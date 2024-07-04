Президент России Владимир Путин отметил, что государства, являющиеся членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), придерживаются схожих подходов на глобальной арене.
Он отметил, что страны-участницы ШОС согласовывают свои действия на международной арене, включая работу в Организации Объединенных Наций, и следуют во многом схожим внешнеполитическим подходам.
Это было заявлено им на встрече в рамках инициативы "ШОС плюс".
3-4 июля в столице Казахстана, в Астане, проходит саммит Шанхайской организации с лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС была основана в 2001 году и включает в себя страны-участницы: Индию, Китай, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
На последнем саммите, Белоруссия была официально принята в ряды членов ШОС.
Афганистан и Монголия считаются странами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка — странами-партнерами по диалогу в рамках ШОС.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Франция за Ле Пен
Половина жителей Франции выражает желание, чтобы праворукий политический блок Марин Ле Пен "Национальное объединение" одержал победу на экстренных парламентских выборах, согласно исследованию IFOP для телеканала LCI, издания Figaro и радиостанции Sud Radio.
Для Байдена подготовлена речь о выходе из предвыборной гонки
Американская газета Washington Post обсудила возможное заявление президента США Джо Байдена по поводу решения о выходе из предвыборной гонки в честь Дня независимости страны 4 июля.
В США обнаружили, что применение Оземпика повышает риск потери зрения
Исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана показало, что использование инъекционных препаратов для похудения и лечения диабета, таких как Оземпик и Вегови, может увеличивать риск развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (НАПИН), редкого заболевания, потенциально приводящего к слепоте.
Автоэксперт Ананьев: в жару нельзя хранить в автомобиле баллоны и зажигалки
Автоэксперт Иван Ананьев с "Авто.ру" порекомендовал в жаркую погоду не хранить в автомобиле аэрозольные баллоны, зажигалки и пластиковые бутылки с газированными напитками из-за риска взрыва и повреждения салона.