Как я сохраняю свои георгины зимой: шаги, которые гарантируют успех

Георгины — это теплолюбивые многолетники семейства астровых, которые не выдерживают морозов и не переносят заморозков в почве. В регионах с холодным климатом их обязательно нужно выкапывать на зиму, чтобы сохранить клубни и обеспечить их успешное возобновление в следующем сезоне. Однако важно знать, как и когда правильно провести выкапывание, а также где и как хранить клубни, чтобы они не погибли.

Нужно ли выкапывать георгины на зиму?

Основная причина, по которой георгины выкапывают на зиму, — это их неморозостойкость. Клубни этих растений не переносят заморозков в почве, и температура ниже -5 °C может привести к их гибели. В регионах, где зимы холодные, выкапывание георгин на зиму — обязательная мера.

Однако есть исключения. В южных регионах, где зима мягкая и температура редко опускается ниже нуля, георгины можно оставить в грунте, но даже в таких случаях рекомендуется хорошо мульчировать растения толстым слоем торфа, опилок или сухой листвы, чтобы минимизировать риск повреждения клубней.

Хотя существуют сорта георгин, которые могут выдерживать кратковременные заморозки до -5 °C, это скорее исключение, чем правило. Поэтому даже если у вас есть такие сорта, рекомендуется выкапывать клубни на зиму.

Когда нужно выкапывать георгины?

Сроки выкапывания зависят от климатических условий региона и наступления первых заморозков. Основной сигнал для выкапывания — это повреждение надземной части растения первым морозом: почернение или увядание листьев и стеблей.

Рекомендации по регионам:

Подмосковье и Средняя полоса - конец сентября — начало октября, после первых легких заморозков. Южные регионы - конец октября — ноябрь, когда температура стабильно снижена, но сильных заморозков еще нет. Северо-западные регионы (Ленинградская область и др.) - середина — конец сентября, учитывая ранние холода и повышенную влажность. Урал и Сибирь - первая половина сентября, до наступления устойчивых морозов. Поволжье - конец сентября — первая декада октября.

Как правильно выкопать георгины?

Процесс выкапывания клубней георгин требует аккуратности, чтобы не повредить их. Вам понадобятся следующие инструменты:

Вилочная лопата (чтобы минимизировать повреждения клубней).

Секатор или нож для обрезки стеблей.

Прочные перчатки.

Ящик или тара для транспортировки клубней.

Фунгицид (например, фундазол) для обработки клубней.

Инструкция по выкапыванию:

Обрежьте стебли на высоте 10-15 см от земли, чтобы облегчить выкапывание и снизить риск повреждения клубней. Аккуратно окопайте куст со всех сторон, отступив от стебля на 20-30 см. Осторожно подденьте клубень лопатой с одной стороны и постепенно освобождайте его от земли. Постарайтесь не повредить клубень. Осмотрите клубень на наличие повреждений. Удалите лишнюю землю, не повреждая мелкие корешки. Промойте клубень водой, чтобы очистить его от оставшейся земли и тщательно осмотреть на наличие заболеваний. Просушите клубень в хорошо проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей, в течение нескольких дней. Обрежьте мелкие корешки и удалите поврежденные участки клубня с помощью острого ножа. Срезы обработайте толченым древесным углем или фунгицидом. Обработайте клубень раствором фунгицида для профилактики грибковых заболеваний. Пересыпьте клубни сухим торфом, опилками или вермикулитом и поместите их в тару для хранения.

Как хранить георгины зимой?

Правильные условия хранения играют ключевую роль в сохранении здоровья клубней. Существует несколько методов хранения, каждый из которых имеет свои особенности.

Популярные способы хранения клубней:

Парафинирование

Разделите клубни, обвяжите шейку ниткой и окуните в расплавленный парафин, чтобы создать герметичную оболочку. Храните в коробке с шейкой вверх вдали от отопления. Весной клубни можно высаживать прямо в парафине. Хранение в холодильнике

Обработайте клубни препаратом "Фитоспорин М", просушите, упакуйте в бумагу или пленку с отверстиями для вентиляции и храните в овощном отделении холодильника. Хранение в глиняной оболочке

Окуните клубни в глиняную болтушку несколько раз до образования плотной корки. После просушки храните так же, как и в парафине. Глину нужно будет смыть перед посадкой. Хранение в вермикулите/опилках

Укладывайте клубни в ящики на слой вермикулита или опилок (10 см), корневой шейкой вверх. Сверху засыпьте тем же материалом (слой от 5 см). Температура должна быть не ниже +5 °C.

Где хранить георгины?

Место хранения влияет на сохранность клубней. Георгины можно хранить в нескольких местах:

Погреб

Погреб — идеальное место для хранения клубней, если в нем поддерживаются подходящие условия (температура +3…+7 °C и влажность 60-70%). Клубни размещают в ящиках, пересыпая сухим песком, торфом или опилками.

Преимущества хранения в погребе:

Стабильная температура и влажность.

Простота организации хранения.

Место для большого количества клубней.

Квартира

В жилых помещениях хранение клубней георгин более сложное, но возможно. Клубни можно хранить в холодильнике, завернув их в бумагу или пленку с отверстиями для вентиляции. Также можно поместить их на балкон или лоджию, если температура не превышает +15 °C.

Преимущества хранения в квартире:

Легкость контроля условий хранения.

Возможность использования холодильника для хранения.

Подвал

Если подвал сухой и прохладный, то он может быть отличным местом для хранения. Условия хранения аналогичны погребу: температура +3…+7 °C и влажность 60-70%.

Что будет, если не выкапывать георгины?

Если не выкопать георгины в регионах с холодным климатом, клубни замерзнут и погибнут. Георгины не переносят заморозков, и даже кратковременные морозы ниже -3…-5 °C могут разрушить их.

Как сохранить вегетативные георгины?

Вегетативные георгины лучше всего сохранять в виде маточных кустов в прохладном светлом помещении при температуре +10…+15 °C. Также можно укоренить черенки и выращивать молодые растения в горшках в течение зимы.