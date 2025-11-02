Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 22:26

Минус 4 см в талии без спорта и диет: секрет "вакуума", который вернули из бодибилдинга 70-х

Что даёт упражнение "вакуум": польза для пресса, осанки и внутренних органов

Результат вас приятно удивит. Простое, но эффективное упражнение "вакуум" помогает не только подтянуть живот, но и укрепить глубокие мышцы кора, улучшить осанку и работу внутренних органов. Как правильно выполнять это упражнение и кому оно подходит, рассказывает Юрий Аверьянов, фитнес-тренер DDX Fitness.

Упражнение "вакуум": что дает

"Вакуум" — это дыхательная техника, направленная на активизацию поперечной мышцы живота, одной из самых глубоких и важных мышц нашего тела. Она отвечает за стабилизацию позвоночника, поддержку внутренних органов и формирование плоского живота.

Во время выполнения упражнения вы на выдохе максимально втягиваете живот, создавая эффект "вакуума". Такое втягивание тренирует внутренние мышцы пресса, которые редко задействуются в обычных упражнениях.

"Вакуум помогает не только визуально подтянуть живот, но и улучшить осанку, а также активировать работу внутренних органов", — отмечает Юрий Аверьянов.

Основные эффекты упражнения:

  • укрепление мышц кора и стабилизация позвоночника;

  • улучшение тонуса брюшной стенки и подтяжка живота;

  • активация кровообращения в области малого таза;

  • стимуляция работы кишечника и пищеварительной системы;

  • профилактика опущения внутренних органов.

Регулярное выполнение упражнения помогает улучшить обмен веществ, восстановить дыхательный ритм и сделать фигуру более стройной.

В чем польза "вакуума"

Главное преимущество "вакуума" — это включение в работу поперечной мышцы живота. Она редко тренируется при стандартных упражнениях, но играет ключевую роль в формировании узкой талии и устойчивого корпуса.

Польза упражнения:

  • визуально сужает талию и делает живот плоским;

  • стабилизирует позвоночник и уменьшает нагрузку на спину;

  • способствует правильному распределению внутрибрюшного давления;

  • укрепляет мышцы, поддерживающие внутренние органы.

Также упражнение может быть полезно для профилактики нарушений осанки и болей в пояснице, так как улучшает мышечный баланс и контроль дыхания.

Хотя научных данных о прямом влиянии "вакуума" на физиологические процессы немного, многие профессиональные спортсмены и тренеры включают его в свои программы из-за ощутимого практического эффекта.

Упражнение "вакуум" для живота: техника выполнения

1. Исходное положение
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. Можно выполнять упражнение и в других положениях — сидя, лёжа или стоя на четвереньках. Для новичков удобнее начинать с положения лёжа.

2. Выполнение упражнения

  • Сделайте глубокий вдох через нос.

  • На выдохе максимально втяните живот, направляя пупок к позвоночнику.

  • Зафиксируйтесь в этом положении на 15-20 секунд.

  • Медленно вдохните и расслабьтесь.

  • Повторите 3-5 раз.

3. Продвинутый уровень
По мере практики можно увеличивать продолжительность фиксации до 40 секунд и количество подходов до 8-10. Опытные практикующие выполняют "вакуум" стоя или даже в движении, контролируя дыхание на протяжении всего упражнения.

Советы:

  • Делайте упражнение утром натощак или вечером перед сном.

  • Дышите спокойно, не задерживайте дыхание слишком надолго.

  • Следите, чтобы плечи и грудь оставались расслабленными.

  • Не стремитесь к максимальной задержке дыхания — важнее техника и постепенность.

Противопоказания

Несмотря на простоту, "вакуум" имеет ряд ограничений. Его не рекомендуется выполнять при:

  • беременности;

  • диастазе прямых мышц живота (расхождении мышц после родов);

  • заболеваниях органов ЖКТ (гастрит, язва, грыжи, воспаления);

  • проблемах мочеполовой системы;

  • послеоперационном восстановлении.

При наличии хронических заболеваний перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом.

Плюсы и минусы упражнения "вакуум"

Плюсы Минусы
Простота и доступность, не требует оборудования Не подходит при ряде медицинских состояний
Улучшает осанку и дыхание Эффект требует регулярной практики
Визуально сужает талию Требуется правильная техника выполнения
Стимулирует работу внутренних органов Не является полноценной заменой физнагрузки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Втягивать живот при неполном выдохе.
Последствие: Недостаточная активация поперечной мышцы и слабый эффект.
Альтернатива: Сначала полностью выдохните воздух, затем втяните живот и удерживайте позицию с ровным дыханием.

Мифы и правда

Миф: "Вакуум" помогает сжечь жир на животе.
Правда: Упражнение не влияет напрямую на сжигание жира, но помогает укрепить мышцы и визуально сделать живот плоским.

Миф: Это дыхательное упражнение бесполезно без диеты и тренировок.
Правда: Вакуум — отличное дополнение к фитнес-программе, помогающее укрепить мышцы кора и улучшить результаты тренировок.

Три интересных факта

  1. Упражнение "вакуум" активно использовалось в бодибилдинге 70-х годов для создания узкой талии и красивого силуэта.

  2. Поперечная мышца живота — единственная, которая работает даже без движения тела.

  3. Регулярная практика "вакуума" улучшает дыхательную функцию и осанку, снижая нагрузку на позвоночник.

Исторический контекст

Упражнение "вакуум" получило широкую популярность благодаря бодибилдерам "золотой эпохи" — Арнольду Шварценеггеру и Фрэнку Зейну. Они использовали эту технику для формирования выразительной талии и демонстрации контроля над мышцами корпуса. Сегодня вакуум возвращается в фитнес-программы благодаря своей эффективности, доступности и универсальности.

