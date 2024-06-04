Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.