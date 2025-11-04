Даже Пеннивайз нервничает: почему Стивен Кинг остался в шоке от нового приквела "Оно"

Стивен Кинг поделился впечатлениями о новом сериале HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри", который расширяет вселенную его знаменитого романа "Оно" 1986 года. Автор отметил, что приквел оказался для него по-настоящему пугающим, несмотря на долгие годы работы с собственными ужастиками.

Визуальные эффекты и пугающие сцены

Особое внимание Кинг уделил режиссерской работе Энди Мускетти, вернувшегося к франшизе вместе со своей сестрой Барбарой.

"Энди Мускетти — гений в том, что касается пугающих моментов. Некоторые сцены будут сниться людям в кошмарах. Мне очень нравится "Добро пожаловать в Дерри". Там много ужасов и сюрреалистичных визуальных эффектов. Мне особенно запомнился эпизод в супермаркете с банками из-под маринованных огурцов", — отметил автор бестселлеров Стивен Кинг.

По словам Кинга, сцены фильма обладают особой силой — они способны по-настоящему шокировать зрителя и оставить впечатление на долгое время. Его привлекли не только элементы ужасов, но и необычные визуальные решения, создающие ощущение сюрреализма.

Пеннивайз возвращается

Главный антагонист франшизы, клоун Пеннивайз, вновь появляется на экране в исполнении Билла Скарсгарда. Кинг подчеркнул, что даже поклонники предыдущих фильмов не будут разочарованы.

"Когда Пеннивайз наконец появляется, он все равно чертовски страшен", — добавил Стивен Кинг.

По мнению автора, возвращение знакомого персонажа обеспечивает непрерывность вселенной "Оно" и сохраняет её пугающий дух, к которому привыкли зрители.

Участие Кинга в создании приквела

Сценаристы и продюсеры отметили, что Кинг принимал участие в работе над приквелом с "очень разумной точки зрения". Он не контролирует каждый шаг команды, но одобряет и просматривает все материалы, которые ему показывают.

"Он не стесняется в выражениях, когда ему что-то не нравится. Но большую часть времени он выглядит очень воодушевленным и открытым для творчества", — пояснили создатели.

Такой подход позволил сохранить авторский взгляд Кинга на мир Дерри и атмосферу ужаса, одновременно давая режиссерам свободу для экспериментов и создания новых пугающих сцен.

Исторический контекст

Приквел "Добро пожаловать в Дерри" продолжает традицию экранизаций Кинга, начатую в 2017 году. С тех пор франшиза успела завоевать широкую аудиторию и закрепиться как одна из культовых в жанре хоррор. Возвращение режиссеров и актёров оригинальных фильмов обеспечивает преемственность истории, а участие самого Кинга добавляет проекту дополнительный авторитет и уникальный взгляд на события.

