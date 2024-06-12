Члены парламента, входящие в альянс сторонников французского президента Эммануэля Макрона, испытывают опасения, что его решение о проведении досрочных парламентских выборов может привести их к серьезным проблемам.



Информацию передает издание Politico, ссылаясь на источники.



На недавно прошедших выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное собрание" опередила коалицию, поддерживающую президента Макрона, набрав более 31% голосов. По итогам голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания и намерении провести парламентские выборы в два тура — 30 июня и 7 июля.



В указанной публикации указывается, что союзники французского лидера волнуются после неожиданного решения Макрона о назначении досрочных выборов в связи с поражением на выборах в Европарламенте.

Один из парламентариев, поддерживающих Макрона, заявил: "На моих предвыборных плакатах вы не увидите лица президента". Другой источник отметил, что "Елисейский дворец не воспринял антипрезидентское настроение во Франции".



Советник депутата от партии Макрона подчеркнул: "Чем больше он выступает, тем больше мы теряем в публичных опросах". По данным агентства Блумберг, решение Макрона о распуске Национального собрания и назначении новых выборов вызвало хаос и недовольство в его партии "Возрождение".

Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)