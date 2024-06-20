Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.
Он отметил, что это должно стать стимулом для Запада еще больше сплотиться.
Столтенберг подчеркнул, что ответом на укрепление связей между Россией, КНДР, Китаем и Ираном должно стать усиление сплоченности западных стран.
"Это сейчас особенно важно", — подчеркнул он, добавив, что западные страны обеспокоены поддержкой Россией ядерной и ракетной программы КНДР.
Напомним, переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным прошли в Пхеньяне.
Фото:president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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