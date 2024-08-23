Как сохранить здоровье стоп? Ответила профессиональная балерина

Работа со стопой — отличная профилактика плоскостопия, вальгусного изменения стопы. Специальные упражнения помогут снизить отёчность и уменьшать риск возникновения варикозного расширения вен. Об этом рассказала профессиональная балерина Акулина Бахтурина.
"Снижение функциональности движений стоп оказывает влияние на осанку и на здоровье спины в целом. Это может провоцировать судороги и другие неприятные явления", — заявила она.
По словам Бахтуриной, которые приводит "Чемпионат", в балете стопы напрямую влияют на прыжок артиста, на силу движений балерины на пуантах и на визуальную составляющую.
Для здоровья стоп подойдут: релеве, упражнения с фитнес-резинкой, прокатывание стоп МФР-мячиком и поднятие и удержание предмета стопой.
Фото: commons. wikimedia.org/Aleser.
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