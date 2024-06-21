В Ростове-на-Дону произошло серьезное возгорание на объекте, принадлежащем Министерству внутренних дел. Пожарным удалось ликвидировать открытое пламя вскоре после того, как очаг возгорания был локализован на участке площадью 700 квадратных метров.

Инцидент случился на территории Северо-Кавказской базы хранения ресурсов материально-технического снабжения ведомства, расположенной на улице Вятской.

Согласно информации, предоставленной главой городской администрации Алексеем Логвиненко, в результате происшествия никто не пострадал.

Для борьбы с огнем были мобилизованы значительные силы: 68 специалистов и 25 единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на соседние объекты.

Учитывая масштаб происшествия, пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

Свидетели происшествия сообщают о громком хлопке, предшествовавшем возникновению пожара. Дым от возгорания был виден из разных частей города.

По данным местных средств массовой информации, пожар начался приблизительно в 17:00 по московскому времени.

Фото: From Wikimedia Commons/ Oleksiі Samsonov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)