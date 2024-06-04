Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание ряда стран участвовать в конференции по Украине вполне понятно.
По словам Пескова, подобное нежелание участвовать в швейцарском саммите абсолютно понятно — страны не хотят тратить время впустую.
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Кабулов: Афганистан может вступить в ШОС если нормализует экономику
Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рада приветствовать Турцию с ее желанием на вступление в БРИКС.
Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.