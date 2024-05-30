Страны G7 считают увольнение бывшего главкома Вооружённых Сил Украины Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и непонятными" действиями, утверждает Financial Times, ссылаясь на своих источников.
Согласно публикации, беспокойство вызвало "перетряски" высших правительственных и военными деятелей Владимиром Зеленским, с которыми Соединенные Штаты тесно сотрудничали, а также различия в стратегиях относительно того, как Украине можнопобедить в конфликте.
"Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце… послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Согласно заявлениям, Залужный и Кубраков имели уважение и поддерживали плодотворные рабочие отношения с чиновниками из Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Ранее Washington Post, ссылаясь на дипломатов и чиновников в Киеве, докладывала о том, что Зеленский убрал из числа высокопоставленных украинских чиновников тех, кто был наиболее близок к администрации США.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного.
До этого Сырский руководил сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года утверждали о вероятности конфликта Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если он решит начать политическую карьеру.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал целью операции "защиту граждан, которые в течение восьми лет подвергались унижениям, геноциду со стороны киевского режима".
Он подчеркнул, что спецоперация — крайняя мера, Россия не имела другого выбора, угрозы в области безопасности создали такие обстоятельства, что реагировать другими способами было невозможно.
Фото: www.flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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