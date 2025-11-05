Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стройный пресс
Стройный пресс
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 2:35

Делаю это каждое утро натощак — живот исчез, осанка выпрямилась сама собой

Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку

Упражнение "вакуум" давно известно спортсменам и физиотерапевтам, но лишь недавно стало популярным среди тех, кто ищет простые и эффективные способы укрепить мышцы живота и улучшить осанку. В отличие от классических скручиваний и планок, это упражнение не требует динамических движений, инвентаря и даже особой физической подготовки. Оно активирует глубокие мышцы, которые обычно остаются "в тени", и помогает естественно подтянуть талию.

Как работает вакуум

В основе упражнения лежит изометрическое сокращение поперечной мышцы живота. Именно она отвечает за стабильность корпуса и положение позвоночника. По словам физиотерапевта Дэниела Бубниса, активация этой мышцы помогает улучшить не только осанку, но и общее самочувствие.

Когда мы втягиваем живот и удерживаем напряжение, мышцы начинают работать как насос, мягко массируя внутренние органы. Это стимулирует пищеварение, улучшает циркуляцию крови и помогает активизировать перистальтику кишечника.

Учитывая, что до 95% серотонина — гормона счастья — вырабатывается именно в кишечнике, становится очевидно, почему выполнение "вакуума" позитивно влияет не только на фигуру, но и на настроение.

Как правильно выполнять упражнение

Вакуум лучше делать утром, натощак. Желательно предварительно выпить стакан тёплой воды. Начать можно с самой простой позиции — стоя или слегка наклонившись вперёд, опираясь руками на ноги выше колен. Спина при этом должна образовывать прямой угол с ногами.

  1. Сделайте два спокойных вдоха и выдоха.

  2. На последнем выдохе полностью освободите лёгкие от воздуха.

  3. Втяните живот максимально глубоко, словно хотите "прижать" его к позвоночнику.

  4. Задержите дыхание и удерживайте положение 5-10 секунд.

  5. Медленно расслабьте мышцы и плавно вдохните.

Повторяйте 3-5 раз. Постепенно увеличивайте время удержания и количество подходов. Когда почувствуете, что мышцы стали податливее, можно переходить к более сложным вариантам — в положении сидя, лёжа или даже на четвереньках. Главное — сохранять концентрацию и контролировать дыхание.

Зачем это нужно кишечнику

Сидячий образ жизни и стресс нередко замедляют работу кишечника, из-за чего появляются вздутие, усталость и даже ухудшение цвета кожи. Вакуум помогает запустить перистальтику естественным образом, без медикаментов и жёстких диет.

Благодаря лёгкому внутреннему массажу ускоряется выведение токсинов, снижается отёчность, а вместе с ней уходит и лишний объём на талии. Многие отмечают, что регулярная практика улучшает не только пищеварение, но и качество сна.

Сравнение: вакуум и другие упражнения для живота

Тип упражнения Основной эффект Требуется оборудование Влияние на осанку Сложность
Вакуум Укрепление поперечной мышцы, улучшение пищеварения Нет Да Низкая
Планка Общий тонус и выносливость Нет Да Средняя
Скручивания Работа прямой мышцы живота Нет Нет Средняя
Подъёмы ног Жиросжигание Нет Нет Средняя-высокая

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с коротких задержек — 5-7 секунд.

  2. Делайте упражнение только на пустой желудок.

  3. Если чувствуете головокружение — прекратите и сделайте паузу.

  4. Через неделю добавьте больше подходов.

  5. Для большего эффекта сочетайте с лёгкой утренней зарядкой и тёплой водой с лимоном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выполнять вакуум после еды.
    Последствие: Дискомфорт и вздутие.
    Альтернатива: Делайте только натощак или через 3-4 часа после еды.

  • Ошибка: Задерживать дыхание слишком долго.
    Последствие: Головокружение.
    Альтернатива: Дышите спокойно, постепенно увеличивайте время.

  • Ошибка: Пренебрегать техникой положения спины.
    Последствие: Нагрузка на поясницу.
    Альтернатива: Следите за прямым углом и опорой на ноги.

А что если добавить утренний сок?

Для лучшего эффекта "вакуум" можно сочетать с очищающим напитком, который поддерживает микрофлору кишечника. Попробуйте простой рецепт:

  • 400 мл морковного сока;

  • 30 мл сока брокколи;

  • немного сырого картофеля;

  • немного капустного сока.

Смешайте ингредиенты в блендере и выпейте за полчаса до завтрака. Такой коктейль поможет активизировать пищеварение и усилит эффект упражнения.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота выполнения Не подходит людям с грыжами и проблемами ЖКТ
Не требует оборудования Эффект приходит постепенно
Улучшает осанку и дыхание Нужно делать регулярно
Укрепляет внутренние мышцы Возможна усталость при первых занятиях

FAQ

Как часто нужно делать вакуум?
Каждое утро, 3-5 подходов. Постепенно увеличивайте длительность.

Можно ли выполнять вечером?
Да, если прошло не менее 3 часов после еды. Однако утром эффект выражен сильнее.

Помогает ли вакуум убрать жир на животе?
Да, но в сочетании с правильным питанием и лёгкой физической активностью.

Мифы и правда

  • Миф: Вакуум заменяет фитнес.
    Правда: Это отличное дополнение, но не альтернатива полноценным тренировкам.

  • Миф: Эффект появляется только у спортсменов.
    Правда: Упражнение подходит всем, независимо от уровня подготовки.

  • Миф: Можно втягивать живот сколько угодно.
    Правда: Переусердствовать опасно — мышцы должны работать мягко, без боли.

3 интересных факта

  1. Упражнение "вакуум" пришло из йоги, где аналогичная техника известна как "уддияна бандха".

  2. Его активно использовали бодибилдеры 1970-х годов для создания узкой талии.

  3. Научные исследования показывают, что регулярное выполнение снижает объём живота на 2-4 см уже через месяц.

Исторический контекст

В 1960-70-х годах "вакуум" был частью обязательной подготовки культуристов. Они стремились не только к силе, но и к эстетике — узкой талии и выраженному прессу. Сегодня это упражнение возвращается как способ укрепить внутренние мышцы и сохранить здоровье без изнурительных тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инструкторы рассказали, как приседать, чтобы накачать ягодицы и не повредить колени вчера в 22:36
Это упражнение качает 200 мышц сразу — но вы делаете его так, что работает только одна

Приседания кажутся простыми, но техника решает всё. Разбираем, как выполнять их правильно, какие ошибки избегать и как сделать ягодицы подтянутыми.

Читать полностью » Планка укрепляет мышцы и выравнивает осанку: эксперты описали технику и ошибки вчера в 21:16
Плоский живот, ровная спина и крепкие руки: всё это — от одного упражнения

Планка кажется простым упражнением, но при регулярном выполнении она способна полностью изменить тело. Узнайте, как стоять правильно и получить максимум пользы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины появления жира под мышками и способы его убрать дома вчера в 20:56
Не одежда виновата: как избавиться от подмышечного жира и почувствовать свободу

Жировые складки под мышками можно убрать и без хирургии. Как правильно питаться, какие упражнения выбрать и какие процедуры действительно помогают вернуть коже тонус?

Читать полностью » Тренировка с гантелями и планка: как привести тело в форму за 6 дней — мнение фитнес-специалистов вчера в 19:50
Необычные тренировки, которые помогут вам быстро похудеть: 6 дней и вы в форме

Эта программа поможет подтянуть тело всего за шесть дней, если выполнять упражнения правильно и без перерывов. Узнай, какие движения ускоряют результат.

Читать полностью » Возвращение спортивной моды 80-х: как носить свитшоты и легинсы, чтобы выглядеть стильно вчера в 18:10
Ретро-фитнес стиль, который не стоит игнорировать: как 80-е снова захватили спортзал

Мода из 80-х снова в спортзалах — от свободных свитшотов до ярких легинсов. Разбираемся, как вдохнуть жизнь в ретро-стиль и не превратиться в героиню старого клипа.

Читать полностью » Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых вчера в 17:10
Качалка против подушки: кто победит, если заниматься спортом перед сном

Можно ли заниматься спортом перед сном и всё равно спать спокойно? Учёные уверяют: вечерняя тренировка не враг отдыху, если соблюдать простые правила.

Читать полностью » Пилатес с мячом признан безопасным способом укрепления мышц и коррекции фигуры — мнение тренеров вчера в 16:10
После этих движений даже зеркало улыбается: пилатес, который возвращает фигуру за месяц

Пилатес с мячом возвращается в моду — шесть простых упражнений помогут укрепить тело, улучшить осанку и найти внутреннее равновесие без перегрузок.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: кардиотренировки с ударами и прыжками улучшают выносливость и тонус мышц вчера в 15:10
Прыжки, удары, дыхание — и ни одной гантели: способ, который заменяет фитнес и терапию

Тренировка в стиле боевых искусств превращает фитнес в динамичный поединок с ленью и жиром, где каждый удар приближает к лёгкости и уверенности.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мобильная баня на даче заменяет классическую парилку без фундамента — Сергей Беляев
Еда
Фармакологи: мёд по утрам помогает активизировать метаболизм и работу мозга
Спорт и фитнес
Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан
Еда
Паста из авокадо с яйцом и чесноком готовится за считанные минуты
СФО
В ЯНАО новогодние подарки получат только дети в трудной жизненной ситуации
Дом
Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены
Питомцы
Экологи призвали ограничить уличное освещение для защиты ночных видов животных
Садоводство
Эми Мэй назвала картонный метод эффективным способом подготовки участка к весенним посадкам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet