Наша планета станет пеплом, а не памятником: финал Земли будет медленным, жарким и беспощадным

Конец света в астрономическом смысле не будет резким и внезапным, но для Земли он окажется необратимым. Учёные уже сейчас могут достаточно точно описать, что ждёт нашу планету и всю Солнечную систему в далёком будущем. Новые космические наблюдения позволяют буквально заглянуть в финал этой истории. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные НАСА.

Как живёт и умирает звезда вроде Солнца

Почти всю свою жизнь Солнце остаётся стабильным благодаря балансу между гравитацией и энергией термоядерных реакций. В его ядре водород постепенно превращается в гелий, обеспечивая свет и тепло на протяжении миллиардов лет. Сейчас наша звезда находится именно на этой стадии, которую астрономы называют главной последовательностью. Подобные процессы определяют эволюцию не только Солнца, но и всей планетной системы, включая формирование её границ и защитных оболочек, таких как гелиосфера, которую изучает миссия IMAP, исследующая границу Солнечной системы и межзвёздного пространства.

Со временем запасы водорода истощаются, и звезда начинает меняться. Ядро сжимается, температура растёт, запускается синтез более тяжёлых элементов, а внешние слои резко расширяются. В этот момент Солнце превратится в красного гиганта, увеличившись в сотни раз по сравнению с нынешними размерами.

Что станет с Землёй во время этой трансформации

По расчётам астрономов, примерно через пять миллиардов лет расширяющееся Солнце приблизится к орбите Земли на опасное расстояние. Планета окажется в зоне экстремального нагрева и мощных приливных сил. Вероятнее всего, Земля либо полностью испарится под воздействием температуры, либо будет разорвана гравитацией и поглощена звездной оболочкой. Наблюдения за другими системами показывают, что у красных гигантов крайне редко сохраняются крупные планеты на близких орбитах.

Статистика экзопланет подтверждает эту картину. У звёзд, уже вступивших в фазу красного гиганта, планеты встречаются значительно реже, чем у молодых светил. Это указывает на то, что внутренние миры, подобные Земле, обычно не переживают финальные этапы звёздной эволюции.

Что показывают снимки туманности Хеликс

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" позволил рассмотреть туманность Хеликс — остатки звезды, похожей на Солнце, расположенной примерно в 650 световых годах от Земли. Это гигантская оболочка из газа и пыли, выброшенная в космос после завершения термоядерных реакций. Внутри неё астрономы обнаружили сложные структуры, где горячие и холодные области чётко разделены, а пыль начинает формировать плотные сгустки.

По данным НАСА, такие наблюдения дают представление о будущем нашей планетной системы и о том, как материя перераспределяется после гибели звезды. Похожие процессы лежат в основе формирования новых миров, что подтверждают исследования планетарных систем и даже наблюдения за объектами без звёзд, такими как планеты-изгои в Млечном Пути.

"Речь идёт скорее о создании, а не о разрушении", — говорит профессор астрономии Джанет Дрю.

По её словам, химически обогащённое вещество из туманности со временем попадает в межзвёздную среду и становится строительным материалом для новых звёзд и планет.

В итоге гибель Солнца и Земли станет частью большого космического цикла. Материя нашей планеты не исчезнет бесследно, а вернётся в галактику, где спустя миллионы лет может принять участие в формировании новых миров и, возможно, жизни.