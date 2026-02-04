Батончики с клубникой и ревенем исчезают со стола — начинка получается “как в детстве”, но с секретом

Весна ощущается не только по погоде, но и по вкусу — особенно когда на кухне появляются клубника и ревень. Это сочетание любят за яркий аромат, лёгкую кислинку и нежную сладость, которые вместе дают узнаваемый "сезонный" характер. Обычно из этих фруктов пекут пироги, но есть формат гораздо проще и удобнее: батончики-печенье, которые можно нарезать и взять с собой. Об этом сообщает Tasting Table.

Чем хороши батончики с клубникой и ревенем

В этом десерте нет сложной сборки и капризного теста — основу и верх делает одна и та же крошка, а между ними прячется сочная фруктовая начинка. Батончики получаются плотными, но не тяжёлыми: овсянка добавляет текстуру и делает перекус более сытным, а большое количество масла отвечает за насыщенный вкус и тающую мягкость. Клубника даёт яркую сладость, ревень — освежающую кислинку, благодаря чему десерт не кажется приторным и остаётся лёгким даже после сытного обеда.

Отдельный плюс — внешний вид. Фруктовый слой даёт красивый розоватый оттенок, а верхняя крошка подрумянивается и делает батончики похожими на домашнюю выпечку из детства, только с более выразительным вкусом.

Какие продукты нужны и что можно заменить

Для песочно-овсяного слоя используют сливочное масло, белый и коричневый сахар, яйцо, муку, овсянку, корицу и соль. Если смесь вдруг выходит слишком рассыпчатой и не собирается в крошку, допускается добавить немного молока — буквально до двух столовых ложек, чтобы тесто стало послушнее.

Начинка собирается ещё проще: свежая клубника и ревень, сахар, лимонный сок и кукурузный крахмал. Крахмал здесь важен — он связывает соки, чтобы начинка не превращалась в жидкий сироп и не размачивала нижний слой.

Как собираются батончики: быстро и без лишних движений

Сначала духовку разогревают до 176°С, а форму 9x9 застилают пергаментом — так выпечку будет легче вынуть и нарезать. Затем масло взбивают с двумя видами сахара до кремовой массы и вмешивают яйцо. После этого добавляют муку, овсянку, корицу и соль, получая плотное крошковатое тесто.

Часть смеси откладывают — примерно стакан, он понадобится для верхнего слоя. Остальное тесто утрамбовывают в форму, чтобы получилась ровная основа. Начинку делают отдельно: нарезанные клубнику и ревень аккуратно смешивают с сахаром, лимонным соком и кукурузным крахмалом, после чего распределяют по тесту. Сверху рассыпают отложенную крошку и слегка прижимают, чтобы верх держался цельным после выпечки.

Запекают батончики 45-50 минут, пока поверхность не станет слегка золотистой. Самое важное — дать десерту полностью остыть: так начинка стабилизируется, а кусочки будут аккуратными и ровными.

Как хранить и чем дополнить вкус

Эти батончики лучше держать в холодильнике, потому что внутри свежие фрукты. Чтобы они не стали влажными и не впитали посторонние запахи, их стоит хранить в герметичной ёмкости или плотно завернуть. При желании десерт можно заморозить, разделив кусочки пергаментом и подписав дату — так удобно доставать порционно.

Если хочется поэкспериментировать, рецепт допускает другие фруктовые сочетания. К клубнике хорошо подходят черника, малина и ежевика, а также вишня и косточковые фрукты вроде персиков, слив и абрикосов. Ревень удачно сочетается с малиной, персиками и даже крыжовником — получится более кислая и яркая версия.