Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© Lighting Test w/430EX; UNEDITED by Ryan Johnson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:37

Вес растёт, аппетит не знает меры: что происходит с питомцем после кастрации

Кастрация продлевает жизнь домашних питомцев — Patas da Casa

Понимание того, как изменяются потребности собаки после кастрации, становится важным аспектом заботы о питомце. Процедура не только влияет на гормональный фон, но и напрямую отражается на обмене веществ, уровне активности и аппетите. Грамотно подобранное питание помогает избежать лишнего веса и поддерживать собаку в отличной форме. Об этом сообщает Patas da Casa.

Что происходит с организмом после кастрации

После кастрации в теле собаки начинаются заметные физиологические изменения. Гормональные перестройки замедляют метаболизм, и животное начинает тратить меньше энергии, чем раньше. При этом аппетит у многих питомцев возрастает — они чаще просят еду, проявляют интерес к угощениям и становятся менее избирательными в питании.

Эта комбинация факторов нередко приводит к постепенному набору веса, особенно если владелец сохраняет прежний режим кормления. Чтобы не допустить ожирения, важно пересмотреть рацион питомца, снизив калорийность и следя за балансом питательных веществ.

"После стерилизации собаки могут становиться спокойнее, меньше склонны к побегам, территориальной метке и агрессивному поведению", — отмечает ветеринар Камила Карнейро.

По её словам, процедура приносит и физиологические выгоды. У самок снижается риск опухолей молочных желез и полностью исключаются заболевания матки. У кобелей кастрация предотвращает воспаления и опухоли предстательной железы, а также болезни яичек.

Нужно ли менять корм после кастрации

Большинству питомцев действительно рекомендуется переход на специализированный корм. Такие корма создаются с учетом особенностей обмена веществ после операции: содержат меньше жиров и калорий, больше клетчатки, а также полезные белки. Благодаря этому собака дольше чувствует сытость и при этом получает все необходимые вещества.

"Даже если количество пищи остаётся прежним, замедленный метаболизм приводит к риску набора веса. Поэтому рацион нужно корректировать", — говорит Карнейро.

Ветеринары советуют не откладывать адаптацию питания. Новая диета поможет поддерживать нормальный вес и предотвратить развитие заболеваний суставов, сердца и других органов, связанных с ожирением.

Как кормить собаку после стерилизации

Главное правило — контроль количества пищи и калорийности. Лучше разделить суточную порцию на две-три кормёжки, что поможет поддерживать стабильный обмен веществ и уменьшит чувство голода. Важно также ограничить количество лакомств и не оставлять еду в миске постоянно.

Регулярные прогулки и физическая активность остаются обязательными. Даже спокойным питомцам необходимо движение: игры на улице, пробежки или дрессировка помогут сжигать лишние калории и улучшать общее состояние организма.

Не менее важно следить за суточной нормой, указанной на упаковке корма. При необходимости ветеринар скорректирует количество в зависимости от веса, возраста и активности собаки.

Можно ли оставить прежний корм

Иногда переход на новый корм не требуется, особенно если питомец активен, имеет быстрый метаболизм и не склонен к набору веса. Однако это решение должно приниматься совместно с ветеринаром.

"Животным с низкой активностью или генетической склонностью к ожирению корм нужно менять обязательно. Это позволит избежать проблем со здоровьем в будущем", — подчёркивает Камила Карнейро.

Ключ к долголетию питомца — в сбалансированном питании и внимательном отношении к рациону. При необходимости изменения диеты ветеринар может порекомендовать специализированные продукты, например Pro Plan® Reduced Calorie for Adult Dogs.

Этот корм содержит оптимальное количество белка для поддержания мышечной массы, повышенное содержание клетчатки и сниженное количество калорий. Благодаря технологии Optifit корм способствует поддержанию метаболизма и помогает животному сохранять идеальный вес.

Сравнение: специализированный и обычный корм

Сравним основные параметры обычного и специализированного корма для кастрированных собак.

  1. Калорийность: специализированный корм содержит на 10-20% меньше калорий, что снижает риск набора веса.

  2. Состав: увеличено количество клетчатки и белка, уменьшено количество жира.

  3. Сытость: повышенная доля растительных волокон дольше удерживает ощущение насыщения.

  4. Польза: поддержание массы тела, здоровья суставов и активного обмена веществ.

Таким образом, переход на специальный корм после операции помогает адаптировать организм питомца к новым условиям и сохранить его здоровье.

Плюсы и минусы кормления кастрированных собак

Переход на специализированный рацион имеет как преимущества, так и возможные сложности.

Плюсы:

  • контроль веса и снижение риска ожирения;
  • улучшение состояния кожи и шерсти;
  • нормализация пищеварения;
  • профилактика сердечно-сосудистых и гормональных нарушений.

Минусы:

  • необходимость подбора подходящей марки корма;
  • более высокая цена по сравнению с обычным питанием;
  • необходимость регулярного контроля массы тела.

Советы по уходу и питанию после кастрации

  1. Постепенно вводите новый корм. Резкая смена питания может вызвать расстройство пищеварения.

  2. Следите за порциями. Даже полезный корм в избытке приведёт к лишнему весу.

  3. Поддерживайте активность. Игры и прогулки укрепляют мышцы и ускоряют метаболизм.

  4. Регулярно посещайте ветеринара. Специалист поможет оценить состояние здоровья и скорректировать рацион.

  5. Не перекармливайте лакомствами. Используйте их только как награду за хорошее поведение.

Популярные вопросы о питании после кастрации

1. Когда начинать менять корм после операции?
Рекомендуется переходить на новый рацион через 7-10 дней после процедуры, когда животное полностью восстановится.

2. Можно ли кормить стерилизованную собаку домашней едой?
Лучше избегать такой практики. Домашние блюда часто содержат соль, жиры и специи, которые вредны для собак.

3. Как понять, что питомец набирает лишний вес?
Если рёбра становятся плохо ощутимыми, а талия исчезает — это сигнал пересмотреть количество корма и добавить физическую активность.

4. Как выбрать корм для кастрированной собаки?
Выбирайте продукты с пометкой "для стерилизованных собак" и низким содержанием жиров. Обратите внимание на наличие клетчатки и витаминов группы B.

5. Сколько раз в день кормить питомца?
Достаточно двух-трёх приёмов пищи в день, строго по расписанию.

Дополнительно владельцам стоит обратить внимание на послеоперационный уход, который помогает ускорить восстановление питомца и избежать осложнений после кастрации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стволовые клетки животных помогут людям жить дольше — Science Times вчера в 23:38
250 лет жизни — не предел: в теле некоторых животных работает чуждая нам версия возраста

Регенеративная медицина и терапия стволовыми клетками могут быть ключом к долголетию. Как животные с долгоживущими видами вдохновили ученых.

Читать полностью » Молоко вызывает расстройство пищеварения у кошек — ветеринары вчера в 21:25
То, что кажется заботой, разрушает желудок кошки: молоко под подозрением

Многие кошки любят молоко, но безопасно ли добавлять его в корм? Почему даже капля молока может навредить питомцу и чем лучше заменить привычный напиток?

Читать полностью » При нападении собаки не кричите и не бегите — кинологи вчера в 19:33
Если вас укусила собака, срочно сделайте это с раной: врачи предупреждают об одной ошибке

Как вести себя при встрече с агрессивной собакой и стаей: безопасные действия без провокаций, защита при нападении и шаги после укуса с обращением к врачу.

Читать полностью » Энтеросгель и смекта нужны каждому питомцу — ветеринар Татьяна Гольнева вчера в 18:15
Аптечка, которая спасает хвосты: чем лечить питомца, если ветеринар далеко

Домашняя аптечка для питомца — не роскошь, а необходимость: ветеринар объясняет, какие лекарства помогут спасти здоровье животного до визита к врачу.

Читать полностью » Кошки получают непроходимость кишечника от мишуры — ветеринар Дмитриев вчера в 18:06
Мишура манит кошек, как огонь мотыльков: праздник оборачивается бедой

Блестящие ёлочные украшения способны привести кошек на операционный стол. Ветеринар объяснил, почему мишура опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Генная инженерия поможет восстановить исчезающие виды животных — NRB вчера в 17:07
Генная инженерия спасёт природу: как редактирование генов может вернуть вымирающие виды к жизни

Генетическое редактирование может стать революционным инструментом в борьбе за спасение исчезающих видов. Но какие риски и перспективы таит эта технология.

Читать полностью » У щенков золотистого ретривера формируются суставы до шести месяцев — кинологи вчера в 15:22
Шерсть сияет, глаза блестят, а хозяин не верит: секрет счастья золотистого ретривера

Добродушный золотистый ретривер быстро становится любимцем семьи. Как ухаживать за щенком, чтобы он вырос здоровым и счастливым?

Читать полностью » Волнистый попугай может молчать из-за стресса и редких занятий — зоологи вчера в 13:06
Вот почему ваш волнистый попугай до сих пор не говорит: причина не в нём

Хотите научить волнистого попугая говорить, но пока не слышите от него ни слова? Разбираемся, почему птица может молчать, даже если вы усердно занимаетесь. В материале — реальные причины отсутствия «разговора», проверенные методы обучения и чёткие шаги: как выбрать первое слово, сколько времени уделять урокам и чем мотивировать питомца

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Ошибки при пересадке детки орхидеи приводят к гибели — Сад и огород
Спорт и фитнес
Быстрая прогулка укрепляет мышцы ног после 60 лет — врачи-реабилитологи
Наука
Луна получила воду и газы с Земли — Communications Earth & Environment
Еда
Размораживание рыбы в микроволновке может ухудшить её вкус и текстуру — повара
Авто и мото
В Москве снизилось число ДТП на 9,3% — столичная Госавтоинспекция
Мир
ВСУ расформируют интернациональные легионы до конца 2025 года — Би-би-си
Красота и здоровье
Маникюр с золотыми акцентами станет популярным трендом на Новый год — нейл-мастера
Мир
Раскол Запада из-за Украины указывает на победу Путина — Foreign Policy
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet