Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что его полномочия на посту главы альянса завершатся к октябрю текущего года.
По его словам, это была привилегия занимать должность генсека НАТО, особенно в сложные времена. Он также подчеркнул, что все должно иметь свой конец, и что он поддерживает кандидатуру Марка Рютте.
Йенс Столтенберг занимает должность генсека альянса с 2014 года и должен был покинуть ее уже в октябре 2022 года. Однако в марте того же года лидеры стран НАТО приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на один год, истекающий 1 октября 2024 года.
Фото:president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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