К экс-главе московского муниципалитета Сокол Николаю Степанову пришли с обысками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как сообщили силовики, обыски у Степанова связаны с делом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Бывшего чиновника подозревают в участии в заседаниях организации "Съезд народных депутатов"*.
Неправительственная организация "Съезд народных депутатов"* (НПО СНД) была зарегистрирована в ноябре 2022 года по инициативе Пономарёва. Он же возглавляет СНД вместе с другими экс-депутатами Госдумы, сбежавшими из России и признанными иноагентами. Члены группы позиционируют себя как "переходной парламент", отрицают территориальную целостность России и обсуждают смену действующей власти в Кремле.
*Внесён Росфинмониторингом в перечень иностранных агентов.
*Организация признана Минюстом нежелательной в РФ.
Фото: riamediabank. ru/Руслан Кривобок (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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