Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бангкок
Бангкок
© commons.wikimedia.org by Ninara from Helsinki, Finland is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:36

Столица, которая празднует не спеша: Бангкок собирает Новый год из рынков и огней

Мягкая погода и праздники сделали Бангкок популярным направлением зимой — ТурПром

Бангкок накануне Нового года превращается в одну из самых ярких столиц праздника в Азии. Город замедляет привычный ритм, наполняется рынками, музыкой и вечерними событиями, создавая идеальные условия для отдыха. Русские туристы в этот период получают редкую возможность совместить экскурсии, гастрономию и атмосферные вечеринки. Источник — ТурПром.

Почему конец декабря — лучшее время для Бангкока

Период между Рождеством и Новым годом в тайской столице считается особенным. Жара становится мягче, улицы украшают праздничные инсталляции, а культурная жизнь заметно оживляется. В городе открываются временные рынки, проходят выставки, концерты и тематические ужины, а прогулки по набережным и кварталам превращаются в отдельное удовольствие.

Корреспондент ТурПрома, работающий в Бангкоке, отметил, что туристы и местные жители чаще всего выбирают гастрономические фестивали, рынки с авторскими изделиями и rooftop-бары с панорамными видами. Именно эти форматы сейчас формируют новогодний ритм города.

Куда идти туристам: проверенные места и события

Среди самых заметных событий — уикенды Princess's Cup Thailand 2025, которые проходят на территории 2nd Cavalry Division King's Royal Guard рядом со станцией BTS Sanam Pao. Пространство объединяет шопинг, уличную еду, живую музыку и конные соревнования, а вход остается бесплатным. По наблюдениям ТурПрома, лучше приходить днем, когда меньше людей и легче спокойно осмотреть рынок.

Еще одной популярной точкой стал садовый маркет Bangkok Uncovered & Beyond Vol.6 в отеле The Sukhothai Bangkok. Он проходит 27 и 28 декабря и предлагает подарки ручной работы, праздничные угощения и предметы для дома. Важно, что выручка направляется на поддержку местных сообществ, что делает посещение не только приятным, но и социально значимым.

Для тех, кто ищет взрослый формат праздника, подойдет рождественский ужин в ресторане The Fig Lobby Bangkok. Пятиблюдное меню, живая музыка и формат only adults создают атмосферу вечеринки, где ужин плавно переходит в шоу.

Практические советы для туристов из России

Передвижение по городу удобнее всего на BTS и MRT — большинство локаций находятся рядом со станциями. Такси остается доступным вариантом, особенно вечером. Карты "Мир" через UnionPay принимают в крупных торговых центрах и сетевых магазинах, а наиболее выгодный курс обмена валюты предлагают пункты Superrich.

В местах скопления людей стоит внимательно относиться к личным вещам, а при посещении храмов помнить о дресс-коде — закрытые плечи и колени остаются обязательными.

Что добавить к новогодней программе

Если позволяет время, ТурПром советует включить в маршрут храм Wat Arun, плавучие рынки Damnoen Saduak или Amphawa, а также один из знаменитых rooftop-баров — Vertigo или Sky Bar. Тайский массаж и уличная еда по-прежнему остаются неотъемлемой частью знакомства с городом.

Новогодний Бангкок — это не один праздник, а целая цепочка впечатлений, которые легко собрать в насыщенные и при этом комфортные каникулы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологический музей Дельф в Греции показывает колесничего и сфинкса сегодня в 6:59
Дельфы заставляют поверить в “особую энергию”: один маршрут раскрывает центр древнего мира

Дельфы - это не только археология, но и уникальные пейзажи, древние святилища и таинственные тропы, которые создают неповторимый дух этого места.

Читать полностью » Нячанг — это курортный город с насыщенной культурной и духовной жизнью сегодня в 2:59
Выехали за пределы отеля в Нячанге — и курорт раскрылся с неожиданной стороны: такого мы не ждали

Нячанг — это не только пляжи, но и храмы, древние башни и впечатляющие статуи Будды. Что обязательно стоит увидеть за один день в этом городе Вьетнама.

Читать полностью » Запеченный картофель – лучший выбор для здорового питания в отпуске вчера в 21:02
Новый год и картофель: как наслаждаться любимым блюдом, не рискуя набрать лишние килограммы

Врач-диетолог объяснил, как правильно есть картофель в отелях, чтобы наслаждаться любимым продуктом и не навредить фигуре в праздничные дни.

Читать полностью » Электронную визу для Кубы оформляют заранее для поездок до 90 дней — Lonely Planet вчера в 17:38
Куба с первого взгляда кажется простой — но без этих правил поездка превращается в головоломку

Планируете поездку на Кубу? Узнайте 7 секретов подготовки и оформления документов, важные нюансы валюты, бытовые хитрости и лайфхаки для комфортного путешествия-храните деньги, оформляйте страховку и избегайте ошибок с нашим гидом.

Читать полностью » Плохой отель может стать отправной точкой для прогулок вне туристических маршрутов — опытные туристы вчера в 13:53
Отель оказался ужасным, гид — никакой, а отпуск всё равно запомнился — вот в чём секрет

Плохой отель, странная компания и слабый сервис не обязаны портить отпуск — иногда именно они запускают самые запоминающиеся путешествия.

Читать полностью » Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025 вчера в 13:00
Отдых дорожает, но люди всё равно летят: туристы нашли способ обходить рост цен

Мировой туризм показывает рост на 5%, а в России — на 7%. Узнайте, как рост цен влияет на выбор направлений отдыха и что привлекает туристов в 2025 году.

Читать полностью » Турпоток из России в КНДР вырос более чем вдвое — Александр Козлов вчера в 12:01
От закрытой страны к новому курорту: КНДР готовит туристический сюрприз для россиян

Туристический обмен между Россией и КНДР набирает обороты: новые маршруты, курорты и восстановленное сообщение меняют представление о поездках в регион.

Читать полностью » Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году вчера в 9:01
Туризм для молодежи под ключ: что ждет участников программы Больше, чем путешествие в 2026 году

В Москве прошла стратегическая сессия программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Как проект соединяет молодежную политику и туризм, а также какие новые инициативы ждут участников в 2026 году.

Читать полностью »

Новости
Еда
Прозрачность холодца зависит от замачивания мяса и медленной варки — кулинары
Дом
Масляная плёнка на лопате помогает снегу быстрее соскальзывать — Бриджитт Эрли, автор
Авто и мото
При выборе автопылесоса важно учитывать тип питания и силу всасывания — автоэксперты
Наука
Производство продуктов ускорило глобальное потепление — учёные
Спорт и фитнес
Правильная техника бега снизила риск травм — фитнес тренеры
Питомцы
Домашние кошки сохраняют риск заражения инфекциями — Le Figaro
Красота и здоровье
Недосып повышает уровень гормона голода и усиливает аппетит — Здоровье Mail
ЮФО
В Сочи работают 65 канатных дорог и 170 км трасс — администрация Краснодарского края
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet