НАТО планирует выделить несколько сотен офицеров для штабной структуры по обеспечению логистики поставок оружия на Украину, как сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом США Джо Байденом.

Он заявил, что на саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных.

По его словам, эту работу возглавит трёхзвездный генерал, а несколько сотен офицеров НАТО будут базироваться, вероятнее всего, в Висбадене, на американской базе.

Ранее генсек НАТО заявил, что работой по координации военных поставок Киеву будет заниматься персонально Главком Объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Фото:dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson(Creative Commons CC0 License)