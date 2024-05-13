Минувшей ночью ВС РФ отразили очередную террористическую атаку ВСУ, в которых противник использовал беспилотники авиационного типа, РСЗО "Ольха" и западные управляемые ракеты "Storm Shadow". Целью Киева были объекты в России, сообщает Министерство обороны РФ.

В Минобороны отметили, что дежурные системы ПВО ликвидировали 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и такое же количество БПЛА над Белгородской областью. Восемь беспилотников противника были сбиты над территорией Курской области. Четыре англо-французские крылатые Storm Shadow и семь дронов были уничтожены над территорией Крымского полуострова. Еще четыре БПЛА российская ПВО перехватила над Липецкой областью.

Ранее Владимир Путин предложил Андрея Белоусова на должность министра обороны России.

Фото: commons. wikimedia.org/Дэвид Монье (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).