Столица, которая празднует не спеша: Бангкок собирает Новый год из рынков и огней

Бангкок накануне Нового года превращается в одну из самых ярких столиц праздника в Азии. Город замедляет привычный ритм, наполняется рынками, музыкой и вечерними событиями, создавая идеальные условия для отдыха. Русские туристы в этот период получают редкую возможность совместить экскурсии, гастрономию и атмосферные вечеринки. Источник — ТурПром.

Почему конец декабря — лучшее время для Бангкока

Период между Рождеством и Новым годом в тайской столице считается особенным. Жара становится мягче, улицы украшают праздничные инсталляции, а культурная жизнь заметно оживляется. В городе открываются временные рынки, проходят выставки, концерты и тематические ужины, а прогулки по набережным и кварталам превращаются в отдельное удовольствие.

Корреспондент ТурПрома, работающий в Бангкоке, отметил, что туристы и местные жители чаще всего выбирают гастрономические фестивали, рынки с авторскими изделиями и rooftop-бары с панорамными видами. Именно эти форматы сейчас формируют новогодний ритм города.

Куда идти туристам: проверенные места и события

Среди самых заметных событий — уикенды Princess's Cup Thailand 2025, которые проходят на территории 2nd Cavalry Division King's Royal Guard рядом со станцией BTS Sanam Pao. Пространство объединяет шопинг, уличную еду, живую музыку и конные соревнования, а вход остается бесплатным. По наблюдениям ТурПрома, лучше приходить днем, когда меньше людей и легче спокойно осмотреть рынок.

Еще одной популярной точкой стал садовый маркет Bangkok Uncovered & Beyond Vol.6 в отеле The Sukhothai Bangkok. Он проходит 27 и 28 декабря и предлагает подарки ручной работы, праздничные угощения и предметы для дома. Важно, что выручка направляется на поддержку местных сообществ, что делает посещение не только приятным, но и социально значимым.

Для тех, кто ищет взрослый формат праздника, подойдет рождественский ужин в ресторане The Fig Lobby Bangkok. Пятиблюдное меню, живая музыка и формат only adults создают атмосферу вечеринки, где ужин плавно переходит в шоу.

Практические советы для туристов из России

Передвижение по городу удобнее всего на BTS и MRT — большинство локаций находятся рядом со станциями. Такси остается доступным вариантом, особенно вечером. Карты "Мир" через UnionPay принимают в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, а наиболее выгодный курс обмена валюты предлагают пункты Superrich.

В местах скопления людей стоит внимательно относиться к личным вещам, а при посещении храмов помнить о дресс-коде — закрытые плечи и колени остаются обязательными.

Что добавить к новогодней программе

Если позволяет время, ТурПром советует включить в маршрут храм Wat Arun, плавучие рынки Damnoen Saduak или Amphawa, а также один из знаменитых rooftop-баров — Vertigo или Sky Bar. Тайский массаж и уличная еда по-прежнему остаются неотъемлемой частью знакомства с городом.

Новогодний Бангкок — это не один праздник, а целая цепочка впечатлений, которые легко собрать в насыщенные и при этом комфортные каникулы.