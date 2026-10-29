Машина стоит дешевле собственного места: парковки в городах России за год прибавили почти четверть

В крупных российских городах машино-место давно перестало быть просто куском бетона под шлагбаумом. На практике это уже отдельный объект с ценником, который в некоторых новостройках кусается не хуже самой квартиры. По подсчётам аналитиков "Домклика", медианная стоимость такого лота за год выросла на 22,6% — с 1,5 млн до 1,8 млн рублей. Самые дорогие парковки по-прежнему в Москве, где средняя цена дошла до 2,7 млн рублей, а самые доступные — в Краснодаре, где речь идёт примерно о 800 тыс. рублей. В Петербурге ситуация своя: там парковочные места нередко дешевле, чем в ряде городов-миллионников, и причина в том числе в массовом выходе многоуровневых паркингов в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса на окраинах города.

"Когда на рынок выходит много паркингов в проектах эконом- и комфорт-класса, средняя цена начинает заметно проседать. Но это не значит, что парковка в городе стала дешёвой: в премиальных домах и клубных ЖК стоимость держится совсем на другом уровне. На цену здесь влияют не только метры, но и локация, формат дома, дефицит мест и сам способ хранения автомобиля. Поэтому один и тот же город может давать очень разные цифры по рынку". дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Как выросли цены на машино-места

Аналитики "Домклика" зафиксировали рост медианной стоимости машино-места в крупнейших городах России на 22,6% за год. Если раньше средний ценник держался на уровне 1,5 млн рублей, то теперь он поднялся до 1,8 млн. Для покупателя это уже не мелкий довесок к квартире, а отдельная статья расходов, которую многие закладывают в сделку в последний момент.

Рынок парковок живёт по своим правилам: в одном городе цена уходит вверх из-за дефицита, в другом — из-за формата новостроек. На стоимость влияет не только район, но и то, где именно находится машино-место — в подземном паркинге, на многоуровневой стоянке или в доме с ограниченным числом мест. Здесь всё считается сухо и без романтики: сколько мест, какой класс жилья, насколько плотная застройка.

Где парковки стоят дороже и дешевле

Самые высокие цены на машино-места традиционно зафиксированы в Москве. В среднем по столице такой объект стоит 2,7 млн рублей за лот, и это уже давно не сюрприз для местного рынка. На другом полюсе — Краснодар, где медианная стоимость составляет 800 тыс. рублей.

Есть и города, где ценовая картина выглядит сдержаннее, чем ожидаешь. В Санкт-Петербурге парковки стоят ниже, чем в некоторых городах-миллионниках, и это связано с большим количеством многоуровневых паркингов в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса на окраинах города. При этом в Петербурге застройщики обязаны выделять не менее одного машино-места на каждые две квартиры, а это напрямую влияет на объём предложения.

В сделках с недвижимостью такие детали часто оказываются не менее важными, чем цена самой квартиры. Если покупатель пропускает парковку на старте, потом может столкнуться с куда более жёстким ценником. И в новостройках это особенно заметно, потому что место под машину нередко продаётся отдельно и живёт по собственному прайсу.

Почему в Москве ценник бьёт рекорды

В некоторых городах высокая стоимость машино-мест связана с ограниченным объёмом предложения. Это особенно заметно там, где парковки встроены в дорогие премиальные объекты и местные клубные ЖК, а число лотов заранее ограничено проектом. Когда мест мало, а спрос есть, цена не расползается вниз, а держится наверху.

Москва как раз из этой категории. Здесь машино-место часто становится частью премиальной инфраструктуры, а не просто удобством для владельца авто. Поэтому и средняя цена по столице выглядит резко выше общероссийской медианы.

"В таких проектах парковка продаётся не как приложение, а как самостоятельный актив. Если в доме мало мест и они входят в дорогой формат объекта, то цена почти неизбежно уходит вверх. Покупатель здесь платит не только за метраж, но и за дефицит, безопасность и удобство въезда. Поэтому сравнивать такие лоты с массовым рынком парковок бессмысленно: экономика у них разная". строитель Михаил Волков

Что происходит в Петербурге и регионах

В Петербурге рынок выглядит более мягким именно за счёт структуры предложения. Многоуровневые паркинги в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса на окраинах Северной столицы дают больше вариантов, а значит, сдерживают средний ценник. Но это не отменяет того, что в хороших домах и в удачных локациях парковочное место по-прежнему может стоить ощутимо дорого.

В двух миллионниках — Воронеже и Челябинске — медианные цены, наоборот, снизились. В Воронеже показатель опустился с 1,6 млн до 1,3 млн рублей, в Челябинске — с 2,2 млн до 2 млн рублей. В ряде городов такие колебания объясняются не спросом ради спроса, а именно тем, какие объекты вышли на рынок и сколько мест в них вообще предусмотрено.

Если в продаже оказываются парковки в дорогих домах, цифры быстро улетают вверх. Если же на рынок выходит больше массовых проектов, средняя стоимость заметно смещается вниз. В этом сегменте арифметика простая и довольно жесткая: предложение решает почти всё.

Самое дорогое машино-место октября 2026 года

В октябре 2026 года самое дорогое парковочное место в новостройках Москвы продавалось за 44,7 млн рублей. Площадь объекта составила 24,9 квадратного метра, а расположен он в клубном доме в центре столицы, в районе Хамовники. Само здание оснащено двухэтажным охраняемым подземным паркингом и двумя лифтами.

Такие цифры показывают, насколько далеко ушёл верхний сегмент рынка от обычной массовой парковки. Для одних машино-место — это удобство и защита автомобиля от двора и погоды, для других — почти полноценный дорогой лот в составе элитного проекта. Разрыв между этими мирами сейчас измеряется уже не сотнями тысяч, а десятками миллионов рублей.

FAQ

Почему машино-места так подорожали?

На цену влияют дефицит мест, формат жилого комплекса и уровень объекта. В премиальных домах и клубных ЖК парковка часто продаётся по отдельному высокому прайсу.

Почему в Петербурге цены ниже, чем в Москве?

В Северной столице на рынок вышло много многоуровневых паркингов в массовых жилых комплексах на окраинах. Это увеличило предложение и сдержало среднюю стоимость.

Где в России самые дорогие парковки?

По данным "Домклика", самые высокие средние цены зафиксированы в Москве — 2,7 млн рублей за лот. Самое дорогое машино-место в октябре 2026 года продавалось за 44,7 млн рублей.

Почему в Воронеже и Челябинске цены снизились?

В этих городах на рынок вышли объекты с другим уровнем предложения и набором мест. Из-за этого медианная стоимость пошла вниз: в Воронеже — до 1,3 млн рублей, в Челябинске — до 2 млн рублей.

Читайте также