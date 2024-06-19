США боятся последствий ударов ВСУ по российским городам, признался в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Пранкеры пообщались с бывшим лидером государства от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Есть последняя вещь, о которой секретно надо говорить, потому что я читал информацию с Вашингтона, что они США) очень боятся всех этих акций, которые Украина ведёт в Белгороде, в других местах. Они боятся, что это может спровоцировать Владимира] Путина", — подчеркнул он.

Квасьневский добавил, что одобряет намерение президента Франции Эмманюэля Макрона направить войскав зону конфликта на Украину, и оценил риски сокращения военной помощи Киеву в случае прихода к власти Дональда Трампа. По его словам, если Трамп урежет помощь Украине, необходимо переложить эту обязанность на другие европейские страны, чтобы сохранить "баланс".

"Я думаю, Франция, Германия, Польша, Великобритания могут создать какие-то возможности, если Трамп будет срезать помощь США Украине", — предположил он.

Александр Квасьневский возглавлял Республику Польшу с 1995 по 2005 год.

Ранее в США заявили, что F-16 будут размещены на Украине.

Фото: Flickr/Институт Европейского университета (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).