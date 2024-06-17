Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
Столтенберг: НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:55

Столтенберг: НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

НАТО планирует выделить несколько сотен офицеров для штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия на Украину, как сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом.

Он заявил, что на саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных.

По его словам, эту работу возглавит трёхзвездный генерал, а несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.

Ранее генсек НАТО заявил, что работой по координации военных поставок Киеву будет заниматься персонально Главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Фото:dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson(Creative Commons CC0 License)

Мир

AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке

AFP: Франция намерена сократить военное присутствие в Африке

Французские власти планируют уменьшить своё военное присутствие в странах Западной и Центральной Африки, как сообщило агентство France-Presse.

Читать полностью
В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом

В Белом доме назвали видео с застывшим Байденом "фейками"

Карин Жан-Пьер высказалась о появлении в интернете разнообразных видеозаписей, на которых запечатлено необычное поведение президента США Джо Байдена, включая моменты, когда он кажется застывшим на публике.

Читать полностью

Общество

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована

Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.

Читать полностью
Удобрения: вред или польза

Удобрения: вред или польза

Заботливый подход даст свои плоды.

Читать полностью

Новости