Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сахарный диабет
Сахарный диабет
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:42

Диабет 1 типа можно победить: новый метод Стэнфорда заставил иммунитет работать на пациента

Комбинированная трансплантация клеток вылечила диабет 1 типа у мышей — JCI

Новая стратегия лечения диабета первого типа, разработанная исследователями Стэнфордской школы медицины, демонстрирует перспективы, которые ещё несколько лет назад казались недостижимыми. Учёным удалось "перезапустить" иммунную систему с помощью комбинированной трансплантации кроветворных стволовых клеток и клеток поджелудочной железы. У лабораторных мышей болезнь была полностью предотвращена или вылечена — и это без инсулина и без иммунодепрессантов.

Как работает новый подход

Суть метода в том, что иммунную систему реципиента частично заменяют на новую — собранную из клеток донора и самого организма. Такая гибридная система перестаёт атаковать инсулин-продуцирующие клетки, что и является первопричиной диабета 1 типа. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, подчёркивает: у животных нормализовался уровень сахара без дополнительной терапии.

"новая иммунная система смогла остановить аутоиммунную атаку на инсулин-продуцирующие клетки", — рассказали авторы исследования в статье JCI.

Для подготовки к трансплантации команда использовала щадящий протокол: смесь антител, низкодозовое облучение и препараты, применяемые при аутоиммунных нарушениях. Такая схема уже имеет клинические аналоги, что повышает шансы переноса методики на людей.

Результаты оказались впечатляющими: метод предотвратил развитие заболевания у всех 19 здоровых мышей из группы риска и помог всем девяти животным с тяжёлой формой диабета.

Почему это может изменить подход к лечению диабета

Диабет 1 типа возникает, когда иммунитет уничтожает β-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Большинство существующих методов лишь поддерживают состояние пациента, но не устраняют причину патологии. Новый подход меняет сам фундамент иммунной реакции.

Учёные уверены: технология может стать универсальной платформой не только для диабета, но и для других аутоиммунных заболеваний — например, рассеянного склероза или аутоиммунного гепатита.

Сравнение: текущие и новые методы терапии диабета 1 типа

Метод Принцип Минусы Перспектива
Инсулинотерапия Замещение недостающего гормона Не лечит причину, пожизненный режим Контроль гликемии
Иммунодепрессанты Подавление аутоиммунной атаки Тяжёлые побочные эффекты Ограниченное применение
Трансплантация островков Лангерганса Введение донорских клеток Высокая потребность в иммуносупрессии Восстановление инсулиновой функции
Новый метод Стэнфорда Перезагрузка иммунитета + донорские клетки Требует масштабирования и проверки на людях Потенциальное излечение

Как проходят исследования: пошагово

  1. Подготовка организма мягким режимом терапии (антитела, малые дозы облучения).

  2. Трансплантация кроветворных стволовых клеток.

  3. Введение клеток поджелудочной железы.

  4. Формирование гибридной иммунной системы.

  5. Оценка уровня сахара и функции β-клеток.

  6. Долгосрочное наблюдение за реакцией иммунитета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что диабет 1 типа неизлечим.
    Последствие: упущение возможностей терапии.
    Альтернатива: использование методов, направленных на иммунную коррекцию.
  • Ошибка: применять жёсткие протоколы подготовки к трансплантации.
    Последствие: высокий риск осложнений.
    Альтернатива: мягкие схемы, как в стэнфордском подходе.
  • Ошибка: надеяться только на донорские β-клетки.
    Последствие: необходимость постоянной иммуносупрессии.
    Альтернатива: пересадка вместе с иммунными клетками, способными защитить трансплантат.

А что если метод удастся адаптировать для людей?

Тогда пациенты могли бы полностью отказаться от инсулина, а трансплантация органов от частично несовместимых доноров стала бы безопаснее. Однако главная проблема — получение достаточного количества клеток поджелудочной железы. Исследователи рассматривают использование органоидов и индуцированных стволовых клеток.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Возможность устранить саму причину диабета Пока протестировано только на животных
Отсутствие потребности в иммунодепрессантах Трудности массового получения клеток
Потенциал для других аутоиммунных болезней Неизвестны долгосрочные эффекты
Совместимость с существующими клиническими подходами Требуется проверка безопасности

FAQ

Можно ли заменить клетки поджелудочной железы искусственными?
Теоретически да, существуют проекты по созданию искусственных островков, но они пока на ранней стадии.

Когда начнутся клинические испытания на людях?
После получения достаточного количества клеточного материала и подтверждения безопасности метода.

Подходит ли метод пациентам с длительным стажем диабета?
Да, если удастся восстановить функциональные β-клетки, как это произошло у мышей с тяжёлой формой болезни.

Мифы и правда

Миф: диабет 1 типа всегда требует пожизненного инсулина.
Правда: корректные иммунные вмешательства могут восстановить собственные клетки поджелудочной.

Миф: пересадка клеток неизбежно требует иммуносупрессии.
Правда: гибридная иммунная система может защищать трансплантат.

Миф: методы регенерации поджелудочной слишком опасны.
Правда: новый протокол основан на мягкой подготовке организма.

Три интересных факта

  • В эксперименте использовались протоколы, частично уже применяемые в клиниках, что сокращает путь к испытаниям.
  • Все 28 животных — и на ранней стадии диабета, и в тяжёлой форме — ответили на терапию.
  • Подход можно использовать для создания универсального метода пересадки органов.

Исторический контекст

XX век — открытие инсулина и первые попытки замещать его инъекциями.

2000-е — развитие трансплантации островков Лангерганса.

2020-е — переход к гибридным иммунным технологиям.

Исследование Стэнфорда — шаг к радикально новому лечению диабета 1 типа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные сахара в соке ограничивают его пользу при нарушениях метаболизма — Николетт Пейс сегодня в 12:25
Когда утренний напиток ведёт себя умнее, чем кажется: апельсин снова удивил исследователей

Новое исследование показало, что апельсиновый сок может влиять на активность генов, связанных с воспалением и метаболизмом. Разбираемся, что это значит.

Читать полностью » Пульсирующее движение магмы вызвало серию землетрясений на Санторини — Дмитрий Лебедев сегодня в 11:25
Глубины поднялись, но не прорвались: остров переживает атаку невидимого титана, который ещё не решил, просыпаться ли ему

Санторини пережил более 25 тысяч землетрясений в начале 2025 года. Учёные выяснили, что причиной стала магма, движущаяся под землёй волнообразными импульсами. Что это значит для региона?

Читать полностью » Прибор воспроизвёл шкалу остроты от 0 до 70 по изменению проводимости — Кэролин Росс сегодня в 10:25
Когда язык стал машиной, а острота — формулой: электронный дегустатор переписывает законы вкуса

Учёные создали необычное устройство, которое способно измерять остроту продуктов точнее человека и может изменить подход к контролю качества острых блюд.

Читать полностью » Наноцветы удвоили выработку митохондрий в стволовых клетках — Ахилеш Гахарвар сегодня в 9:24
Когда клетки открывают тайные врата энергии: наноцветы запускают внутри тела собственную мини-вселенную

Американские учёные нашли способ "перезарядить" клетки, усилив их производство митохондрий с помощью наноцветов. Этот подход может изменить лечение многих возрастных заболеваний.

Читать полностью » Учёные обнаружили шестнадцать древних каноэ в озере Мендота — археолог Тамара Томсен сегодня в 8:38
Деревья, срубленные до пирамид, и лодки, что не вернулись: Мендота раскрывает путь, утонувший во времени

В озере Мендота обнаружили крупнейший в регионе кластер древних каноэ — возрастом до 5 200 лет. Это свидетельство сложной транспортной системы коренных народов и ранней инженерии.

Читать полностью » Археологи обнаружили двухэтажные дома с глубокими фундаментными траншеями халколита — археолог Степан Мирошниченко сегодня в 7:38
Глиняные головы, что смотрели пустыми глазами: символы соляного духа возвращают культ, которого боялись даже в халколите

В Болгарии археологи обнаружили новые уникальные находки в древнейшем соляном центре Европы. Что скрывают подношения, многоэтажные дома и загадочные керамические головы?

Читать полностью » Учёные подтвердили римскую демонстрацию отсечённой головы в крепости Ла-Лома сегодня в 6:38
Когда крепость стала могилой без тела: Ла-Лома возвращает голову защитника, забывшего о пощаде

Во время раскопок Ла-Лома археологи нашли фрагменты черепа кантабрийского защитника — редкое свидетельство жестокой римской тактики и последствий осады Августа.

Читать полностью » Учёные установили возраст найденной вака на Рекоху (XV век) — археолог доктор Джастин Максвелл сегодня в 5:38
Судно, что пришло раньше легенд: датировка вака сужает первую временную линию полинезийцев

На Рекоху обнаружена вака XV века — редкое подтверждение полинезийских путешествий к изолированным островам. Новые датировки меняют представления о ранних миграциях.

Читать полностью »

Новости
Дом
Клинеры объяснили способы удаления зелёнки с разных поверхностей
Красота и здоровье
Натуральный йогурт поддержал микробиом кишечника, отмечают диетологи
Дом
Спокойные оттенки делают новогодний интерьер дороже — декораторы
Еда
Морской коктейль для салата остаётся сочным при варке до трёх минут — технологи кухни
Туризм
Туристы всё чаще выбирают мини-путешествия выходного дня — аналитики отрасли
Спорт и фитнес
Поколение Z предпочитает силовые тренировки — отчет EGYM
Питомцы
Перхоть у животных возникает из-за заболеваний, питания и стресса
Авто и мото
Lexus RX 350 признан самым надёжным премиальным кроссовером 2025 года — рейтинг TopSpeed
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet