Преодоление пределов: как X-T.R.A. ломает стереотипы о силовых тренировках
Команда X-T.R.A., одна из самых сильных команд Санкт-Петербурга, на протяжении многих лет несет в массы идею аутентичного воркаута. Эти ребята доказали, что тренировки на турниках и брусьях могут быть не только эффективными, но и увлекательными. Сегодня мы рассмотрим несколько их тренировочных программ, которые помогут вам достичь новых высот в занятиях на уличных тренажерах.
Разогрев
Перед любыми интенсивными тренировками важно хорошо разогреться, чтобы избежать травм и подготовить тело к нагрузкам. Эта программа, рассчитанная на новичков и более опытных спортсменов, представляет собой серию упражнений, которые активируют все группы мышц, увеличивают гибкость и подготавливают суставы.
-
10 выходов силой на турнике
-
20 подтягиваний верхним хватом
-
40 отжиманий на брусьях
-
70 отжиманий от пола
После выполнения этих упражнений отдыхайте одну минуту, а затем переходите к следующей части тренировки. Важно помнить, что все переходы между упражнениями должны быть быстрыми и не длиться более 10 секунд.
Завершающая часть разогрева — это чередование висов на турнике и подтягиваний без спрыгивания с турника. Подтягивайтесь по 5 раз, а затем на 5 секунд задерживайтесь в нижней фазе виса. Это поможет развить силу хвата и подтягивающую способность.
Основная программа
Подтягивания
Программа начинается с подтягиваний на турнике с верхним хватом. Важно выполнять подтягивания строго по порядку:
-
50 повторений в первом подходе
-
40 повторений во втором
-
30 повторений в третьем
-
20 повторений в четвертом
-
10 повторений в пятом
Отжимания на брусьях
Отжимания на брусьях укрепляют грудные, плечевые и трицепс. В этом упражнении количество повторений сокращается по мере усталости, но необходимо соблюдать дисциплину в отдыхе:
-
75 раз в первом подходе
-
60 раз во втором
-
45 раз в третьем
-
30 раз в четвертом
-
15 раз в пятом
Отжимания от пола
В этом упражнении работают грудные и плечевые мышцы, а также мышцы спины. Порядок выполнения следующий:
-
100 раз в первом подходе
-
80 раз во втором
-
60 раз в третьем
-
40 раз в четвертом
-
20 раз в пятом
Программа "555"
Программа "555" — это интенсивная тренировка для развития выносливости и силы. Она включает подтягивания, подтягивания лесенкой и отжимания. Важно соблюдать технику и не пропускать подходы.
Подтягивания (верхним хватом)
-
35 раз в первом подходе
-
30 раз во втором
-
25 раз в третьем
-
25 раз в четвертом
-
20 раз в пятом
-
20 раз в шестом
-
15 раз в седьмом
-
15 раз в восьмом
-
10 раз в девятом
-
10 раз в десятом
Подтягивания лесенкой (нейтральный хват)
Подтягивания лесенкой — это развитие силы в специфической форме, когда количество повторений увеличивается с каждым подходом:
-
1 раз в первом подходе
-
2 раза во втором
-
3 раза в третьем
и так до 10 подходов
Затем снижается количество повторений по аналогии с лесенкой, пока не дойдете до 1 повторения в последнем подходе.
Программа "Выходы силой"
Эта программа построена по принципу пирамиды. От подхода к подходу снижается количество повторений, а время отдыха между подходами увеличивается. Цель — развить максимальную силу и контроль над собственным телом.
Программа начинается с 10 повторений в первом подходе и продолжается до 1 повторения в последнем подходе. Отдых между подходами по желанию можно регулировать. Для повышения сложности можно снизить время отдыха с каждым подходом.
Программа "Pull & Push"
Программа "Pull & Push" включает в себя чередование подтягиваний на турнике, отжиманий от турника и отжиманий от пола. Важно выполнять все упражнения без отдыха между подходами, с максимально быстрыми переходами.
-
Подтягивания на турнике — 30 повторений
-
Отжимания от турника — 30 повторений
-
Отжимания от пола — 30 повторений
Повторите весь комплекс трижды, не забывая об отдыхе между циклами.
Программа "Boom Bap"
Это продвинутая тренировка, включающая в себя подтягивания с хлопком и отжимания с хлопком. Эти упражнения развивают взрывную силу и мощь.
Фаза №1 — Турник
-
Подтягивания с хлопком — 5 повторений
-
Подтягивания с хлопком — 4 повторения
-
Подтягивания с хлопком — 3 повторения
и так до 1 повторения в последнем подходе
После каждого подхода сделайте паузу на 30 секунд.
Фаза №2 — Брусья
-
Отжимания с хлопком — 5 повторений
-
Отжимания с хлопком — 4 повторения
-
Отжимания с хлопком — 3 повторения
и так до 1 повторения в последнем подходе
Фаза №3 — Пол
-
Отжимания с хлопком — 10 повторений
-
Отжимания с хлопком — 8 повторений
и так до 1 повторения в последнем подходе
Советы шаг за шагом
Если вы только начинаете тренировки на турниках и брусьях, важно правильно строить программу, чтобы не перегрузить организм. Следуйте этим простым шагам:
-
Начинайте с разогрева. Это предотвратит травмы и подготовит тело.
-
Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.
-
После каждой тренировки не забывайте о растяжке.
-
Слушайте свое тело: не перетруждайтесь.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: пропуск разогрева и растяжки.
- Последствие: увеличивается риск травм, таких как растяжения и вывихи.
- Альтернатива: обязательно включайте разминку и растяжку перед тренировкой, чтобы подготовить суставы и мышцы к нагрузке.
А что если…
А что если я не смогу сделать все повторения?
Не переживайте, начните с меньшего числа повторений и постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — систематичность и прогресс.
FAQ
-
Как часто можно тренироваться на турниках и брусьях?
Рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю, чтобы дать мышцам время на восстановление.
-
Что делать, если я не могу выполнить подтягивание?
Начните с подтягиваний с помощью резинки или выполните негативные подтягивания, замедляя сплошное опускание.
-
Как ускорить прогресс?
Сосредоточьтесь на правильной технике, увеличивайте интенсивность постепенно и добавляйте к тренировкам элементы интервального тренинга.
Мифы и правда
- Миф: только тяжелые веса могут нарастить мышцы.
- Правда: воркаут и тренировки на турниках также могут эффективно развивать силу и массу, если правильно дозировать нагрузку.
Исторический контекст
Воркаут как спорт начал развиваться в СССР, когда многие тренировались на улице, используя турники, брусья и другие простые конструкции. Сейчас воркаут стал популярным во всем мире, привлекая людей к тренировкам на свежем воздухе.
Контекстные акценты
Не забывайте про важность правильного оборудования: качественные турники и брусья играют ключевую роль в безопасности тренировок. Выбирайте тренажеры, которые выдержат ваши нагрузки.
Интересные факты
-
Воркаут на улице — это не только тренировка для тела, но и для духа.
-
В некоторых странах воркаут стал неотъемлемой частью городской культуры.
-
Турники и брусья были популярны уже в древней Греции.
Занятия воркаутом на турниках и брусьях не только развивают физическую силу, но и помогают укрепить дух, обучая дисциплине и самоконтролю.
