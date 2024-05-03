Статья в New York Times сообщает о том, что доставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow в Украину может занять несколько недель. Об этом изданию сообщил анонимный чиновник из Великобритании.
В тексте отмечается, что часть оружия в рамках нового пакета помощи поступила за несколько недель до официального объявления об этом со стороны украинских властей.
Журналисты пишут: "Однако поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow может занять несколько недель".
Сообщается, что 23 апреля было объявлено о передаче Украине дополнительного количества крылатых ракет Storm Shadow. Они были включены в новый пакет военной помощи Великобритании для Украины.
Бывший депутат Верховной рады Украины, Анна Гопко, заявила 2 мая, что украинские склады с британскими ракетами были атакованы ВС РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Boevaya mashina (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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