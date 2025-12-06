Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина держится за живот
Женщина держится за живот
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:10

Появились боли в животе после еды? Вот что может скрываться за этим симптомом

Язва желудка может развиться из-за инфекции Helicobacter pylori — врач Ткаченко

Язва желудка развивается из-за поражения слизистой оболочки желудка и чаще всего связана с бактерией Helicobacter pylori или длительным приемом противовоспалительных препаратов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Петр Ткаченко.

Причины и симптомы язвы ж елудка

По словам Ткаченко, язва желудка формируется, когда защитные механизмы слизистой оболочки не справляются с воздействием кислоты. Основные симптомы заболевания — это боли в верхней части живота, которые возникают через короткое время после еды. Эти боли могут быть ноющими, жгучими, а при осложнении язвы они становятся острыми и резкими.

"Если мы говорим про язву желудка, то это боли в левом подреберье, возникающие примерно через 30 минут после еды. Эти боли могут быть ноющего характера, могут быть жгучими", — пояснил специалист.

При осложнении язвы, например, при перфорации стенки желудка, боль становится кинжальной и может привести к перитониту.

Основные причины язвы

Основной причиной язвы является инфекция бактерией Helicobacter pylori, которая повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает воспаление. Длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен или аспирин, также может способствовать развитию язвы. Кроме того, частое употребление острой и жирной пищи увеличивает выработку желудочной кислоты, что также может привести к язве.

Ткаченко отметил, что при подозрении на инфекцию Helicobacter pylori необходимо пройти обследование, которое может включать дыхательный тест, анализ при гастроскопии или исследование кала на антигены бактерии.

Лечение и профилактика

Современные методы лечения язвы желудка позволяют полностью вылечить заболевание. Своевременное обращение к врачу способствует эффективному снижению кислотности и заживлению слизистой оболочки. В некоторых случаях проводится антибактериальная терапия для устранения инфекции Helicobacter pylori.

"Благодаря появлению ингибиторов протонной помпы необходимость в хирургическом лечении язв сегодня практически отпала", — отметил Ткаченко.

Полный курс терапии позволяет не только устранить симптомы заболевания, но и предотвратить его рецидив.

Таким образом, своевременное обращение к врачу и комплексное лечение помогают эффективно справиться с язвой желудка и предотвратить ее осложнения.

