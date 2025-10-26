Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:50

Преодоление пределов: как X-T.R.A. ломает стереотипы о силовых тренировках

Программа тренировок X-T.R.A. для новичков: разогрев и основные упражнения

Команда X-T.R.A., одна из самых сильных команд Санкт-Петербурга, на протяжении многих лет несет в массы идею аутентичного воркаута. Эти ребята доказали, что тренировки на турниках и брусьях могут быть не только эффективными, но и увлекательными. Сегодня мы рассмотрим несколько их тренировочных программ, которые помогут вам достичь новых высот в занятиях на уличных тренажерах.

Разогрев

Перед любыми интенсивными тренировками важно хорошо разогреться, чтобы избежать травм и подготовить тело к нагрузкам. Эта программа, рассчитанная на новичков и более опытных спортсменов, представляет собой серию упражнений, которые активируют все группы мышц, увеличивают гибкость и подготавливают суставы.

  1. 10 выходов силой на турнике

  2. 20 подтягиваний верхним хватом

  3. 40 отжиманий на брусьях

  4. 70 отжиманий от пола

После выполнения этих упражнений отдыхайте одну минуту, а затем переходите к следующей части тренировки. Важно помнить, что все переходы между упражнениями должны быть быстрыми и не длиться более 10 секунд.

Завершающая часть разогрева — это чередование висов на турнике и подтягиваний без спрыгивания с турника. Подтягивайтесь по 5 раз, а затем на 5 секунд задерживайтесь в нижней фазе виса. Это поможет развить силу хвата и подтягивающую способность.

Основная программа

Подтягивания

Программа начинается с подтягиваний на турнике с верхним хватом. Важно выполнять подтягивания строго по порядку:

  1. 50 повторений в первом подходе

  2. 40 повторений во втором

  3. 30 повторений в третьем

  4. 20 повторений в четвертом

  5. 10 повторений в пятом

Отжимания на брусьях

Отжимания на брусьях укрепляют грудные, плечевые и трицепс. В этом упражнении количество повторений сокращается по мере усталости, но необходимо соблюдать дисциплину в отдыхе:

  1. 75 раз в первом подходе

  2. 60 раз во втором

  3. 45 раз в третьем

  4. 30 раз в четвертом

  5. 15 раз в пятом

Отжимания от пола

В этом упражнении работают грудные и плечевые мышцы, а также мышцы спины. Порядок выполнения следующий:

  1. 100 раз в первом подходе

  2. 80 раз во втором

  3. 60 раз в третьем

  4. 40 раз в четвертом

  5. 20 раз в пятом

Программа "555"

Программа "555" — это интенсивная тренировка для развития выносливости и силы. Она включает подтягивания, подтягивания лесенкой и отжимания. Важно соблюдать технику и не пропускать подходы.

Подтягивания (верхним хватом)

  1. 35 раз в первом подходе

  2. 30 раз во втором

  3. 25 раз в третьем

  4. 25 раз в четвертом

  5. 20 раз в пятом

  6. 20 раз в шестом

  7. 15 раз в седьмом

  8. 15 раз в восьмом

  9. 10 раз в девятом

  10. 10 раз в десятом

Подтягивания лесенкой (нейтральный хват)

Подтягивания лесенкой — это развитие силы в специфической форме, когда количество повторений увеличивается с каждым подходом:

  1. 1 раз в первом подходе

  2. 2 раза во втором

  3. 3 раза в третьем
    и так до 10 подходов

Затем снижается количество повторений по аналогии с лесенкой, пока не дойдете до 1 повторения в последнем подходе.

Программа "Выходы силой"

Эта программа построена по принципу пирамиды. От подхода к подходу снижается количество повторений, а время отдыха между подходами увеличивается. Цель — развить максимальную силу и контроль над собственным телом.

Программа начинается с 10 повторений в первом подходе и продолжается до 1 повторения в последнем подходе. Отдых между подходами по желанию можно регулировать. Для повышения сложности можно снизить время отдыха с каждым подходом.

Программа "Pull & Push"

Программа "Pull & Push" включает в себя чередование подтягиваний на турнике, отжиманий от турника и отжиманий от пола. Важно выполнять все упражнения без отдыха между подходами, с максимально быстрыми переходами.

  1. Подтягивания на турнике — 30 повторений

  2. Отжимания от турника — 30 повторений

  3. Отжимания от пола — 30 повторений

Повторите весь комплекс трижды, не забывая об отдыхе между циклами.

Программа "Boom Bap"

Это продвинутая тренировка, включающая в себя подтягивания с хлопком и отжимания с хлопком. Эти упражнения развивают взрывную силу и мощь.

Фаза №1 — Турник

  1. Подтягивания с хлопком — 5 повторений

  2. Подтягивания с хлопком — 4 повторения

  3. Подтягивания с хлопком — 3 повторения
    и так до 1 повторения в последнем подходе

После каждого подхода сделайте паузу на 30 секунд.

Фаза №2 — Брусья

  1. Отжимания с хлопком — 5 повторений

  2. Отжимания с хлопком — 4 повторения

  3. Отжимания с хлопком — 3 повторения
    и так до 1 повторения в последнем подходе

Фаза №3 — Пол

  1. Отжимания с хлопком — 10 повторений

  2. Отжимания с хлопком — 8 повторений
    и так до 1 повторения в последнем подходе

Советы шаг за шагом

Если вы только начинаете тренировки на турниках и брусьях, важно правильно строить программу, чтобы не перегрузить организм. Следуйте этим простым шагам:

  1. Начинайте с разогрева. Это предотвратит травмы и подготовит тело.

  2. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.

  3. После каждой тренировки не забывайте о растяжке.

  4. Слушайте свое тело: не перетруждайтесь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пропуск разогрева и растяжки.
  • Последствие: увеличивается риск травм, таких как растяжения и вывихи.
  • Альтернатива: обязательно включайте разминку и растяжку перед тренировкой, чтобы подготовить суставы и мышцы к нагрузке.

А что если…

А что если я не смогу сделать все повторения?
Не переживайте, начните с меньшего числа повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — систематичность и прогресс.

FAQ

  1. Как часто можно тренироваться на турниках и брусьях?
    Рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы дать мышцам время на восстановление.

  2. Что делать, если я не могу выполнить подтягивание?
    Начните с подтягиваний с помощью резинки или выполните негативные подтягивания, замедляя сплошное опускание.

  3. Как ускорить прогресс?
    Сосредоточьтесь на правильной технике, увеличивайте интенсивность постепенно и добавляйте к тренировкам элементы интервального тренинга.

Мифы и правда

  • Миф: только тяжелые веса могут нарастить мышцы.
  • Правда: воркаут и тренировки на турниках также могут эффективно развивать силу и массу, если правильно дозировать нагрузку.

Исторический контекст

Воркаут как спорт начал развиваться в СССР, когда многие тренировались на улице, используя турники, брусья и другие простые конструкции. Сейчас воркаут стал популярным во всем мире, привлекая людей к тренировкам на свежем воздухе.

Контекстные акценты

Не забывайте про важность правильного оборудования: качественные турники и брусья играют ключевую роль в безопасности тренировок. Выбирайте тренажеры, которые выдержат ваши нагрузки.

Интересные факты

  1. Воркаут на улице — это не только тренировка для тела, но и для духа.

  2. В некоторых странах воркаут стал неотъемлемой частью городской культуры.

  3. Турники и брусья были популярны уже в древней Греции.

Занятия воркаутом на турниках и брусьях не только развивают физическую силу, но и помогают укрепить дух, обучая дисциплине и самоконтролю.

