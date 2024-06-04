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Игнорирование саммита по Украине понятно — страны не хотят тратить время
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:33

Игнорирование саммита по Украине понятно — страны не хотят тратить время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание ряда стран участвовать в конференции по Украине вполне понятно.

По словам Пескова, подобное нежелание участвовать в швейцарском саммите абсолютно понятно — страны не хотят тратить время впустую.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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