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Современный интерьер стены
Современный интерьер стены
© Pravda.Ru by Сергей Рябов is licensed under publiс domain
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:07

Игра теней и камня: зачем дизайнеры "строят" скалы внутри городских квартир

Когда в квартире появляется каменная фактура, комната вдруг перестаёт быть плоской. Свет цепляется за рельеф, тени ложатся по-новому, и даже обычная стена начинает работать на пространство. Такой приём часто выбирают там, где хочется добавить дому характера без лишней мишуры. Искусственная скала как раз из этой серии: выглядит нестандартно, а заодно помогает уйти от стерильного интерьера, который быстро утомляет глаз.

"Искусственная скала в интерьере работает только тогда, когда её не пытаются сделать центром всего. Один акцентный участок даёт рельеф, глубину и ощущение продуманного пространства. Если нагрузить такими фактурами все стены, комната быстро потеряет воздух. Лучше сразу просчитать свет, цвет и соседство с мебелью, иначе эффект получится тяжёлым. Сам приём хороший, но любит точность".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Гора в доме: в чём суть

Скала в интерьере — это имитация каменной поверхности, которую собирают из разных материалов и фактур. Приём даёт объём, добавляет глубину и убирает ощущение пустой, гладкой стены. За счёт рельефа пространство начинает выглядеть живее, а не как набор ровных плоскостей.

Такой ход не похож на типовой декор. Он работает как отдельное архитектурное решение и сразу выделяет помещение, не перегружая его лишним блеском. Именно поэтому интерьер со скалой нередко кажется дороже, чем он есть на самом деле.

Этот приём не привязан к моде одного сезона. Каменная фактура держится дольше, чем очередной тренд на гладкие стены или глянец, и остаётся понятной даже через годы. В этом и есть её сила: не шумит, но запоминается.

Из чего делают интерьерные скалы

Для таких конструкций используют материалы, которые повторяют вид природного камня, но меньше весят и проще в работе. Это могут быть смеси, которые наносят прямо на стену и формируют вручную, или готовые панели с уже заданным рельефом. Выбор зависит от задачи, нагрузки и того, насколько важна натуральность рисунка.

Гипсовая штукатурка пластична, поэтому ей удобно придавать форму даже на углах. Поверхность выходит без швов, а узор каждый раз получается разным. Чтобы материал держался крепче, в него добавляют полимеры или армируют сеткой. Для небольших комнат такой вариант особенно удобен, если не хочется утяжелять стену.

У гипса есть и слабые места. Он не любит влагу, поэтому в ванной без дополнительной защиты его лучше не ставить. Прочность тоже средняя: со временем на поверхности могут появиться сколы и крошение, если стену активно задевают.

Архитектурный бетон делают из цемента, песка, каменной крошки и добавок, которые задают цвет и фактуру. Мастера формируют рельеф вручную, поэтому повторить точь-в-точь такую поверхность почти невозможно. Она выглядит ближе всего к настоящей породе, и именно за это её часто выбирают для акцентных стен. Перед монтажом здесь особенно важно проверить основание.

Панели делают на базе гипса или архитектурного бетона, а затем ставят на подготовленную стену. Они могут имитировать сланец, известняк или песчаник, но у готовых элементов есть повторяющийся рисунок. Бетонные панели выглядят реалистичнее, зато тяжелее и требуют аккуратной установки. Если считать нагрузку заранее, сюрпризов потом будет меньше.

Как добиться эффекта

С такой отделкой нельзя переборщить. Одна акцентная стена работает сильнее, чем попытка покрыть камнем всё помещение и превратить его в пещеру. Рельеф любит меру, иначе интерьер становится тяжёлым и теряет воздух.

Цвет тоже решает многое. Тёмные и холодные оттенки визуально съедают объём, поэтому их лучше оставлять для просторных и светлых комнат. Бежевые, песочные и светло-серые тона выглядят спокойнее и легче вписываются почти в любой сценарий.

Подсветка здесь не декоративная мелочь, а часть композиции. Обычно свет пускают снизу, чтобы он подсветил выступы и углубления. Тогда рельеф начинает читаться лучше, а поверхность выглядит объёмной и живой.

Скалу не стоит ставить рядом с пёстрым текстилем, сложной мебелью и броским декором. Эти элементы начинают спорить между собой, и вместо цельной картины выходит визуальный шум. Спокойные материалы и чистые линии здесь работают гораздо лучше.

Где и как использовать этот приём

Интерьерные скалы подходят не только для больших помещений. В маленькой квартире они иногда даже полезнее, чем в просторной, потому что убирают ощущение плоской коробки. Главное — не покрывать ими все стены и не выбирать слишком резкий рельеф.

В студии такая стена помогает разделить пространство без перегородок. Она может выделить рабочую зону, собрать гостиную или стать фоном для обеденного стола. Получается простое зонирование без лишних конструкций.

В более крупных квартирах скала часто работает как акцент. Ею оформляют изголовье кровати, стену за телевизором или зону камина. В ванной она создаёт спокойную атмосферу и хорошо смотрится в душевой, за умывальником, в нише с подсветкой или в виде панно.

Если в стену заранее заложить ниши, туда можно встроить растения. Для этого подходят суккуленты, папоротники и мхи. Такой ход делает фактуру мягче, а саму стену — менее тяжёлой на вид.

"Гипс удобен там, где важны пластика и меньший вес. Но в мокрых зонах без защиты он быстро сдаёт позиции, и это надо учитывать ещё на этапе проекта. Архитектурный бетон прочнее и ближе к натуральной породе, зато требует точного расчёта основания. Панели проще по монтажу, но рисунок у них повторяется. Поэтому выбор материала всегда упирается не только в внешний вид, но и в условия помещения".

строитель Михаил Волков

FAQ

Можно ли делать скалу в ванной?
Да, но не любой материал подходит. Гипс без защиты в мокрой зоне лучше не использовать.

Что практичнее: штукатурка или панели?
Штукатурка даёт больше свободы по форме. Панели проще монтировать, но у них повторяется рисунок.

Сколько акцентных стен делать в одной комнате?
Обычно хватает одной. Если таких поверхностей несколько, интерьер легко перегрузить.

Подходит ли этот приём для маленькой квартиры?
Да, если не брать тёмный цвет и грубую фактуру. Тогда стена работает на объём, а не против него.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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