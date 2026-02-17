Перенаселение и энергия разогреют планету до критической точки: прогноз Хокинга на 2600 год

Человечество может столкнуться с пределами собственного роста уже через несколько столетий. Такой прогноз много лет назад озвучил британский физик Стивен Хокинг, анализируя демографические и энергетические тенденции. По его оценке, при сохранении нынешних темпов развития Земля может стать непригодной для жизни уже к 2600 году. Об этом сообщает La Nación.

Прогноз Хокинга: 2600 год как точка перелома

Во время выступления на технологическом форуме в Пекине учёный предупредил о последствиях неконтролируемого роста населения и энергопотребления. По его словам, экспоненциальное увеличение числа жителей и потребляемой энергии приведёт к критическому перегреву планеты.

"К 2600 году население мира будет лежать плечом к плечу, а потребление электроэнергии заставит Землю светиться ярко-красным", — сказал он.

Хокинг указывал, что если тенденции сохранятся, накопление тепла и истощение ресурсов приведут к масштабной деградации окружающей среды. По его оценке, именно перенаселение станет ключевым фактором кризиса. Учёный обращал внимание на то, что численность населения удваивается примерно каждые четыре десятилетия, а вместе с ней растёт и нагрузка на экосистемы.

Климатические риски и пределы планеты

В документальном фильме BBC "Стивен Хокинг: экспедиция Новая Земля" физик подробно рассуждал о глобальном потеплении и возможном сценарии, при котором климат Земли станет похожим на венерианский. Он предупреждал о риске необратимых изменений, если человечество не сократит выбросы и не пересмотрит модель потребления.

По его словам, у планеты существует ограниченная "грузоподъёмность" — физический предел, за которым экосистемы перестают справляться с нагрузкой. Если не произойдёт радикальных изменений в социальной и экономической организации, вероятность масштабного вымирания в течение тысячелетий становится статистически значимой.

Хокинг подчёркивал, что проблема носит не только экологический, но и технологический характер: рост энергопотребления создаёт дополнительное тепловое давление на планету. Без перехода к устойчивым источникам энергии и снижению нагрузки последствия могут оказаться необратимыми.

Космос как стратегия выживания

Выход из кризиса учёный видел в превращении человечества в многопланетный вид. Он настаивал на необходимости ускоренного развития космических технологий и поддерживал проект Breakthrough Starshot, направленный на исследование системы Альфа Центавра.

Инициатива предполагала запуск миниатюрных аппаратов, разгоняемых световыми лучами, что позволило бы достигать межзвёздных расстояний значительно быстрее существующих зондов. По расчётам, путь к ближайшей звёздной системе мог занять около 20 лет.

Хокинг считал, что инвестиции в космические программы — не фантазия, а стратегическая мера. Для финансирования подобных проектов он предлагал привлечь сотни миллионов долларов, подчёркивая, что долгосрочное выживание требует амбициозных решений.

Своё предупреждение о 2600 годе учёный формулировал не как неизбежный приговор, а как сигнал к действию. По его мнению, человечество обладает знаниями и технологиями, чтобы изменить траекторию развития. Однако без переосмысления демографической политики, энергопотребления и отношения к планете риск "конца человеческого приключения на Земле" становится всё более ощутимым.