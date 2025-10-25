Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Илья Мельников Опубликована сегодня в 7:10

Разряды воркаута, которые изменили уличный спорт: от энтузиазма до легенды

Разряды BarStylers включали семь уровней сложности упражнений на турниках и брусьях

Воркаут изначально развивался как свободная форма физической культуры, без жёстких правил и ограничений. Однако в начале 2010-х годов команда BarStylers предложила уникальную систему разрядов — своеобразную мотивационную лестницу для тех, кто тренируется на турниках и брусьях. И хотя в 2014 году Антон Кучумов, один из основателей движения, официально упразднил систему как изжившую себя, она оставила важный след в истории уличного фитнеса. Сегодня эти нормативы воспринимаются как исторический документ, отражающий становление целого направления.

Зачем создавались разряды

Автор идеи, Евгений Козырь, хотел вдохновить участников сообщества соревноваться с самим собой, а не с другими. Система включала последовательные уровни — от первого до седьмого разряда. Каждый уровень требовал не только силы, но и выносливости, владения базовыми элементами и техникой. При этом критерии не зависели от возраста, пола или комплекции — важен был только результат.

Главная цель заключалась в том, чтобы развивать тело равномерно: подтягивания, отжимания, работа на пресс и элементы статической силы сочетались с техничными упражнениями вроде выхода силой или "ласточки". При этом разряды не включали гимнастические трюки с риском для суставов — акцент делался именно на безопасной функциональной нагрузке.

Как получить разряд

Для участия нужно было снять видео с выполнением всех нормативов, соответствующих нужному уровню. Видео монтировалось в одну последовательность и отправлялось в сообщество BarStylers. Администраторы проверяли технику, подсчёт повторений и чистоту исполнения. Если всё соответствовало правилам, участнику присваивался разряд, а его имя и ролик попадали в рейтинг.

Временные рамки не ограничивались: спортсмен мог снимать упражнения в разные дни. Главное — чтобы на видео было видно каждое движение, правильный турник и отсутствие посторонней помощи. Использование лямок запрещалось, перчатки — по желанию.

Основные принципы выполнения упражнений

Базовые нормативы включали подтягивания, отжимания на брусьях и от пола, поднятия ног в висе, стойку на руках у стены. Все упражнения выполнялись с прямой спиной, без рывков и раскачки. Для подтягиваний — полный амплитудный цикл: от полного выпрямления рук до положения, когда подбородок выше перекладины. В отжиманиях требовалось полное разгибание рук в верхней точке и контроль глубины в нижней.

Элементы же требовали технической точности:

  • "Подъём переворотом" — без маха ногами, с фиксацией в упоре.

  • "Капитанский подъём" — исключительно за счёт силы рук.

  • "Угол под турником" — прямые ноги и угол 90 градусов.

  • "Выход силой" — без рывков, с одновременным переходом обеих рук.

  • "Ласточка" — тело параллельно земле, ноги прямые и сведённые.

Такая система помогала не просто развивать силу, но и совершенствовать контроль над телом.

Разряды и их уровни

С progression от первого к седьмому разряду требования постепенно усложнялись. Если на начальном уровне нужно было сделать 10 подтягиваний и 15 отжиманий на брусьях, то на высшем — 40 подтягиваний, 60 отжиманий на брусьях и 25 стойковых.

Различие заключалось и в элементах. Например:

  • I разряд - освоение базовых движений: подъем переворотом, капитанский подъем, угол под турником, выход на одну руку.

  • III разряд - добавление "ласточки" и стойки на руках.

  • V разряд - уже требовал "флажка", силового оборота вперёд и подтягиваний на одной руке.

  • VII разряд - пик развития силы, включавший все элементы воркаут-классики: горизонтальный упор, выходы силой в разных хватах и стабильные длительные удержания.

Каждый этап становился не просто испытанием, а доказательством прогресса, ведь требовал не только мышечной силы, но и психологической устойчивости.

Как оценивались результаты

Видео участников старших разрядов (с 4-го по 7-й) рассматривали три администратора. Каждое упражнение оценивалось по 10-балльной шкале, учитывались плавность, контроль и отсутствие лишних движений. Итоговый результат рассчитывался как средний балл. Проходной порог составлял 75 % от максимально возможного. Такой подход мотивировал не гнаться за количеством, а стремиться к качеству исполнения.

Советы шаг за шагом

Чтобы подготовиться к выполнению разрядных нормативов, важно соблюдать последовательность тренировок:

  1. Сначала укрепить базу — подтягивания, отжимания, пресс.

  2. Постепенно добавлять статические элементы — "уголок", "ласточку", "горизонт".

  3. Включить силовые выходы и контролировать технику через видеозапись.

  4. Следить за питанием: белок 2-4 г на кг веса и 6-8 часов сна ежедневно.

  5. Раз в 2-3 недели проверять прогресс, фиксируя результаты.

Сбалансированный подход предотвращает травмы и помогает выстроить устойчивую динамику роста.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: чрезмерная раскачка или помощь ногами при подтягиваниях.

  • Последствие: неправильная нагрузка на плечевые суставы и потеря эффективности.

  • Альтернатива: использовать медленные отрицательные повторения и контроль дыхания.

  • Ошибка: выполнение упражнений без разминки.

  • Последствие: риск растяжений и микротравм.

  • Альтернатива: лёгкая суставная гимнастика перед каждой сессией.

  • Ошибка: игнорирование отдыха между тренировками.

  • Последствие: перетренированность и спад результатов.

  • Альтернатива: планировать один день полного восстановления в неделю.

А что если тренироваться без разрядов?

После отмены системы многие спортсмены стали строить свои программы без строгих нормативов. Это позволило больше внимания уделять индивидуальным целям: кто-то делает упор на эстетику, кто-то — на выносливость. Однако разрядная структура до сих пор используется как ориентир. Она помогает оценить уровень подготовки и задать вектор развития, особенно новичкам.

Мифы и правда

  • Миф: разряды нужны только новичкам.

  • Правда: на практике даже опытные атлеты используют их как план тренировок.

  • Миф: выполнение нормативов требует спортивного зала.

  • Правда: все упражнения можно сделать на обычной площадке.

  • Миф: система устарела.

  • Правда: принципы прогрессии и самоконтроля актуальны и сегодня.

Три интересных факта

  1. Первая версия таблицы разрядов появилась в 2011 году и постоянно обновлялась до 2014-го.

  2. Многие атлеты использовали разрядную систему как способ подготовиться к соревнованиям по street workout.

  3. Видео с успешным получением разряда становились вирусными и мотивировали тысячи новичков начать тренировки.

Исторический контекст

Отмена разрядов в 2014 году стала символом перехода воркаута на новый уровень — от узкого сообщества энтузиастов к массовому спортивному движению. По словам Кучумова, строгие нормативы мешали развитию креативности и свободного самовыражения. Однако наследие BarStylers не забыто: сегодня разряды вспоминают с уважением, как одну из первых попыток систематизировать уличный спорт и превратить его в полноценную дисциплину.

