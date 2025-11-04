Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Кинг
Стивен Кинг
© commons.wikimedia.org by Kevin Payravi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 8:34

Даже Пеннивайз нервничает: почему Стивен Кинг остался в шоке от нового приквела "Оно"

Стивен Кинг назвал новый сериал HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри" по-настоящему пугающим

Стивен Кинг поделился впечатлениями о новом сериале HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри", который расширяет вселенную его знаменитого романа "Оно" 1986 года. Автор отметил, что приквел оказался для него по-настоящему пугающим, несмотря на долгие годы работы с собственными ужастиками.

Визуальные эффекты и пугающие сцены

Особое внимание Кинг уделил режиссерской работе Энди Мускетти, вернувшегося к франшизе вместе со своей сестрой Барбарой.

"Энди Мускетти — гений в том, что касается пугающих моментов. Некоторые сцены будут сниться людям в кошмарах. Мне очень нравится "Добро пожаловать в Дерри". Там много ужасов и сюрреалистичных визуальных эффектов. Мне особенно запомнился эпизод в супермаркете с банками из-под маринованных огурцов", — отметил автор бестселлеров Стивен Кинг.

По словам Кинга, сцены фильма обладают особой силой — они способны по-настоящему шокировать зрителя и оставить впечатление на долгое время. Его привлекли не только элементы ужасов, но и необычные визуальные решения, создающие ощущение сюрреализма.

Пеннивайз возвращается

Главный антагонист франшизы, клоун Пеннивайз, вновь появляется на экране в исполнении Билла Скарсгарда. Кинг подчеркнул, что даже поклонники предыдущих фильмов не будут разочарованы.

"Когда Пеннивайз наконец появляется, он все равно чертовски страшен", — добавил Стивен Кинг.

По мнению автора, возвращение знакомого персонажа обеспечивает непрерывность вселенной "Оно" и сохраняет её пугающий дух, к которому привыкли зрители.

Участие Кинга в создании приквела

Сценаристы и продюсеры отметили, что Кинг принимал участие в работе над приквелом с "очень разумной точки зрения". Он не контролирует каждый шаг команды, но одобряет и просматривает все материалы, которые ему показывают.

"Он не стесняется в выражениях, когда ему что-то не нравится. Но большую часть времени он выглядит очень воодушевленным и открытым для творчества", — пояснили создатели.

Такой подход позволил сохранить авторский взгляд Кинга на мир Дерри и атмосферу ужаса, одновременно давая режиссерам свободу для экспериментов и создания новых пугающих сцен.

Исторический контекст

Приквел "Добро пожаловать в Дерри" продолжает традицию экранизаций Кинга, начатую в 2017 году. С тех пор франшиза успела завоевать широкую аудиторию и закрепиться как одна из культовых в жанре хоррор. Возвращение режиссеров и актёров оригинальных фильмов обеспечивает преемственность истории, а участие самого Кинга добавляет проекту дополнительный авторитет и уникальный взгляд на события.

А что если…

Если вы не знакомы с предыдущими фильмами, приквел всё равно сможет впечатлить своей атмосферой и визуальными эффектами, но лучше заранее освежить историю "Оно", чтобы понять все отсылки и детали.

Советы шаг за шагом для просмотра

  1. Посмотрите оригинальный фильм "Оно" 2017 года и его продолжение 2019 года.

  2. Обратите внимание на персонажей и их развитие.

  3. Настройтесь на психологический ужас, а не только на визуальные пугающие сцены.

  4. Смотрите приквел в спокойной обстановке, чтобы не пропустить детали сюрреалистических эффектов.

FAQ

Как долго длится сериал?
Сериал состоит из нескольких эпизодов, каждый из которых длится около часа.

Стоит ли смотреть новичку?
Да, но рекомендуется иметь базовое представление о предыдущих фильмах для лучшего понимания сюжета.

Как создаются пугающие сцены?
Команда использует комбинацию практических эффектов и цифровой графики, чтобы усилить психологический эффект.

Есть ли комедийные моменты?
Некоторые сцены содержат лёгкий юмор, но основной тон — хоррор и напряжение.

Мифы и правда

Миф: приквел слишком сильно отличается от оригинала.
Правда: сохраняется атмосфера ужаса и ключевые персонажи, а нововведения дополняют историю.

Миф: Кинг полностью контролирует процесс.
Правда: он лишь одобряет ключевые моменты, оставляя творческую свободу режиссерам.

Сон и психология

Пугающие сцены могут оставлять след в подсознании, вызывая ночные кошмары. Рекомендуется смотреть фильм в светлом помещении и после просмотра отвлечься на что-то расслабляющее, например, музыку или спокойные сериалы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кассовые сборы США в октябре 2025 года упали до рекордно низкого уровня за 27 лет сегодня в 0:50
Пустые кинотеатры США: почему октябрь стал катастрофой для проката

Американский кинопрокат пережил рекордно слабый октябрь, но эксперты видят новые возможности для зрителей и студий.

Читать полностью » Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения с Джимом Кертисом вчера в 23:52
Энистон раскрыла тайну: актриса впервые публично показала свои чувства

Дженнифер Энистон впервые открыто рассказала о своих отношениях с Джимом Кертисом, поздравив его с днем рождения в соцсетях.

Читать полностью » Джастин Бальдони прекратил иск на 400 млн долларов против Блейк Лайвли — Rolling Stone вчера в 22:59
Юридическая комедия ошибок: как борьба Бальдони против Лайвли закончилась раньше времени

Конфликт Джастина Бальдони и Блейк Лайвли, который держал публику в напряжении, завершился неожиданным образом.

Читать полностью » Американская актриса Хлоя Севиньи отказалась от инъекций после неприятного опыта с ботоксом вчера в 21:54
Губы в панике: Хлоя Севиньи призналась, как ботокс довёл её до врача на следующий день

Хлоя Севиньи откровенно рассказала о провале с ботоксом, привычках ухода за собой и том, как современные методики помогают ей сохранять уверенность и красоту.

Читать полностью » Пол Дано сыграет главную роль в новой драме студии A24 вчера в 20:27
Пол Дано против голливудской жвачки: A24 покажет, как выглядит настоящее кино

Пол Дано вернётся на экраны в драме A24 "The Chaperones", где ему предстоит сыграть необычную роль в компании молодых актёров и звёздных продюсеров.

Читать полностью » Энтони Хопкинс заявил, что не верит в диагнозы ОКР и СДВГ вчера в 19:50
Чушь на все сто: Хопкинс разнёс модные диагнозы психиатров

Энтони Хопкинс снова удивил прямотой: в свежем интервью актер резко отреагировал на догадки жены о его диагнозе и рассказал, как воспринимает жизнь и профессию.

Читать полностью » Сидни Суини встретилась с бывшим женихом Джонатаном Давино на автодроме Phoenix Raceway вчера в 18:54
Скандал под солнцем Аризоны: актриса не смогла устоять перед бывшим прямо перед светским событием

Сидни Суини вновь оказалась в центре внимания после встречи с бывшим бойфрендом и светского выхода на гонках NASCAR.

Читать полностью » Дейзи Ридли сыграет британскую спортсменку Бриони Тирелл в фильме вчера в 17:51
Звезда “Звёздных войн” пошла в октагон: Дейзи Ридли сыграет женщину, которая лечит днём и дерётся ночью

Дейзи Ридли сыграет медсестру, превратившуюся в бойца ММА. Реальная история Бриони Тирелл станет основой фильма "Killa Bee" — драмы о силе, вере и преодолении.

Читать полностью »

Новости
Дом
Запах плесени или кухни: как определить, что шторы нужно заменить
Садоводство
Ноябрь назвали оптимальным временем для обрезки фиалок — мнение цветоводов
Еда
Салат с фунчозой и корейской морковью готовится за 20 минут и остается сытным без заправки
Садоводство
Осенняя посадка бархатцев укрепляет растения и ускоряет весеннее прорастание — Татьяна Фролова
Спорт и фитнес
Тренировка с полотенцем улучшает осанку и ускоряет обмен веществ — программа Мишель Хэнлон Маскари
Еда
Холодец из говяжьих хвостов в мультиварке готовится быстрее традиционного способа
УрФО
Житель Пермского края отсудил у "АВТОВАЗа" 4,7 млн рублей за неисправную LADA Vesta
Авто и мото
"Авито Авто": в сентябре 2025 года продажи "липучек" выросли на 22%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet