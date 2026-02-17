Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стивен Хокинг
Стивен Хокинг
© commons.wikimedia.org by Doug Wheller is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 12:07

Перенаселение и энергия разогреют планету до критической точки: прогноз Хокинга на 2600 год

Человечество может столкнуться с пределами собственного роста уже через несколько столетий. Такой прогноз много лет назад озвучил британский физик Стивен Хокинг, анализируя демографические и энергетические тенденции. По его оценке, при сохранении нынешних темпов развития Земля может стать непригодной для жизни уже к 2600 году. Об этом сообщает La Nación.

Прогноз Хокинга: 2600 год как точка перелома

Во время выступления на технологическом форуме в Пекине учёный предупредил о последствиях неконтролируемого роста населения и энергопотребления. По его словам, экспоненциальное увеличение числа жителей и потребляемой энергии приведёт к критическому перегреву планеты.

"К 2600 году население мира будет лежать плечом к плечу, а потребление электроэнергии заставит Землю светиться ярко-красным", — сказал он.

Хокинг указывал, что если тенденции сохранятся, накопление тепла и истощение ресурсов приведут к масштабной деградации окружающей среды. По его оценке, именно перенаселение станет ключевым фактором кризиса. Учёный обращал внимание на то, что численность населения удваивается примерно каждые четыре десятилетия, а вместе с ней растёт и нагрузка на экосистемы.

Климатические риски и пределы планеты

В документальном фильме BBC "Стивен Хокинг: экспедиция Новая Земля" физик подробно рассуждал о глобальном потеплении и возможном сценарии, при котором климат Земли станет похожим на венерианский. Он предупреждал о риске необратимых изменений, если человечество не сократит выбросы и не пересмотрит модель потребления.

По его словам, у планеты существует ограниченная "грузоподъёмность" — физический предел, за которым экосистемы перестают справляться с нагрузкой. Если не произойдёт радикальных изменений в социальной и экономической организации, вероятность масштабного вымирания в течение тысячелетий становится статистически значимой.

Хокинг подчёркивал, что проблема носит не только экологический, но и технологический характер: рост энергопотребления создаёт дополнительное тепловое давление на планету. Без перехода к устойчивым источникам энергии и снижению нагрузки последствия могут оказаться необратимыми.

Космос как стратегия выживания

Выход из кризиса учёный видел в превращении человечества в многопланетный вид. Он настаивал на необходимости ускоренного развития космических технологий и поддерживал проект Breakthrough Starshot, направленный на исследование системы Альфа Центавра.

Инициатива предполагала запуск миниатюрных аппаратов, разгоняемых световыми лучами, что позволило бы достигать межзвёздных расстояний значительно быстрее существующих зондов. По расчётам, путь к ближайшей звёздной системе мог занять около 20 лет.

Хокинг считал, что инвестиции в космические программы — не фантазия, а стратегическая мера. Для финансирования подобных проектов он предлагал привлечь сотни миллионов долларов, подчёркивая, что долгосрочное выживание требует амбициозных решений.

Своё предупреждение о 2600 годе учёный формулировал не как неизбежный приговор, а как сигнал к действию. По его мнению, человечество обладает знаниями и технологиями, чтобы изменить траекторию развития. Однако без переосмысления демографической политики, энергопотребления и отношения к планете риск "конца человеческого приключения на Земле" становится всё более ощутимым.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Орбиты звёзд выдали подмену: сердце Млечного Пути оказалось не тем, чем его считали десятилетиями 15.02.2026 в 19:40

Учёные усомнились в природе Стрельца A*: темная материя, данные GAIA DR3 и альтернативные модели гравитации меняют взгляд на центр Млечного Пути.

Читать полностью » Там, где были только пески, появился углеродный щит: Китай озеленил край Такламакана 15.02.2026 в 16:24

Как инициатива по посадке деревьев в пустыне Такламакан меняет климатические условия на планете.

Читать полностью » Красная планета устроила многоходовку: одни и те же вулканы Марса извергались по разным сценариям 15.02.2026 в 13:35

Исследование показало, что самые молодые вулканы Марса формировались по сложному сценарию, меняя взгляды на геологию Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью » Иглы могут уйти в прошлое: полимерный гель доставил инсулин через неповреждённую кожу 15.02.2026 в 10:48

Появился полимерный гель, который может доставлять инсулин через кожу, представляя новую надежду для диабетиков.

Читать полностью » В Китае найден динозавр с полыми шипами — игуанодонтии оказались совсем не такими, как мы думали 14.02.2026 в 18:11

Новый вид динозавра Хаолонг донги с уникальными шипами открывает новые горизонты в палеонтологии.

Читать полностью » Физики открыли альтермагнетизм: магниты научились работать без постоянного поля 14.02.2026 в 15:55

Чешские физики открыли новый класс магнитных материалов — альтермагниты, которые могут изменить электронику навсегда.

Читать полностью » Формирование ядра Земли определило судьбу жизни — всё зависело от тонкой химической настройки 14.02.2026 в 9:33

Учёные выяснили, что для жизни важна не только вода, но и точный химический баланс при формировании планеты. Новый критерий меняет поиск экзопланет.

Читать полностью » Стамбул живёт над тихой бомбой: новая модель разлома выявила участки максимального накопления энергии 14.02.2026 в 1:26

Ученые представили 3D-модель Северо-Анатолийского разлома под Мраморным морем, которая меняет понимание риска землетрясений в Турции.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Модный режим питания проиграл классической диете: 22 исследования вскрыли правду о похудении
Красота и здоровье
Сахар держит в заложниках миллионы — но одна тарелка с крупами рушит эту сладкую тюрьму
Авто и мото
Милое слово стоит дорого: попытка договориться на месте ДТП превратилась в финансовый крах
Недвижимость
Шторы превращают стильную квартиру в привет из 2000-х: 6 деталей, которые выдают устаревший интерьер
Авто и мото
Changan выпустит электромобиль на "солевой" батарее — рынок может измениться уже летом 2026
Питомцы
Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом
Спорт и фитнес
Обычная стена заменила тренажёры — ноги начали дрожать уже на первой попытке
Красота и здоровье
Любовь требует жертв или свободы: тревога и страх потерять партнёра выдают опасную зависимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet