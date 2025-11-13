Когда звезда "Декстера" встречает хакера: триллер, где доверие — смертельная роскошь

Звезда сериала "Декстер" Майкл Си Холл снова возвращается на большой экран, чтобы поработать над новым шпионским триллером, где его партнёршей станет Нуми Рапас, известная по роли Лисбет Саландер в "Девушке с татуировкой дракона". Фильм под названием "Stratagem" обещает стать напряжённой историей о тайных играх, интригах и манипуляциях в мире кибербезопасности. Информацию о проекте опубликовал The Hollywood Reporter.

Сюжет и персонажи

Действие картины развернётся на фоне элитного саммита по кибербезопасности в живописных Швейцарских Альпах. В центре внимания окажется агент ЦРУ Стелла Тернер, чьей задачей станет вербовка талантливого специалиста по технологиям Дэниела Сима.

Стелла работает под прикрытием и использует своё обаяние, чтобы получить доступ к знаниям, способным предотвратить утечку секретной информации о национальной обороне США. Но по мере развития событий выясняется, что Дэниел не так прост, как кажется. Он оказывается умелым манипулятором, имеющим собственные скрытые мотивы. Их противостояние постепенно перерастает в сложную битву интеллектов, эмоций и желаний.

Режиссура и сценарий

Фильм поставит Михаэль Идов, который также выступил соавтором сценария вместе с Лили Идов. Ранее оба работали над сериалами и фильмами, такими как "Германия 89" и "Лето", демонстрируя умение строить глубокие психологические драмы с элементами интриги и напряжённого сюжета.

В актёрский состав, помимо Холла и Рапас, войдёт Тео Ю. Съёмки фильма намечены на начало 2026 года. Продюсерами стали номинант на премию "Оскар" Дэвид Ланкастер ("Одержимость", "Драйв") и Мэтт Лейпциг ("Я вижу тебя", "Страна радостей"). Исполнительными продюсерами назначены Арианна Фрейзер, Дельфина Перье и Джули Кролл.

