Свои шесть соток обходятся как дорогой курорт: расходы на дачу в России удивили даже владельцев

Дача в России давно перестала быть бесплатным летним бонусом. Участок может стоять тихий, трава уже в пояс, а счета всё равно капают: за свет, воду, отопление, дороги, охрану и обычный уход. Плюс ремонт, который редко спрашивает удобный момент, — крыша потекла, котёл встал, септик запросил замену. На этом фоне цифра в 200-400 тыс. рублей в год уже не выглядит чем-то из серии "да ладно, потом разберёмся". Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько, а сам расчёт быстро приземляет романтику загородной жизни. Если отдыхать на даче всего 60 дней в году, один день пребывания выходит примерно в 5 тыс. рублей.

"Содержание обычной дачи обходится россиянам примерно в 200-400 тыс. рублей в год. Если летний отдых за городом занимает 60 дней в год, то каждый день пребывания будет стоить около 5 тыс. рублей". доктор экономических наук, профессор Юрий Шедько

Сколько дача съедает денег

Шедько перечислил, что владельцу приходится платить не только за привычные коммунальные услуги. В список входят налоги, взносы за дороги и охрану, уход за участком, обслуживание оборудования, а также электричество, отопление, вода и канализация. И это ещё без крупных ремонтов, которые случаются не по расписанию, а когда им вздумается.

Отдельная статья расходов — большие замены вроде кровли, котла или септика. Такие траты могут ударить по бюджету даже тогда, когда дом пустует и жильцы там не появляются неделями. Именно поэтому пустая дача не равна дешёвой даче: содержание идёт своим ходом, даже если ворота закрыты на замок.

Если к этому добавить сезонные расходы на участок и мелкий ремонт, картина становится ещё честнее. Дом стареет, коммуникации изнашиваются, а хозяин платит за это независимо от того, провёл он там отпуск или только заехал на выходные. В этом и есть главная ловушка дачного расчёта: кажется, что всё просто, пока не сложишь суммы за год.

Когда выгоднее аренда

Эксперт считает, что если дача нужна всего на 15-20 дней в году, логичнее присмотреться к аренде. В таком режиме покупка недвижимости редко отбивает себя, потому что расходы на владение всё равно остаются на хозяине. Аренда в этом случае снимает сразу несколько обязательных платежей и не требует держать дом в постоянной готовности.

При 25-40 днях использования, по словам Шедько, уже нужна отдельная калькуляция. Тут всё зависит от состояния дома, цены покупки и будущих вложений в фундамент, кровлю, отопление, электрику и канализацию. Ошибка многих покупателей как раз в том, что они считают только цену сделки и забывают про то, что потом дом ещё долго просит денег.

На этом фоне полезно сразу смотреть не на красивые метры, а на будущие счета. Если объект требует серьёзных вложений, экономия на покупке быстро растворяется в ремонте. И тогда дача, которую брали "для отдыха", неожиданно начинает тянуть бюджет круглый год.

При каких сроках покупка уже имеет смысл

Шедько полагает, что при 50-60 днях и более покупка дачи уже может быть оправданной. В таком режиме собственность начинает работать на частое использование, а не просто висеть тяжёлым грузом с налогами и обслуживанием. Но и здесь всё упирается в реальное состояние дома, а не в красивые фотографии в объявлении.

Перед сделкой, как подчеркнул эксперт, нужно заранее оценить расходы на фундамент, кровлю, отопление, электрику и канализацию. Без этого дача легко превращается в объект с бесконечным списком доработок. А потом выясняется, что дешевле было брать хороший дом сразу, чем чинить спорный по частям.

Экономика здесь простая и довольно жёсткая. Если вы приезжаете редко, арендовать обычно спокойнее и дешевле. Если проводите на участке почти всё лето, покупка уже выглядит разумнее, но только после трезвого осмотра будущих затрат.

"Если дача будет использоваться до 15-20 дней в год, рациональнее арендовать такую недвижимость. При 25-40 днях нужна индивидуальная калькуляция, но уже при 50-60 днях и более покупка может быть оправданной. Перед сделкой нужно оценить будущие расходы на фундамент, кровлю, отопление, электрику и канализацию". доктор экономических наук, профессор Юрий Шедько

Что происходит со спросом на дома в ипотеку

На этом фоне спрос на строительство частных домов в ипотеку с апреля по сентябрь вырос почти на 55%. Чаще всего заёмщики берут индивидуальное жильё стоимостью 7-8 млн рублей, и на такие объекты приходится 42% всех сделок. Это уже заметный перекос в сторону понятного среднего бюджета, а не редких дорогих вариантов.

При этом россияне всё чаще смотрят и на проекты дороже 8 млн рублей. Доля таких сделок выросла с 30% до 35,5%, что показывает смещение интереса в сторону более дорогих домов. Тут люди, похоже, уже не хотят экономить на качестве и берут то, что потом не придётся переделывать с нуля.

Связка здесь понятная: чем дороже и сложнее дом, тем внимательнее приходится считать не только кредит, но и дальнейшее содержание. Иначе ипотека заканчивается раньше, чем начинаются нормальные выходные на участке. Именно поэтому вопрос "покупать или арендовать" упирается не в эмоции, а в сухую сумму за год.

"Если дача нужна всего на несколько недель в году, аренда часто оказывается честнее для бюджета, потому что вы не платите за простой объекта. Когда поездок больше, покупка начинает выглядеть логичнее, но только при условии, что дом не потребует крупного ремонта сразу после сделки. Самая частая ошибка — считать только цену покупки и не закладывать фундаментальные расходы на содержание". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

FAQ

Сколько в среднем стоит содержание дачи?

По словам Юрия Шедько, речь идёт примерно о 200-400 тыс. рублей в год. Сумма зависит от состояния дома, коммуникаций и того, какие работы приходится делать по ходу сезона.

Когда выгоднее арендовать дачу, а не покупать?

Если пользоваться ей до 15-20 дней в году, аренда выглядит рациональнее. При 25-40 днях уже нужна отдельная калькуляция.

При каком сроке использования покупка может быть оправданной?

Шедько назвал ориентир 50-60 дней и более. Но он отдельно отметил, что перед сделкой нужно оценить будущие расходы на фундамент, кровлю, отопление, электрику и канализацию.

Почему дача может оставаться дорогой даже без жильцов?

Потому что часть расходов не исчезает при простое. Налоги, взносы, охрана и обслуживание оборудования всё равно остаются на собственнике.

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