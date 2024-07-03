Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай должны углублять стратегическое сотрудничество, противодействовать внешнему вмешательству и поддерживать региональную устойчивость и спокойствие, сообщило агентство Синьхуа.



Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином состоялась в среду в Астане.



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все аспекты двусторонних отношений между Россией и Китаем, обменялись мнениями по региональным вопросам.



Они ясно подчеркнули нецелесообразность любых попыток урегулирования ситуации на Украине без участия России.



Согласно сообщению агентства, "Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество, противодействовать внешнему вмешательству и совместно поддерживать региональное спокойствие и устойчивость".

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