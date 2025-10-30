Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кукуруза
Кукуруза
© flickr.com by inkknife_2000 (7.5 million views +) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Иван Трухин Опубликована сегодня в 19:42

Стоит тише огурцов, а кормит как царь: почему кукуруза стала любимицей дачников

Кукуруза в огороде лучше растёт на светлых и защищённых участках – Анна Козлова

Кукуруза — одна из самых благодарных культур на огороде. Она неприхотлива, быстро растёт, устойчива к засухе и даёт высокий урожай даже на небольших участках. Особенно ценится сахарная кукуруза - сочная, сладкая и нежная, её любят и дети, и взрослые. Агротехника выращивания несложна, но требует внимания к деталям: выбору места, срокам посадки и уходу за растениями.

"Кукуруза — культура солнечная. Чем больше света и тепла она получает, тем слаще и сочнее будут початки", — отмечает агроном-селекционер Анна Козлова.

Как выбрать место и подготовить почву

Кукуруза любит тепло и свет, поэтому участок должен быть хорошо освещён и защищён от ветра. Нежелательно сажать её в низинах, где застаивается влага, — корни не переносят переувлажнения.

Подготовку почвы проводят заранее. Осенью участок перекапывают, вносят органику (перепревший навоз, компост) и немного минеральных удобрений. Весной землю разрыхляют и выравнивают, чтобы обеспечить хорошее прорастание семян.

Почва должна быть умеренно питательной: слишком "жирная" задерживает рост, а бедная — снижает урожай. Оптимальный вариант — суглинок или лёгкий чернозём.

Сравнение способов посадки

Метод посадки Преимущества Недостатки Где применять
Прямой посев в грунт Простота, естественная адаптация Зависимость от погоды Южные регионы
Рассадный способ Ускоряет сбор урожая Требует больше времени и ухода Северные и умеренные зоны
Посев под плёнку Защита от холода и птиц Необходимость укрытия Ранние посевы

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте семена. За 2-3 дня до посева их можно прогреть на солнце и замочить во влажной ткани для ускорения прорастания.

  2. Выберите способ посадки. Для холодных регионов лучше рассадный метод: семена высаживают в торфо-перегнойные горшочки, чтобы избежать травмирования корней при пересадке.

  3. Посев в грунт. Схема — 60x30 см. Глубина — 4-6 см в зависимости от типа почвы (в лёгких глубже, в тяжёлых мельче).

  4. Полив. Важно поддерживать умеренную влажность, особенно во время прорастания и формирования листьев.

  5. Прореживание. После появления всходов оставляют самые сильные растения, удаляя слабые.

  6. Удаление боковых побегов. Пасынки забирают питание, поэтому их нужно своевременно выщипывать.

  7. Подкормка. Через 2 недели после всходов внесите настой коровяка или птичьего помёта, а в период образования початков — древесную золу.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: сажать кукурузу в тени.
    Последствие: растения вытягиваются, початки мелкие и невкусные.
    Альтернатива: выбирать солнечные участки, где светло весь день.

  2. Ошибка: переувлажнение почвы.
    Последствие: загнивание корней и замедление роста.
    Альтернатива: умеренный полив и хороший дренаж.

  3. Ошибка: редкие подкормки.
    Последствие: снижение урожайности и плохое завязывание початков.
    Альтернатива: вносить удобрения в 2-3 этапа, чередуя органику и минеральные смеси.

А что если лето короткое?

В северных и центральных регионах кукурузу лучше выращивать через рассаду. Семена высеивают за 20-25 дней до посадки в грунт. Горшочки с рассадой выставляют на солнечное окно, а за неделю до пересадки растения закаливают.

"Сахарная кукуруза прекрасно приживается в рассадной культуре, если использовать торфяные стаканчики. Главное — не допускать пересыхания субстрата", — советует Анна Козлова.

Плюсы и минусы выращивания кукурузы

Плюсы Минусы
Высокая урожайность даже на небольшой площади Плохо переносит пересадку
Простота ухода и устойчивость к болезням Требует постоянного полива в засуху
Можно выращивать в сочетании с фасолью и тыквой Подвержена повреждению птицами
Подходит для всех регионов России Не любит кислые почвы

FAQ

Когда сажать кукурузу?
Оптимально — при прогревании почвы до +10…+12 °C. Обычно это середина мая.

Как понять, что кукуруза готова к сбору?
Признаки спелости — потемнение рылец и осветление обёрток початка. Зёрна должны быть молочно-жёлтыми и сочными.

Можно ли выращивать кукурузу рядом с другими растениями?
Да, она хорошо сочетается с фасолью, кабачками и тыквой. Эти растения взаимно защищают друг друга и улучшают структуру почвы.

Как сохранить кукурузу после сбора?
Лучше употребить свежую в течение 1-2 дней — со временем сахар в зерне превращается в крахмал. Для длительного хранения початки можно заморозить.

Мифы и правда

  1. Миф: кукуруза плохо растёт без азотных удобрений.
    Правда: избыток азота приводит к пышной ботве и мелким початкам.

  2. Миф: сахарную кукурузу нельзя выращивать рядом с кормовой.
    Правда: можно, если расстояние между ними не менее 400 м, чтобы избежать переопыления.

  3. Миф: кукуруза истощает землю.
    Правда: при севообороте и внесении органики почва быстро восстанавливается.

Исторический контекст

Кукуруза — одно из древнейших культурных растений. Её начали возделывать около 7 тысяч лет назад на территории современной Мексики. В Европу культура попала после экспедиций Колумба и быстро завоевала популярность. Сегодня кукурузу выращивают почти во всех странах мира — от США до России, а сорта адаптированы даже к суровым климатическим условиям.

Три интересных факта

  1. У кукурузы нет дикорастущих предков — она полностью выведена человеком.

  2. Самый высокий стебель кукурузы достигал 10 метров и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

  3. В одном початке содержится в среднем 800 зёрен, расположенных строго в чётных рядах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вешенки и шампиньоны проще всего выращивать в домашних условиях — рекомендации миколога Власова сегодня в 15:42
Соседи крутят у виска, а потом просят мицелий: как люди зарабатывают на грибах, не выходя из дома

Хотите собирать свежие грибы прямо у себя дома? Рассказываем, как выбрать вид, подготовить субстрат и создать идеальные условия для урожая круглый год.

Читать полностью » Салат Айсберг растёт в открытом грунте и контейнерах без теплицы — Ирина Васильева сегодня в 14:53
Без теплицы, без капризов, без нервов: как Айсберг стал самым неприхотливым салатом на грядке

Как вырастить кочанный салат Айсберг, чтобы получить плотные и сочные кочаны? Простые шаги по посадке, уходу и сбору урожая — для грядки и даже балкона.

Читать полностью » Привитый лимон начинает плодоносить через 2–3 года, выращенный из косточки — через 6–7 лет сегодня в 14:27
Домашний лимон зацвёл, как на юге: секрет, который ускоряет плодоношение в три раза

Узнайте, как ускорить плодоношение лимонного дерева, какие ошибки мешают урожаю и почему опыление играет ключевую роль.

Читать полностью » Белокрылка боится чесночных и цитрусовых настоев, безопасных для человека — Олег Румянцев сегодня в 13:52
Белокрылка — не гость, а захватчик: как выгнать её с подоконника раз и навсегда

Белокрылка — невидимый враг домашних и тепличных растений. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых натуральных средств и защитить зелёных питомцев надолго.

Читать полностью » Соль и сансевиерия: безопасный способ очистить энергию в доме по принципам фэншуй сегодня в 13:15
Посыпьте солью это растение и не трогайте сутки — простейший ритуал, который очищает дом

Почему хозяйки кладут щепотку соли в горшок с сансевиерией? Этот ритуал не имеет отношения к удобрению, но способен полностью изменить энергетику дома.

Читать полностью » Садовые дорожки требуют дренажа и прочного основания для долговечности — Андрей Жуков сегодня в 12:52
Сделал дорожку — и теперь туда страшно наступать: типичные ошибки дачников и как их избежать

Хотите, чтобы ваш сад был не только красивым, но и удобным? Узнайте, как выбрать материал, рассчитать ширину и создать идеальные садовые дорожки своими руками.

Читать полностью » Опытные дачники назвали три способа сохранить капусту до марта — подвешивание, плёнка и бумага сегодня в 12:49
Даже идеальные кочаны превращаются в слизь: главная ошибка при хранении капусты, о которой не говорят

Как сохранить капусту сочной до весны, если в подвале сыро и нет идеальной температуры? Три метода, которые реально работают даже в сложных условиях.

Читать полностью » Подкормка пионов без азота помогает добиться яркого и обильного цветения — Марина Егорова сегодня в 11:52
Если ваши пионы не цветут — виноваты вы: агрономы рассказали, чем и когда их нужно подкармливать

Чтобы пионы цвели пышно и долго, важно правильно выбрать удобрение. Узнайте, чем и когда подкармливать растения для обильного цветения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Volkswagen предложил владельцам Honda CR-V скидку до 2000 долларов на новые Tiguan и Taos
Культура и шоу-бизнес
Продажи ретроприставок Sega и Dendy выросли втрое — данные "Авито"
Еда
Эксперты советуют использовать крупы и овощи для быстрых и недорогих домашних обедов
Красота и здоровье
В России запущено производство первой отечественной вакцины от ВПЧ
Наука
ASTAR: слюна комаров модулирует воспаление, что помогает вирусам чикунгунья и денге проникать в организм
Наука
RSOS: найден амулет из зуба вымершего сумчатого животного на северо-западе Австралии
Туризм
АТОР назвала Малайзию идеальным направлением для новогоднего отдыха россиян
УрФО
В Свердловской области подорожали курица, свинина и овощи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet