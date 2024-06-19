Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что его полномочия на посту главы альянса завершатся к октябрю текущего года.

По его словам, это была привилегия занимать должность генсека НАТО, особенно в сложные времена. Он также подчеркнул, что все должно иметь свой конец, и что он поддерживает кандидатуру Марка Рютте.

Йенс Столтенберг занимает должность генсека альянса с 2014 года и должен был покинуть ее уже в октябре 2022 года. Однако в марте того же года лидеры стран НАТО приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года, а затем еще на один год, истекающий 1 октября 2024 года.

Фото:president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)