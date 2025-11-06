Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Георгины
Георгины
© commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand is licensed under CC0
Елена Малинина Опубликована вчера в 23:02

Как я сохраняю свои георгины зимой: шаги, которые гарантируют успех

Правильные методы хранения георгин на зиму

Георгины — это теплолюбивые многолетники семейства астровых, которые не выдерживают морозов и не переносят заморозков в почве. В регионах с холодным климатом их обязательно нужно выкапывать на зиму, чтобы сохранить клубни и обеспечить их успешное возобновление в следующем сезоне. Однако важно знать, как и когда правильно провести выкапывание, а также где и как хранить клубни, чтобы они не погибли.

Нужно ли выкапывать георгины на зиму?

Основная причина, по которой георгины выкапывают на зиму, — это их неморозостойкость. Клубни этих растений не переносят заморозков в почве, и температура ниже -5 °C может привести к их гибели. В регионах, где зимы холодные, выкапывание георгин на зиму — обязательная мера.

Однако есть исключения. В южных регионах, где зима мягкая и температура редко опускается ниже нуля, георгины можно оставить в грунте, но даже в таких случаях рекомендуется хорошо мульчировать растения толстым слоем торфа, опилок или сухой листвы, чтобы минимизировать риск повреждения клубней.

Хотя существуют сорта георгин, которые могут выдерживать кратковременные заморозки до -5 °C, это скорее исключение, чем правило. Поэтому даже если у вас есть такие сорта, рекомендуется выкапывать клубни на зиму.

Когда нужно выкапывать георгины?

Сроки выкапывания зависят от климатических условий региона и наступления первых заморозков. Основной сигнал для выкапывания — это повреждение надземной части растения первым морозом: почернение или увядание листьев и стеблей.

Рекомендации по регионам:

  1. Подмосковье и Средняя полоса - конец сентября — начало октября, после первых легких заморозков.

  2. Южные регионы - конец октября — ноябрь, когда температура стабильно снижена, но сильных заморозков еще нет.

  3. Северо-западные регионы (Ленинградская область и др.) - середина — конец сентября, учитывая ранние холода и повышенную влажность.

  4. Урал и Сибирь - первая половина сентября, до наступления устойчивых морозов.

  5. Поволжье - конец сентября — первая декада октября.

Как правильно выкопать георгины?

Процесс выкапывания клубней георгин требует аккуратности, чтобы не повредить их. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Вилочная лопата (чтобы минимизировать повреждения клубней).

  • Секатор или нож для обрезки стеблей.

  • Прочные перчатки.

  • Ящик или тара для транспортировки клубней.

  • Фунгицид (например, фундазол) для обработки клубней.

Инструкция по выкапыванию:

  1. Обрежьте стебли на высоте 10-15 см от земли, чтобы облегчить выкапывание и снизить риск повреждения клубней.

  2. Аккуратно окопайте куст со всех сторон, отступив от стебля на 20-30 см.

  3. Осторожно подденьте клубень лопатой с одной стороны и постепенно освобождайте его от земли. Постарайтесь не повредить клубень.

  4. Осмотрите клубень на наличие повреждений. Удалите лишнюю землю, не повреждая мелкие корешки.

  5. Промойте клубень водой, чтобы очистить его от оставшейся земли и тщательно осмотреть на наличие заболеваний.

  6. Просушите клубень в хорошо проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей, в течение нескольких дней.

  7. Обрежьте мелкие корешки и удалите поврежденные участки клубня с помощью острого ножа. Срезы обработайте толченым древесным углем или фунгицидом.

  8. Обработайте клубень раствором фунгицида для профилактики грибковых заболеваний.

  9. Пересыпьте клубни сухим торфом, опилками или вермикулитом и поместите их в тару для хранения.

Как хранить георгины зимой?

Правильные условия хранения играют ключевую роль в сохранении здоровья клубней. Существует несколько методов хранения, каждый из которых имеет свои особенности.

Популярные способы хранения клубней:

  1. Парафинирование
    Разделите клубни, обвяжите шейку ниткой и окуните в расплавленный парафин, чтобы создать герметичную оболочку. Храните в коробке с шейкой вверх вдали от отопления. Весной клубни можно высаживать прямо в парафине.

  2. Хранение в холодильнике
    Обработайте клубни препаратом "Фитоспорин М", просушите, упакуйте в бумагу или пленку с отверстиями для вентиляции и храните в овощном отделении холодильника.

  3. Хранение в глиняной оболочке
    Окуните клубни в глиняную болтушку несколько раз до образования плотной корки. После просушки храните так же, как и в парафине. Глину нужно будет смыть перед посадкой.

  4. Хранение в вермикулите/опилках
    Укладывайте клубни в ящики на слой вермикулита или опилок (10 см), корневой шейкой вверх. Сверху засыпьте тем же материалом (слой от 5 см). Температура должна быть не ниже +5 °C.

Где хранить георгины?

Место хранения влияет на сохранность клубней. Георгины можно хранить в нескольких местах:

Погреб

Погреб — идеальное место для хранения клубней, если в нем поддерживаются подходящие условия (температура +3…+7 °C и влажность 60-70%). Клубни размещают в ящиках, пересыпая сухим песком, торфом или опилками.

Преимущества хранения в погребе:

  • Стабильная температура и влажность.

  • Простота организации хранения.

  • Место для большого количества клубней.

Квартира

В жилых помещениях хранение клубней георгин более сложное, но возможно. Клубни можно хранить в холодильнике, завернув их в бумагу или пленку с отверстиями для вентиляции. Также можно поместить их на балкон или лоджию, если температура не превышает +15 °C.

Преимущества хранения в квартире:

  • Легкость контроля условий хранения.

  • Возможность использования холодильника для хранения.

Подвал

Если подвал сухой и прохладный, то он может быть отличным местом для хранения. Условия хранения аналогичны погребу: температура +3…+7 °C и влажность 60-70%.

Что будет, если не выкапывать георгины?

Если не выкопать георгины в регионах с холодным климатом, клубни замерзнут и погибнут. Георгины не переносят заморозков, и даже кратковременные морозы ниже -3…-5 °C могут разрушить их.

Как сохранить вегетативные георгины?

Вегетативные георгины лучше всего сохранять в виде маточных кустов в прохладном светлом помещении при температуре +10…+15 °C. Также можно укоренить черенки и выращивать молодые растения в горшках в течение зимы.

