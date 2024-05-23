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Диетолог Лазуренко: в день следует употреблять 100-200 граммов клубники
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:14

Диетолог Лазуренко: в день следует употреблять 100-200 граммов клубники

Диетолог Наталья Лазуренко порекомендовала включать в рацион 100-200 граммов клубники в день, такое количество не нанесет вреда здоровью. Она подчеркнула, что при наличии воспалительных процессов в ЖКТ или аллергических реакций употребление ягоды следует исключить.

При выборе клубники важно обращать внимание на её цвет и форму, избегая плодов с пятнами или плесенью. Лучше всего покупать клубнику в прозрачных контейнерах, чтобы оценить её качество, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Allser (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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