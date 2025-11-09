Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Милая коричневая собака высунувшая язык.
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Южный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:13

Когда сострадание выходит боком: астраханцев начнут штрафовать за вмешательство в отлов бродячих животных

В Астраханской области введены административные штрафы за вмешательство в работу специалистов, занимающихся отловом безнадзорных собак. Соответствующие поправки в закон об ответственном обращении с животными приняли депутаты региональной думы. Решение направлено на защиту сотрудников и обеспечение безопасности горожан в условиях обострившейся ситуации с бродячими животными.

Меры против препятствования отлову

Как сообщили в областном парламенте, в последнее время участились случаи, когда местные жители мешали работе специалистов, забирающих с улиц агрессивных животных. Один из таких инцидентов закончился госпитализацией сотрудника службы отлова. Теперь подобные действия будут наказываться штрафами.

Согласно новому закону, гражданам грозит до 3 тысяч рублей штрафа, а при повторном нарушении — до 5 тысяч. Для юридических лиц максимальная сумма составит 10 тысяч рублей, а в случае рецидива — до 20 тысяч рублей. Составлять протоколы будут органы местного самоуправления, а рассматривать дела — административные комиссии.

По мнению депутатов, нововведения позволят защитить работников, ежедневно рискующих здоровьем при отлове животных, и предотвратить случаи самоуправства со стороны граждан.

Новые правила для служб отлова

Закон предусматривает и меры по улучшению учёта и информирования населения. Организации, занимающиеся отловом, теперь обязаны размещать фотографии пойманных животных на своих сайтах. Это позволит владельцам быстрее находить пропавших питомцев и забирать их обратно.

С начала года в регионе было отловлено около 8 тысяч безнадзорных собак, при этом почти 200 животных нашли новых хозяев. Однако, по оценкам властей, на улицах Астраханской области всё ещё живут около 20 тысяч бродячих собак. Многие из них образуют стаи и представляют угрозу для жителей. Только за последние годы зафиксированы три случая нападений со смертельным исходом.

Проблема, требующая системного решения

Региональные власти подчёркивают, что введённые меры — часть масштабной программы по регулированию численности бездомных животных. Она включает строительство новых приютов, стерилизацию и вакцинацию собак, а также популяризацию ответственного отношения к питомцам.

Власти надеются, что строгие штрафы снизят число конфликтов между жителями и службами отлова и помогут сделать улицы региона безопаснее для всех.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru

