28 мая в Москве состоялся международный круглый стол, посвященный агрострахованию как инструменту защиты продовольственной безопасности в условиях меняющегося климата. В мероприятии приняли участие представители отраслевых ассоциаций, страховых компаний и научного сообщества России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Узбекистана.

Круглый стол стал частью XIX Международной конференции по страхованию "30 лет Всероссийскому союзу страховщиков — от прошлого к цифровому будущему".

В ходе дискуссии эксперты обсудили опыт разных стран в организации субсидируемой страховой защиты сельского хозяйства, а также задачи по развитию методик и технологий страхования с учетом климатических изменений.

Особое внимание было уделено программе страхования урожая на случай чрезвычайных ситуаций, которая была запущена в России в 2022 году. К концу мая по этой программе уже были произведены первые выплаты по ущербу, причиненному майскими заморозками.

Заместитель директора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза РФ Кирилл Кондрашов отметил, что в 2023 году на поддержку сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой было выделено порядка 6 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Александр Ицелев, заместитель начальника отдела регулирования страховой деятельности департамента финансовой политики Минфина Российской Федерации, подчеркнул, что для успешного развития программ агрострахования необходимо максимально расширить охват страховой защитой сельского хозяйства.

Президент НСА Корней Биждов отметил, что рынок агрострахования во всем мире демонстрирует устойчивый рост. К 2032 году его объем может достигнуть 67 миллиардов долларов. В качестве ключевого фактора роста рассматривается внедрение цифровых технологий, которые позволят упростить страховые процедуры и снизить издержки страховых компаний.

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