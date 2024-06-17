Интестинальный кандидоз характеризуется активным размножением грибков в желудочно-кишечном тракте. К основным симптомам относятся диарея, вздутие, изменение вкуса еды, боли в животе, белая слизь в ротовой полости и молочница, сообщает Газета.Ру.

Особое внимание стоит уделить тяге к сладкому, которая может быть признаком грибкового дисбиоза, поскольку грибки питаются простыми углеводами и воздействуют на вкусовые предпочтения через нейромедиаторы. Однако такая тяга может также возникать в ответ на стресс.

Необработанный кандидоз может привести к серьёзным последствиям, включая инфекцию крови и поражение других органов.

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