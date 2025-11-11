Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:50

Норвежская галерея проспала кражу века: как бронзовая скульптура исчезла на глазах у всех

Subject: в Норвегии обнаружили пропажу бронзовой скульптуры свиньи только через пять дней после кражи

В норвежском городе Ставангер случился необычный инцидент: сотрудники галереи BGE ContemporaryArt обнаружили пропажу одного из экспонатов лишь через пять дней после кражи. Речь идет о 11-килограммовой бронзовой скульптуре свиньи, созданной норвежским художником Кьеллем Эриком Килли Олсеном. Ее стоимость оценивается примерно в 150 000 крон (около 14 800 долларов).

Скульптура находилась у входа в галерею вместе с другими небольшими работами и не имела какой-либо особой защиты, что облегчило задачу похитителям.

Как произошла кража

Согласно изучению записей с камер наблюдения, инцидент случился еще 4 ноября, однако за его отсутствием в первые дни никто не заметил пропажи.

"Один мужчина стоял снаружи и наблюдал у главного входа, в то время как другой незаметно вошел через боковую дверь, целенаправленно подошел к скульптуре и вынес ее в руках. Все выглядит как заранее спланированное действие", — сказала директор галереи Бритт Кристин Анкер Поульсен.

Кража выглядит тщательно спланированной: один человек выполнял роль наблюдателя, другой — непосредственно похищал экспонат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: размещение ценных скульптур без защиты.
    Последствие: легкая кража и материальные потери.
    Альтернатива: прочные крепления, сигнализация и видеонаблюдение.

А что если…

Что если галерея использовала бы антивандальные стеклянные витрины даже для уличных экспонатов? Вероятность кражи снизилась бы практически до нуля, а скульптура могла бы радовать посетителей безопасно.

FAQ

Как выбрать место для уличной скульптуры?
Лучше всего размещать работы в зоне с высокой видимостью и видеонаблюдением.

Сколько стоит установка охраны для экспозиции?
Минимальный вариант — камеры и сигнализация около 500-1000 долларов, круглосуточная охрана — дороже.

Что лучше: витрина или свободная установка?
Если экспонат ценный, витрина предпочтительнее, даже на улице.

Мифы и правда

  • Миф: уличные скульптуры малоинтересны для воров.

  • Правда: отсутствие защиты делает их легкой мишенью.

