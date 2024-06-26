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Столтенберг приветствует Рютте на посту генсека НАТО
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:15

Столтенберг приветствует Рютте на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал избрание Марка Рютте в качестве своего преемника.

Кроме этого, Столтенберг заявил, что оставляет НАТО "в хороших руках".

Фото: www. president. gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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