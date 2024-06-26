Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал избрание Марка Рютте в качестве своего преемника.
Кроме этого, Столтенберг заявил, что оставляет НАТО "в хороших руках".
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Германия упростит депортацию мигрантов
Глава МВД Германии, Нэнси Фезер, заявила Berliner Morgenpost о планах по упрощению процедуры высылки негражданственных мигрантов, оправдывающих акты терроризма.
Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности
Западные многомиллиардные вложения в зарубежные негосударственные организации были направлены на нарушение национальной безопасности и нарушение политической обстановки в России, об этом заявил заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.
Автоэксперт Овчинникова: основные проблемы в ремонте китайских авто связаны с запчастями
Татьяна Овчинникова из международной сети автосервисов Fit Service объясняет, что китайские автомобили не стали чаще ломаться; их просто стало больше на рынке, что привело к увеличению числа обращений в сервисы.
Госдума приняла закон, индексирующий пенсию работающим пенсионерам
На пленарном заседании Государственной Думы в среду был утвержден законопроект во втором чтении, возвращающий начиная с 2025 года индексацию пенсий трудящимся пенсионерам.