Августовские работы на клубничных грядках: как правильно провести обрезку и подкормку

Август для клубники — не пауза, а рабочий месяц. После сбора ягод кусты часто выглядят так, будто их уже списали: листья в пятнах, часть засохла, усы лезут со всех сторон, а почва под ними местами сбита в плотный ком. Если в это время махнуть рукой, к зиме растения уйдут ослабленными, а весной это быстро вылезет мелкой ягодой и слабым цветением. Именно сейчас закладывается урожай следующего сезона, поэтому грядку лучше не бросать на самотек. Ниже — что делать без лишней суеты и без грубых ошибок.

"Если сейчас оставить посадки без внимания, растения могут уйти в зиму ослабленными. В августе клубника уже не наращивает урожай, а собирает силы на следующий сезон. Поэтому старые листья, больные части и лишние усы лучше не копить на грядке. Чем аккуратнее пройдет этот месяц, тем спокойнее кусты переживут холод. И тем ровнее будет старт весной". эксперт по агротехнике Иван Трухин

Санитарная обрезка и уборка грядки

Первым делом клубнику надо осмотреть и убрать все, что уже отжило свое. Речь о старых, засохших и лежащих на земле листьях, а еще о тех, где видны пятна, гниль или следы вредителей. Такие остатки рядом с грядкой лучше не держать: они легко становятся местом, где зимуют болезни и насекомые.

Полностью скашивать всю надземную часть не стоит. При такой грубой чистке легко задеть точку роста, а это уже прямой путь к потере будущего урожая. К тому же листья в конце лета еще работают: они кормят куст через фотосинтез и помогают ему накопить запас перед холодами.

Срезать нужно только то, что действительно мешает. Подойдет острый секатор или ножницы, но инструмент лучше заранее продезинфицировать. Листья руками не вырывают: у клубники корни расположены близко к поверхности, и вместе с зеленью можно зацепить корневую систему.

Во время чистки грядки убирают и сорняки. Они тянут на себя влагу и питание, а заодно создают лишнюю сырость между кустами. Та же история с вредителями сада: где тесно и сыро, там им проще закрепиться.

Усы, розетки и обновление посадок

В августе клубника продолжает гнать усы. Для самого растения это способ размножения, но для плодоносящего куста — лишняя нагрузка. Каждый новый побег тянет на себя питание и влагу, а ресурсы в это время нужны совсем на другое: на корни и цветковые почки.

Если цель — нормальный урожай в следующем году, усы придется вырезать регулярно. Раз в неделю или полторы грядку стоит пройти и убрать все лишнее. Так куст не распыляется и работает на себя, а не на молодую поросль вокруг.

Но август подходит и для обновления посадок. Для этого берут самые сильные кусты, которые в этом сезоне хорошо плодоносили, дали крупные ягоды и не болели. На усах оставляют розетки с крепким сердечком и тремя-четырьмя листьями, ближние к материнскому кусту, а остальные без жалости отсекают.

Молодые растения можно укоренить прямо на грядке или пересадить на другое место. Сердечко при посадке должно остаться на уровне почвы. Если заглубить его, куст начнет подгнивать, а если поднять слишком высоко, корни подсохнут и зимой получат лишний удар морозом.

Рыхление, полив и мульча

За лето земля под клубникой уплотняется. Дожди, поливы и постоянный сбор ягод делают свое дело, и корням становится труднее дышать. После прополки почву вокруг кустов нужно аккуратно разрыхлить, но без фанатизма: корни у клубники залегают близко, и глубокая вилка здесь только навредит.

Еще одна частая история — оголившиеся корневища и рожки у старых кустов. Их легко заметить, если приглядеться к основанию растения. Такие кусты хуже держат зиму: открытые корни быстрее пересыхают и сильнее страдают от перепадов температуры.

Ситуацию поправляет легкое окучивание. К основанию подсыпают рыхлую плодородную землю или хорошо перепревший компост, но сердечко засыпать нельзя. Земля должна прикрыть только оголившиеся участки, иначе вместо пользы выйдет загнивание.

После этого клубнике нужен полив, и прекращать его сразу после плодоношения — ошибка. В августе кусты продолжают расти и закладывать основу будущего урожая, а без влаги этот процесс сбивается. Особенно быстро пересыхает почва на солнечных местах и на приподнятых грядках. В сухую погоду посадки поливают под корень отстоянной водой, прогретой на солнце, а сверху помогает мульча: компост, солома, сено, щепа, перепревшие опилки.

Подкормка в конце лета

После полива можно переходить к подкормке. В конце лета клубнике уже не нужен большой азотный разгон. Азот толкает растение в рост зелени, а она может не успеть нормально вызреть до холодов.

Сейчас кустам больше нужны фосфор и калий. Эти элементы помогают корням, поддерживают устойчивость растения и участвуют в закладке цветковых почек. Для августовской подкормки подойдут удобрения для ягодных культур с пометкой "Осеннее".

Из минеральных вариантов используют и смесь на 10 л воды: 30-40 г суперфосфата, который сначала разводят в горячей воде, а потом вливают в общую емкость, и 20 г сернокислого калия. Этим раствором поливают из расчета 3-4 л на 1 кв. м посадок.

Еще один рабочий вариант — древесная зола. Ее вносят по стакану на квадратный метр и слегка заделывают в почву. Можно сделать зольный настой: 1 л золы на 10 л воды, два дня в тепле, затем полив под корень по 0,5-1 л на куст. Похожий подход уместен и для других культур, если нужен ровный уход без лишней химии, о чем подробно рассказывают в материале про хранение урожая зимой.

"В августе клубника уже не должна тратить силы на лишнюю зелень. Ей нужны питание, воздух у корней и чистая грядка без больных листьев. Если кусты загущены, почва слежалась, а усы никто не убирает, растение быстро теряет запас прочности. Потом это вылезает весной, когда кажется, что проблема пришла ниоткуда. На деле ее просто не заметили летом". агроном-практик Иван Трухин

Защита от болезней и вредителей

Если летом на ягодах была серая гниль, а на листьях — пятнистости или мучнистая роса, после санитарной обрезки кусты обрабатывают фунгицидами. Подходят медьсодержащие препараты вроде 1%-й бордоской жидкости, Абига-Пик и ХОМ, а также системные средства на основе пропиконазола или дифеноконазола.

Химические препараты можно заменить биологическими средствами на основе сенной палочки и триходермы. В список входят Алирин-Б, Гамаир, Фитоспорин-М, Фитоспорин-АС, Трихоплант и другие похожие составы. Даже при внешне здоровых кустах такие обработки проводят не один раз, а серией, чтобы не оставлять патогенам шанса.

С вредителями тоже лучше не тянуть. На клубничных грядках часто встречаются земляничный клещ, белокрылка, долгоносик, листоед, медведка, личинки майского жука и совка. От почвенных вредителей используют средства с диазиноном, а против клеща, листоеда, долгоносика и тли подходят Биокилл, Фитоверм и МатринБио.

Обработки делают в сухую безветренную погоду, лучше вечером или в пасмурный день. Листья смачивают и сверху, и снизу, потому что именно там чаще прячутся и возбудители, и насекомые. А если грядка давно загущена, сначала ее приводят в порядок, иначе любая обработка работает слабее.

FAQ

Можно ли скашивать всю ботву клубники в августе?

Нет, это рискованно. Можно задеть точку роста и ослабить кусты перед зимой.

Нужно ли поливать клубнику после сбора ягод?

Да, если стоит сухая погода. В августе кусты продолжают расти и закладывать урожай следующего года.

Какие листья убирать в первую очередь?

Старые, засохшие, лежащие на земле, а также поврежденные пятнами, гнилью или вредителями.

Чем подкормить клубнику в конце лета?

Подходят фосфор и калий, а вот большие дозы азота уже лишние. Можно взять удобрение с пометкой "Осеннее" или золу.

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