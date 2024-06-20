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Столтенберг: модернизация ядерного потенциала НАТО была запланирована давно
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 4:01

Столтенберг: модернизация ядерного потенциала НАТО была запланирована давно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что модернизация ядерного потенциала альянса была запланирована задолго до последних действий России в этой области.

Он подчеркнул, что НАТО действительно является ядерным альянсом и имеет ядерное вооружение в своем арсенале.

Столтенберг отметил, что процесс модернизации начался много лет назад и не связан с какими-либо конкретными шагами со стороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, и такой случай не наступил.

Фото:securityconference.org/Mueller(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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