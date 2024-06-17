НАТО планирует выделить несколько сотен офицеров для штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия на Украину, как сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом.
Он заявил, что на саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных.
По его словам, эту работу возглавит трёхзвездный генерал, а несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.
Ранее генсек НАТО заявил, что работой по координации военных поставок Киеву будет заниматься персонально Главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Фото:dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson(Creative Commons CC0 License)
AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке
Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse.
В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом "фейками"
Карин Жан-Пьер высказалась о появлении в интернете разнообразных видеозаписей, на которых запечатлено необычное поведение президента США Джо Байдена, включая моменты, когда он кажется застывшим на публике.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.