Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что модернизация ядерного потенциала альянса была запланирована задолго до последних действий России в этой области.

Он подчеркнул, что НАТО действительно является ядерным альянсом и имеет ядерное вооружение в своем арсенале.

Столтенберг отметил, что процесс модернизации начался много лет назад и не связан с какими-либо конкретными шагами со стороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, и такой случай не наступил.

Фото:securityconference.org/Mueller(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)