Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представивший информацию о росте военных затрат стран НАТО перед президентом США, надеется на то, что это будет учтено при определении его дальнейшей должности, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



Столтенберг на встрече в США с президентом Джо Байденом 17 июня объявил, что страны-участницы НАТО увеличили затраты на военные нужды на рекордные 18%. Согласно его словам, 23 члена НАТО (из 32 — ред.) к концу 2024 года выделят на оборону 2% ВВП и выше.



Общая сумма составит 1 триллион 474 миллиарда долларов США.



"Сторонники демократических ценностей, которыми являются члены блока, уже десять лет подряд увеличивают финансовые ресурсы для подрыва безопасности. Вместе с тем страны-участницы НАТО продолжают обманывать своих сограждан, чьи налоги направляются на нарастание напряженности в области безопасности в Европе и за ее пределами. Уже не первый год им внушают миф о якобы исходящих от России и Китая "угрозах", чтобы извлечь крупные суммы из их карманов", — подчеркнула Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.



По ее мнению, для многих представителей мирового сообщества давно стало ясно, что основным получателем данных подходов являются США и их военно-промышленный комплекс.



"На оплату их продукции пойдет значительная часть выделенных другими странами-участницами Североатлантического блока средств", — отметила она.



При этом европейские члены альянса продолжают "безоговорочно следовать указам, диктуемым Вашингтоном, параллельно ставя свою экономику и социальную сферу в глубокий кризис", добавила Захарова. "Символично, что дата публикации документа совпала с встречей ушедшего генсекретаря блока Столтенберга с американским президентом Байденом.



Цель — доложить "хозяину" о результатах выполненной работы с надеждой на учет их результатов при определении будущей должности Столтенберга", — подчеркнула Захарова.



Столтенберг ранее пояснил, что останется на посту генсека до 1 октября 2024 года. Такое решение было принято на совещании альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. СМИ, включая британские и американские, неоднократно отмечали, что причиной послужили сложности с определением кандидата на замену Столтенбергу. Генсека назначают на основе согласия всех стран — участниц альянса.



На совещании в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО согласились на необходимость тратить не менее 2% ВВП на военные нужды.

Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)