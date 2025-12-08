Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уличная еда осенью
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:21

Когда еда на улице — это не только вкусно, но и смертельно опасно: как защититься от отравлений

Для безопасного питания на улице избегайте одиноких торговых точек — эксперт Алешкин

Уличная еда в путешествиях может быть безопасной, если соблюдать правила гигиены и выбирать проверенные места. Об этом рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алешкин в комментарии MosTimes.

Как выбрать безопасную уличную еду

По словам Алешкина, при выборе уличной кухни важно ориентироваться на места, где едят местные жители. Эти точки, как правило, прошли своего рода проверку временем и пользуются доверием. Эксперт советует избегать безлюдных и сомнительных торговых точек, где могут быть проблемы с гигиеной.

"Люди и очередь — значит, место условно проверенное. Избегайте мест, где никого нет, "одиноких" точек", — отметил специалист.

Особое внимание следует уделить гигиене. Например, если человек готовит еду грязными руками, это может быть признаком небезопасного места.

"Если человек грязными руками начинает вам делать хот-дог, наверное, в таком месте есть не стоит", — предупреждает Алешкин.

Защита от пищевых отравлений

В некоторых случаях, по словам Алешкина, путешественники могут использовать напитки как дополнительную защиту от возможного пищевого отравления. Эксперт рекомендует запивать подозрительную еду алкоголем, чтобы подавить потенциальные бактерии, в первую очередь гнилостные.

Он также напоминает туристам о важности соблюдения гигиены рук.

"Спиртовые салфетки или гель — протирайте руки. И ещё один совет — смотрите, что вы едите. Если что-то непонятное, лучше узнать, из чего это сделано. Даже не потому, что может быть опасность отравления, а из-за аллергии", — добавил Алешкин.

Особая осторожность в Юго-Восточной Азии

Особую осторожность при питании уличной едой эксперт советует проявлять в странах Юго-Восточной Азии, где условия для хранения и приготовления пищи могут быть не всегда идеальными.

