Президент России Владимир Путин отметил, что государства, являющиеся членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), придерживаются схожих подходов на глобальной арене.



Он отметил, что страны-участницы ШОС согласовывают свои действия на международной арене, включая работу в Организации Объединенных Наций, и следуют во многом схожим внешнеполитическим подходам.



Это было заявлено им на встрече в рамках инициативы "ШОС плюс".



3-4 июля в столице Казахстана, в Астане, проходит саммит Шанхайской организации с лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".



ШОС была основана в 2001 году и включает в себя страны-участницы: Индию, Китай, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.



На последнем саммите, Белоруссия была официально принята в ряды членов ШОС.



Афганистан и Монголия считаются странами-наблюдателями, а Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка — странами-партнерами по диалогу в рамках ШОС.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)