Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
Китай и Россия должны развивать стратегическое сотрудничество
  1. Главная
  2. Мир

Китай и Россия должны развивать стратегическое сотрудничество

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что Россия и Китай должны углублять стратегическое сотрудничество, противодействовать внешнему вмешательству и поддерживать региональную устойчивость и спокойствие, сообщило агентство Синьхуа.

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином состоялась в среду в Астане.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все аспекты двусторонних отношений между Россией и Китаем, обменялись мнениями по региональным вопросам.

Они ясно подчеркнули нецелесообразность любых попыток урегулирования ситуации на Украине без участия России.

Согласно сообщению агентства, "Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия должны продолжать укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество, противодействовать внешнему вмешательству и совместно поддерживать региональное спокойствие и устойчивость".

Фото: www. flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

Мир

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.

Читать полностью
ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.

Читать полностью

Общество

Health News: солнцезащитный крем не

Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D

Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Читать полностью
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Читать полностью

Новости