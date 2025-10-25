Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Трещина в стене
Трещина в стене
© commons.wikimedia.org by Quarz is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:53

Стена времени рухнула — как Берлин стал доказательством теории о судьбе человечества

Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт

Когда в 1960-е годы мир жил под постоянной тенью холодной войны, молодой астрофизик Ричард Готт оказался в Западном Берлине. В городе, разрезанном бетонной стеной, он задал простой вопрос, который неожиданно стал научным открытием:

"Сколько ещё простоит эта штука?" — спросил он себя.

Ответ, который Готт получил, не был политическим прогнозом. Это было математическое рассуждение, впоследствии получившее название "принцип заурядности", и оно оказалось удивительно точным.

Мы не особенные

Готт исходил из идеи, что человек — случайный наблюдатель. Если вы видите какой-то процесс в случайный момент, то с большой вероятностью находитесь не в начале и не в конце, а где-то посередине его существования.

"Если что-то уже существует определённое время, разумно ожидать, что его оставшееся существование будет примерно сопоставимо с прошедшим", — писал Ричард Готт в 1993 году.

Так возник принцип заурядности (Copernican Principle), основанный на вероятностной логике. Он утверждает, что наблюдатель, случайно выбранный во времени, скорее всего, находится в среднем участке "жизни" явления.

Как Берлинская стена подтвердила теорию

Летом 1969 года Готт снова приехал в Берлин. На тот момент стена стояла 8 лет. Учёный решил применить свой принцип на практике.

Если объект простоял (t) лет, то с вероятностью 95 % его общая продолжительность жизни находится между (t/39) и (39t).
Это значит, что если вы видите объект, существующий уже восемь лет, можно предположить, что он проживёт где-то от 2 месяцев до 300 лет.

"Скорее всего, стена простоит ещё от пары месяцев до трёх веков", — сказал Готт журналистам.

Ровно через 20 лет, в ноябре 1989-го, Берлинская стена пала. С момента её постройки прошло 28 лет и 3 месяца: восемь лет до наблюдения Готта и двадцать — после.
Соотношение 20 ÷ 8 = 2,5 — идеально вписалось в диапазон, предсказанный математиком.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать расчёт Готта как пророчество.
    Последствие: искажение сути метода и упрощение научной идеи.
    Альтернатива: понимать это как статистический прогноз, отражающий вероятность, а не судьбу объекта.

  • Ошибка: применять принцип к индивидуальным событиям (например, жизни человека).
    Последствие: искажённые ожидания и ложные выводы.
    Альтернатива: использовать метод только для больших систем — исторических объектов, цивилизаций, технологий.

Применение принципа

Принцип заурядности оказался универсальным. Его можно использовать, чтобы оценивать срок существования чего угодно — книг, институтов, компаний, технологий, даже цивилизаций.

Объект наблюдения Время существования на момент наблюдения Прогнозируемая "жизнь" (по формуле t/39 — 39t) Реальный исход
Берлинская стена 8 лет от 2 мес. до 312 лет 28 лет (попадает в диапазон)
"Saturday Night Live" (1975 г.) 15 лет (на момент оценки Готта) 0,4 — 585 лет всё ещё выходит
NASA 32 года (на момент анализа) 0,8 — 1248 лет продолжает существовать

Главная идея: мы не знаем, где именно находимся во времени, и потому самое разумное предположение — где-то в середине.

А что если применить теорию к человечеству?

В 1993 году Готт рискнул применить ту же формулу к человечеству. На тот момент человеческая цивилизация существовала примерно 200 000 лет. По принципу заурядности, с вероятностью 95 % мы проживём ещё от 5 000 до 7,8 млн лет. Это не точный прогноз, а диапазон, показывающий, что конец — не обязательно близок, но и вечность не гарантирована.

Плюсы и минусы подхода

Преимущества Недостатки
Простота и элегантность формулы Игнорирует внешние факторы (технологии, политика, климат)
Универсальность применения Вероятность не равна предсказанию
Проверяется на исторических данных Не объясняет причины, только диапазон
Позволяет видеть временные рамки явлений Может быть неверно истолкован как фатализм

FAQ

Это научная теория или философская идея?
Это статистический метод, основанный на вероятностной логике, применимый в физике, демографии и прогнозировании.

Почему формула такая необычная — t/39 и 39t?
Эти числа связаны с доверительным интервалом 95 %. Они отражают границы, внутри которых с высокой вероятностью лежит продолжительность объекта.

Можно ли предсказать срок жизни компании или проекта?
Да, если предположить, что момент наблюдения случайный. Однако результат будет диапазоном, а не конкретной датой.

Ошибался ли Готт?
Редко. Его формула корректно описывала судьбу многих проектов и явлений, но всегда остаётся вероятность 5 %, что результат окажется вне предела модели.

Мифы и правда

  • Миф: Готт предсказал падение Берлинской стены.
    Правда: он не пророчествовал, а применил вероятностный анализ, который совпал с реальностью.

  • Миф: принцип заурядности применим к каждому человеку.
    Правда: он работает только при случайном выборе момента наблюдения, а жизнь отдельного человека к этому не относится.

  • Миф: теория фаталистична.
    Правда: напротив, она показывает диапазон возможностей, оставляя место для случайностей и изменений.

Исторический контекст

Идея "заурядности" восходит к коперниковскому принципу, сформулированному в XVI веке: Земля не является центром Вселенной. Готт перенёс этот принцип во временную плоскость — если мы не уникальны в пространстве, то и во времени тоже.

С конца XX века его теория вдохновила исследователей, работающих с прогнозами устойчивости цивилизаций, компаний и культурных феноменов. Сегодня принципы Готта изучают в курсах по философии науки, статистике и астрофизике.

Три интересных факта

  • Математически Готт применял формулу, аналогичную распределению Джеффриса, часто используемому в байесовской статистике.

  • После публикации статьи в Nature в 1993 году Готт получил сотни писем — от футуристов до военных аналитиков.

  • Сам учёный признавался, что сделал вывод о судьбе стены буквально за пять минут прогулки вдоль бетона.

