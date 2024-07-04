В Беловском районном суде Курской области рассматривается уголовное дело в отношении Елены Воробьевой, старшего инженера отдела по обеспечению функционирования лесов ОКУ "Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области".

Воробьева обвиняется в незаконной вырубке леса в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, что грозит ей лишением свободы сроком до семи лет.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, в начале 2019 года граждане обратились к Воробьевой с просьбой помочь им приобрести дрова. Они предоставили ей копии своих паспортов для оформления договоров купли-продажи. Воробьева, сославшись на возможность заключения договоров только в 2020 году, отказала гражданам.

Однако в мае 2020 года Воробьева использовала копии паспортов граждан, чтобы заключить договоры купли-продажи лесных насаждений для себя. В ноябре и декабре того же года ее супруг, занимающийся лесозаготовкой, вырубил 89 кленов, ясеней и дубов, которые затем были проданы.

Следует отметить, что супруг Воробьевой не был осведомлен о преступном характере действий своей жены. В результате незаконной вырубки леса, ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов Курской области, составил более 2,7 миллиона рублей.

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