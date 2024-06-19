Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 82,6282
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.06.2024 : 89,0914
Столтенберг выразил уверенность в завершении своих полномочий на посту генсека НАТО
  1. Главная
  2. Мир
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:12

Столтенберг выразил уверенность в завершении своих полномочий на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что его полномочия на посту главы альянса завершатся к октябрю текущего года.

По его словам, это была привилегия занимать должность генсека НАТО, особенно в сложные времена. Он также подчеркнул, что все должно иметь свой конец, и что он поддерживает кандидатуру Марка Рютте.

Йенс Столтенберг занимает должность генсека альянса с 2014 года и должен был покинуть ее уже в октябре 2022 года. Однако в марте того же года лидеры стран НАТО приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на один год, истекающий 1 октября 2024 года.

Фото:president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США

Bloomberg: Вьетнам принял Путина, проигнорировав критику США

Вьетнам принял президента Владимира Путина, несмотря на критику Америки, пишет Bloomberg. Это подчёркивает долгосрочные отношения между Вьетнамом и Москвой, охватывающие энергетику и вооружения.

Читать полностью
Анкара запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Анкара запросила объяснения из-за патриарха Варфоломея на саммите в Швейцарии

Турция запросила объяснения у организаторов саммита по Украине из-за присутствия в списке подписантов греческого патриарха из Стамбула. Об этом сообщил глава МИД страны Онджю Кечели в соцсети Х.

Читать полностью

Общество

В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета

В Финляндии выяснили, что правильное питание снижает риск развития диабета

Исследование Университета Восточной Финляндии, опубликованное в European Journal of Nutrition, показало, что здоровое питание может снижать риск развития сахарного диабета второго типа даже у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию.

Читать полностью
Stroke: Учёные разработали новый метод лечения инсульта

Stroke: Учёные разработали новый метод лечения инсульта

Американские учёные обнаружили потенциал неинвазивного лечения инсульта с помощью лазерной терапии. Результаты их исследования опубликованы в Stroke.

Читать полностью

Новости