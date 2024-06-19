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Standard: экоактивисты решили облить краской Стоунхендж
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 17:35

Standard: экоактивисты решили облить краской Стоунхендж

Сторонники движения Just Stop Oil испачкали Стоунхендж краской. О порче внесённого в список Всемирного наследия каменного мегалитического сооружения сообщил Standard.

Движение экологических активистов, которое возникло после объединения организаций Extinction Rebellion и Insulate Britain, нацелено остановить властей в выдаче лицензий на добычу ископаемых видов топлива, усовершенствовать теплоизоляцию учреждений и так далее. Чтобы привлечь к себе внимание, они решили окрасить баллончиками с краской оранжевого цвета каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир, более известное как Стоунхендж.

Нарушители были записаны на камеры видеонаблюдения. Пока люди в белых рубашках портили облик британской достопримечательности, один из прохожих людей постарался принять в их сторону меры и остановить активистов. Однако все попытки оказались тщетными. Участники движения успели окрасить пару монолитов. В один момент один из протестующих уселся на газоне, скрестив ноги, а другого отволокла от достопримечательности прохожая женщина.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов арестовали экоактивистов. Как сообщается, акция была совершена к празднованию такого ежегодного астрономического события, когда Солнце над горизонтом находится на максимальной высоте, как летнее солнцестояние. Обычно в этот день около Стоунхенджа собирается масса посетителей.

Основной причиной порчи достопримечательности стала попытка обратить внимание властей на проблему с топливом. Таким образом, экоактивисты потребовали от государства полный отказ от ископаемого топлива к концу текущего десятилетия. Если власти не согласятся этого делать, участники движения предупредили, что они начнут устраивать ещё большие акции, но уже в других странах.

Фото: Udit Kapoor (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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