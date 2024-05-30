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Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:13

Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами

Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.

Кашух порекомендовала тщательно мыть клубнику перед употреблением, используя раствор воды с содой, солью или столовым уксусом, оставляя ягоды в растворе на 15-20 минут, а затем промывая их в проточной воде. Она подчеркнула, что обрабатывать ягоды следует непосредственно перед употреблением, чтобы избежать их порчи.

Фото: commons.wikimedia.org/Allser (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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