Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимонное пирожное
Лимонное пирожное
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 10:13

Это вам не обычный десерт: торт с печеньем савоярди и клубникой готов за час — жаль, раньше не знал

Торт из печенья савоярди без выпечки — это воплощение лёгкости и изысканности. Он готовится всего за час, не требует духовки и выглядит как настоящий десерт из кондитерской витрины. Воздушный крем, сочная клубника и нежное печенье создают гармонию вкусов, которая покоряет с первого кусочка. Этот торт идеально подойдёт и для семейного чаепития, и для праздничного стола.

Магия без выпечки

Главное преимущество десерта — простота приготовления. Здесь не нужно месить тесто или взбивать сложные бисквиты. Основа — итальянское печенье савоярди, которое отлично впитывает пропитку и становится мягким, не теряя формы. В сочетании с кремом из сливочного сыра и взбитых сливок получается лёгкая, но плотная текстура — именно то, что нужно для летнего десерта.

Клубничная пропитка придаёт торту свежесть и лёгкую кислинку, а сливочно-сырный крем — нежность и устойчивость. Благодаря этому торт сохраняет форму и не расползается при нарезке.

Как приготовить шаг за шагом

  1. Подготовьте продукты. Возьмите свежую клубнику, сливки 33% жирности, сливочный сыр и печенье савоярди. Все ингредиенты должны быть охлаждёнными.

  2. Сделайте сироп-пропитку. Взбейте клубнику с сахаром блендером до однородного состояния. Этот сироп придаст печенью мягкость и фруктовый вкус.

  3. Приготовьте крем. Взбейте сливки с сахарной пудрой до густоты, затем добавьте сливочный сыр и перемешайте до получения гладкого, густого крема.

  4. Соберите торт.

    • Обмакните каждое печенье в клубничный сироп с обеих сторон.

    • Выложите первый слой в форму диаметром 23-25 см, заполняя промежутки кусочками савоярди.

    • Нанесите слой крема, разровняйте.

    • Повторите: печенье — крем — печенье — крем. Всего получится три слоя.

  5. Охладите. Накройте форму и уберите в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт стабилизировался.

  6. Украсьте. Перед подачей украсьте свежей клубникой, листьями мяты или сахарной пудрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком жидкий крем → сливки были тёплые → взбивайте только охлаждённые.
  • Печенье расползается → передержали в сиропе → окунайте буквально на секунду.
  • Торт не держит форму → мало времени в холодильнике → охлаждайте не менее 2-3 часов.
  • Слишком сладкий вкус → много пудры → уменьшите её количество или добавьте немного лимонного сока.

Плюсы и минусы десерта

Плюсы Минусы
Не требует выпечки Нужно время на охлаждение
Лёгкий и освежающий Не подходит при непереносимости молочных продуктов
Подходит для праздников и будней Быстро впитывает влагу — важно не передержать

А что если…

Хочется разнообразия? Попробуйте заменить клубнику на малину или персики. Для осеннего варианта подойдёт черника или груша в карамельном соусе. А если хотите изысканности — добавьте в крем немного ванили или пару ложек ликёра "Амаретто".

Советы по приготовлению

  • Печенье савоярди лучше брать классическое, не слишком сладкое — тогда десерт получится сбалансированным.

  • Если используете замороженную клубнику, предварительно полностью разморозьте и слейте лишний сок.

  • Крем взбивайте на средней скорости, чтобы не перебить сливки.

  • Для аккуратных бортиков можно использовать разъёмную форму и перевязать торт лентой.

FAQ

Можно ли заменить сливочный сыр?
Да, подойдёт маскарпоне или творожный крем без крупинок.

Как долго хранить торт?
До 48 часов в холодильнике под крышкой.

Можно ли замораживать?
Да, но размораживать нужно медленно — в холодильнике, чтобы сохранить структуру крема.

Мифы и правда

Миф: десерты без выпечки не держат форму.
Правда: при правильном охлаждении крем на сливочном сыре прекрасно стабилизируется.

Миф: савоярди подходит только для тирамису.
Правда: это универсальное печенье — его можно использовать в любых слоях и кремовых тортах.

3 интересных факта

  1. Савоярди был создан в XV веке в итальянском герцогстве Савойя и подавался к визитам королевских особ.

  2. Классический рецепт печенья включает только яйца, сахар и муку — без масла и дрожжей.

  3. Торт без выпечки с этим печеньем стал популярен в 2000-х как быстрая альтернатива тирамису.

Исторический контекст

Итальянские десерты всегда славились своей простотой и изяществом. Савоярди, долгое время считавшийся деликатесом, стал основой множества современных вариаций тортов без выпечки. Сегодня такие торты популярны во всём мире: их готовят в жаркие дни, когда не хочется включать духовку, но всё же хочется чего-то сладкого и праздничного.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кальмары в салате — раньше варил долго, теперь вот как: мягче сливочного масла, жаль не знал раньше сегодня в 6:54

Секрет нежности и аромата в одном блюде: рассказываем, как приготовить салат с кальмарами и грибами, который впечатлит даже гурмана.

Читать полностью » Взбил яйца с молоком для колбасного омлета — результат вау, поднимается сам: быстрее, чем в духовке сегодня в 6:39

Пышный омлет с колбасой и молоком — классика домашних завтраков: сытный, ароматный и воздушный, он поднимает настроение с первого кусочка.

Читать полностью » Смешиваю рыбу с майонезом в коржах — закусочный Наполеон тает во рту: жаль, раньше не знал сегодня в 5:42

Праздничный торт "Наполеон" с рыбой и овощами — альтернатива салатам на застолье. Хрустящий, нежный и сытный, он покорит гостей с первого кусочка.

Читать полностью » Раньше жарил груши просто, теперь — с карамелью, и результат как в ресторане: жаль, раньше не знал сегодня в 4:44

Из обычных груш можно сделать десерт ресторанного уровня — достаточно сахара, сливочного масла и терпения, чтобы сотворить карамельное чудо.

Читать полностью » Челюсть отвисла от вкуса: курица в сливочно-чесночном соусе — готовлю за 30 минут сегодня в 3:47

Шкмерули по-грузински — идеальное сочетание хрустящей курицы и густого чесночно-сливочного соуса. Простое блюдо, которое впечатляет вкусом.

Читать полностью » Приготовил голубцы по новому рецепту — результат меня поразил сегодня в 3:27

Узнайте, как приготовить голубцы, которые будут намного вкуснее традиционных! Наш рецепт с копченым беконом и вином удивит вас своим вкусом.

Читать полностью » Лимонное печенье трескается идеально — теперь всегда охлаждаю тесто, и корочка получается снежной сегодня в 2:49

Ароматное лимонное печенье с сахарной корочкой и золотистыми трещинками — простой десерт, который превращает обычное чаепитие в праздник.

Читать полностью » Смешал сахар с лимонной цедрой — результат удивил: почему я не делал этого раньше сегодня в 2:35

Узнайте, как сделать вкусные цукаты из лимонной цедры своими руками — легко и быстро! Это лакомство стоит попробовать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Рождённая бежать, а не повиноваться: почему зебра осталась дикой, когда лошадь стала другом человека
Красота и здоровье
Врач Густаво Гимарайнш призвал мужчин к самообследованию тестикул
Садоводство
Перестал цвести — не корми, а сделай это: через месяц белые паруса спатифиллума снова взлетят
Садоводство
Выкапывала георгины неправильно — теперь знаю, почему весной они не прорастали
Авто и мото
Haval Jolion, Belgee X70 и Haval M6 — лидеры продаж среди кроссоверов в России
Спорт и фитнес
Почему я выбрала занятия на пуантах и как это улучшило мою физическую форму
Наука
Мировое исследование: люди тратят 37% времени на сон и отдых, 26% — на работу
Красота и здоровье
Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet