенсивных и лёгких дней.
ошибка: игнорирование ног.
последствие: нарушение баланса тела.
альтернатива: выполнение блока "Ноги спринтера" минимум раз в неделю.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
тренировки доступны без оборудования;
-
развивают силу и выносливость;
-
можно выполнять где угодно.
Минусы:
-
высокие требования к самодисциплине;
-
риск перетренированности без контроля отдыха.
FAQ
Как часто выполнять тренировки The Patriots?
3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку.
Что делать, если не получается стойка на руках?
Начинайте с "лягушки" и постепенно увеличивайте время удержания.
Можно ли совмещать эти тренировки с залом?
Да, но распределяйте нагрузку, чтобы не перегружать одни и те же мышцы.
Мифы и правда
миф: отжимания и подтягивания развивают только руки.
правда: при правильной технике работает всё тело.
миф: тренировки с собственным весом не дают роста мышц.
правда: при систематических занятиях и питании мышцы растут активно.
миф: воркаут — только для молодёжи.
правда: подходящие вариации упражнений найдутся для любого возраста.
Интересные факты
-
The Patriots — многократные чемпионы по стритворкауту.
-
Их методики используют атлеты по всему миру.
-
Программы создавались на основе практики и показательных выступлений.
Эти тренировки — не просто набор упражнений, а философия движения, силы и внутренней дисциплины.
